Crea Video di Orientamento sui Benefici con AI
Potenzia i team HR per creare video di orientamento sui benefici coinvolgenti più velocemente utilizzando modelli potenziati dall'AI per un processo di onboarding conveniente.
Sviluppa un video di onboarding per i dipendenti di 60 secondi che utilizzi lo storytelling video per spiegare piani pensionistici e di risparmio complessi, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti. Il pubblico di riferimento include nuovi assunti e personale esistente in cerca di un aggiornamento sui benefici. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e basato su infografiche, utilizzando la conversione da testo a video per precisione e visuali dinamiche, accompagnato da una generazione di voiceover professionale.
Produci un video di orientamento vivace di 30 secondi che metta in evidenza aspetti unici della cultura aziendale legati ai benefici per i dipendenti, mirato ad attrarre potenziali reclute e coinvolgere i nuovi assunti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e ispirante, con avatar AI diversi che interagiscono in scenari aspirazionali, supportati da una ricca libreria multimediale/supporto di stock per mostrare l'ambiente vibrante dell'azienda.
Crea un video di orientamento sui benefici di 75 secondi per i team HR da distribuire, consentendo una rapida personalizzazione e una comunicazione chiara di tutti i vantaggi per i dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere organizzato e professionale, utilizzando modelli e scene per strutturare efficacemente le informazioni, con sottotitoli/didascalie per garantire accessibilità e chiarezza in vari ambienti di visualizzazione.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Aumenta il Coinvolgimento e la Fidelizzazione dei Dipendenti.
Migliora il coinvolgimento dei nuovi assunti e assicura una migliore fidelizzazione delle informazioni critiche sui benefici attraverso video interattivi AI.
Scala l'Educazione sui Benefici.
Sviluppa rapidamente numerosi video di orientamento sui benefici completi, assicurando che tutti i nuovi assunti ricevano informazioni coerenti e di alta qualità indipendentemente dalla posizione.
Domande Frequenti
HeyGen semplifica la creazione di video di orientamento sui benefici per i nuovi assunti?
Sì, il generatore di video AI di HeyGen semplifica il processo consentendo ai team HR di creare video di orientamento sui benefici coinvolgenti con avatar AI e funzionalità di conversione da testo a video. Questo permette una comunicazione efficiente delle informazioni essenziali, semplificando il processo di onboarding per i nuovi assunti.
Cosa rende HeyGen efficace per creare video di onboarding per i dipendenti coinvolgenti?
HeyGen offre modelli potenziati dall'AI e opzioni di personalizzazione video robuste, rendendo facile produrre video di onboarding per i dipendenti coinvolgenti che riflettono la cultura unica della tua azienda. Puoi personalizzare i video con l'aspetto e il feeling del tuo brand, assicurando che i nuovi assunti si sentano connessi fin dal primo giorno.
HeyGen può generare vari tipi di video di orientamento oltre ai benefici?
Sì, HeyGen è un generatore di video AI versatile in grado di produrre vari video di orientamento, inclusi panoramiche generali dell'azienda, formazione sulla conformità e guide dettagliate sul processo di onboarding. Le sue funzionalità di storytelling video e avatar AI aiutano a fornire messaggi chiari e coerenti per tutte le esigenze di coinvolgimento dei dipendenti.
Quali capacità AI offre HeyGen per produrre contenuti di onboarding HR?
HeyGen sfrutta capacità AI avanzate come avatar AI realistici, voiceover naturali e conversione da testo a video per produrre contenuti di onboarding HR di alta qualità. I team HR possono anche utilizzare modelli potenziati dall'AI e sottotitoli automatici, garantendo video di onboarding per i dipendenti curati ed efficaci.