Crea Video di Panoramica dei Benefici con Facilità
Personalizza video coinvolgenti sui benefici per i dipendenti neoassunti utilizzando i modelli e le scene di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Per "Iscrizione Aperta", sviluppa un video di presentazione dei "benefici" dinamico di 45 secondi per tutti i dipendenti. Deve abbracciare uno stile video a tema "game-show", con grafiche vivaci e transizioni rapide, utilizzando efficacemente i "Modelli e scene" di HeyGen per rendere le scelte di benefici complesse eccitanti e facili da comprendere.
È necessario un video conciso di 30 secondi sul "piano azionario" per i dipendenti interessati alla compensazione azionaria, fornendo una spiegazione "chiara e creativa" di RSU e opzioni. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale, sfruttando infografiche animate per semplificare concetti finanziari complessi, mentre "Sottotitoli/didascalie" sono generati senza soluzione di continuità per garantire accessibilità e chiarezza universale per tutti gli spettatori.
Immagina un video di 75 secondi sui "benefici per i dipendenti" con un affascinante "aspetto disegnato a mano", che narra i vantaggi olistici dei benefici della tua azienda per il personale esistente. Questa "panoramica dei benefici" dovrebbe trasmettere un tono caldo e di supporto, arricchito da una funzione di "Generazione di voce narrante" conversazionale per rendere le informazioni estese personali e facili da assorbire.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento sui Benefici dei Dipendenti.
Migliora la comprensione e la ritenzione delle informazioni complesse sui benefici da parte dei dipendenti con video coinvolgenti potenziati dall'AI per un onboarding efficace.
Espandi l'Educazione e l'Onboarding dei Dipendenti.
Sviluppa e fornisci rapidamente ed efficientemente video di orientamento sui benefici e contenuti educativi a un pubblico più ampio di dipendenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di panoramica dei benefici veramente coinvolgenti?
HeyGen ti consente di creare video di panoramica dei benefici che sono coinvolgenti da guardare sfruttando avatar AI e modelli personalizzabili. Puoi facilmente aggiungere una narrazione professionale e integrare il tuo branding per produrre video di presentazione dei benefici accattivanti che catturano l'attenzione.
Posso personalizzare lo stile visivo e il branding dei miei video di presentazione dei benefici con HeyGen?
Sì, HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi video di presentazione dei benefici. Puoi personalizzare i modelli con il branding della tua azienda, inclusi loghi e schemi di colori. Supporta anche l'importazione di contenuti simili ai modelli PowerPoint, garantendo un aspetto coerente e brandizzato.
Come supporta HeyGen l'onboarding dei neoassunti con video di orientamento sui benefici on-demand?
HeyGen semplifica l'onboarding dei neoassunti permettendoti di generare video di orientamento sui benefici on-demand. Questo assicura che i nuovi dipendenti abbiano accesso immediato a video completi sui benefici dei dipendenti, coprendo informazioni essenziali come video sui piani sanitari e video sui piani azionari ogni volta che ne hanno bisogno.
Qual è il processo per generare video sui benefici da script video esistenti utilizzando HeyGen?
Con HeyGen, trasformare i tuoi script video esistenti in video di presentazione dei benefici professionali è semplice. Basta inserire il tuo script, scegliere tra una gamma di avatar AI, e HeyGen genererà narrazione naturale e contenuti visivi per produrre una presentazione chiara e creativa in modo efficiente.