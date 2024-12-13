Crea Video di Formazione sulla Riduzione dei Pregiudizi Senza Sforzo

Sviluppa rapidamente video di formazione sui pregiudizi inconsci coinvolgenti con modelli e scene personalizzabili, semplificando la tua formazione sulla conformità HR.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione conciso di 1 minuto rivolto ai manager di livello intermedio, illustrando i pregiudizi sottili nelle interazioni di squadra come parte di una formazione più ampia sulla conformità HR. Utilizza modelli e scene dinamiche per mostrare scenari 'prima' e 'dopo', garantendo una narrazione visiva d'impatto. Includi sottotitoli chiari per migliorare l'accessibilità e rafforzare i punti chiave.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di microlearning mirato di 45 secondi per tutti i dipendenti, progettato per un consumo rapido come parte delle iniziative continue di Diversità e Inclusione. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e d'impatto con scene personalizzabili e vivaci, offrendo un singolo consiglio pratico per mitigare i pregiudizi, sfruttando il testo per video da script per una produzione rapida.
Prompt di Esempio 3
Produci un video completo di 2 minuti rivolto ai professionisti delle Risorse Umane e della Formazione & Sviluppo, dimostrando come creare efficacemente video di formazione sulla riduzione dei pregiudizi utilizzando i modelli pronti all'uso di HeyGen. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere istruttivo e raffinato, incorporando vari esempi dalla libreria multimediale/supporto stock per illustrare le migliori pratiche nella creazione di video.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video di Formazione sulla Riduzione dei Pregiudizi

Sviluppa rapidamente video di formazione coinvolgenti ed efficaci sulla riduzione dei pregiudizi che promuovono la diversità e l'inclusione all'interno della tua organizzazione.

1
Step 1
Seleziona un Modello o un Avatar AI
Inizia scegliendo tra i nostri modelli pronti all'uso specificamente progettati per la formazione, o seleziona un avatar AI per guidare i tuoi contenuti.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Contenuti di Formazione
Inserisci il tuo script, contenuti educativi ed esempi direttamente nella piattaforma per creare la tua narrazione di riduzione dei pregiudizi utilizzando il testo per video da script.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Migliora la chiarezza e l'accessibilità generando voiceover dal suono naturale per il tuo script e aggiungendo sottotitoli automatici.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione sulla riduzione dei pregiudizi ed esportalo in vari formati adatti a diverse piattaforme, pronto per l'educazione dei dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti di Microlearning Coinvolgenti

Genera rapidamente brevi clip video coinvolgenti che semplificano argomenti complessi sui pregiudizi, ideali per moduli di microlearning e il rinforzo regolare dei concetti chiave.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione coinvolgenti sulla riduzione dei pregiudizi?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione coinvolgenti sulla riduzione dei pregiudizi utilizzando avatar AI avanzati. Trasforma semplicemente il tuo script in un video raffinato, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso efficacemente.

HeyGen offre modelli per video di formazione sui pregiudizi inconsci?

Sì, HeyGen fornisce modelli pronti all'uso e scene personalizzabili specificamente progettati per video di formazione sui pregiudizi inconsci, semplificando il tuo processo di creazione dei contenuti. Questi modelli consentono lo sviluppo rapido di moduli di microlearning d'impatto.

Quali funzionalità offre HeyGen per contenuti di formazione accessibili?

HeyGen garantisce che i tuoi contenuti di formazione siano accessibili attraverso sottotitoli automatici e voiceover multilingue, supportando iniziative complete di Diversità e Inclusione. Questo consente una maggiore portata e comprensione tra pubblici diversi.

Posso personalizzare il branding dei miei video di formazione HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare il logo e i colori della tua azienda in tutti i tuoi video di formazione. Questo assicura un aspetto coerente e professionale per la formazione sulla conformità HR e i materiali di onboarding dei dipendenti.

