Crea Video di Panoramica dei Benefici con Facilità

Personalizza video coinvolgenti sui benefici per i dipendenti neoassunti utilizzando i modelli e le scene di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per "Iscrizione Aperta", sviluppa un video di presentazione dei "benefici" dinamico di 45 secondi per tutti i dipendenti. Deve abbracciare uno stile video a tema "game-show", con grafiche vivaci e transizioni rapide, utilizzando efficacemente i "Modelli e scene" di HeyGen per rendere le scelte di benefici complesse eccitanti e facili da comprendere.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video conciso di 30 secondi sul "piano azionario" per i dipendenti interessati alla compensazione azionaria, fornendo una spiegazione "chiara e creativa" di RSU e opzioni. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale, sfruttando infografiche animate per semplificare concetti finanziari complessi, mentre "Sottotitoli/didascalie" sono generati senza soluzione di continuità per garantire accessibilità e chiarezza universale per tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di 75 secondi sui "benefici per i dipendenti" con un affascinante "aspetto disegnato a mano", che narra i vantaggi olistici dei benefici della tua azienda per il personale esistente. Questa "panoramica dei benefici" dovrebbe trasmettere un tono caldo e di supporto, arricchito da una funzione di "Generazione di voce narrante" conversazionale per rendere le informazioni estese personali e facili da assorbire.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Panoramica dei Benefici

Trasforma informazioni complesse sui benefici in presentazioni video chiare, coinvolgenti e personalizzabili per i neoassunti e i dipendenti attuali, assicurando che i dettagli essenziali siano facilmente compresi.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inserisci il Tuo Script
Inizia in modo efficiente scegliendo tra diversi modelli o convertendo istantaneamente i tuoi "script video" in un video utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script.
2
Step 2
Incorpora Branding e Voce Personalizzati
Rendi il tuo video unico applicando l'identità della tua azienda con i controlli di Branding e aggiungendo una voce narrante professionale per i "video di presentazione dei benefici personalizzabili".
3
Step 3
Arricchisci con Elementi Visivi e Spiegazioni Chiare
Integra il tuo contenuto con elementi visivi coinvolgenti dalla libreria multimediale/supporto stock per creare "video sui benefici per i dipendenti" di impatto, assicurando che tutti i dettagli siano chiari.
4
Step 4
Genera e Condividi per una Diffusione Ampia
Produci contenuti video di orientamento sui benefici "on-demand" di alta qualità, adattandoli facilmente per diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, perfetti per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci i Dettagli Complessi dei Benefici

Scomponi video su piani sanitari complessi e video su piani azionari in presentazioni visive facili da comprendere, migliorando la chiarezza per i dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di panoramica dei benefici veramente coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video di panoramica dei benefici che sono coinvolgenti da guardare sfruttando avatar AI e modelli personalizzabili. Puoi facilmente aggiungere una narrazione professionale e integrare il tuo branding per produrre video di presentazione dei benefici accattivanti che catturano l'attenzione.

Posso personalizzare lo stile visivo e il branding dei miei video di presentazione dei benefici con HeyGen?

Sì, HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi video di presentazione dei benefici. Puoi personalizzare i modelli con il branding della tua azienda, inclusi loghi e schemi di colori. Supporta anche l'importazione di contenuti simili ai modelli PowerPoint, garantendo un aspetto coerente e brandizzato.

Come supporta HeyGen l'onboarding dei neoassunti con video di orientamento sui benefici on-demand?

HeyGen semplifica l'onboarding dei neoassunti permettendoti di generare video di orientamento sui benefici on-demand. Questo assicura che i nuovi dipendenti abbiano accesso immediato a video completi sui benefici dei dipendenti, coprendo informazioni essenziali come video sui piani sanitari e video sui piani azionari ogni volta che ne hanno bisogno.

Qual è il processo per generare video sui benefici da script video esistenti utilizzando HeyGen?

Con HeyGen, trasformare i tuoi script video esistenti in video di presentazione dei benefici professionali è semplice. Basta inserire il tuo script, scegliere tra una gamma di avatar AI, e HeyGen genererà narrazione naturale e contenuti visivi per produrre una presentazione chiara e creativa in modo efficiente.

