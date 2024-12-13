Crea Video di Orientamento sui Benefici con AI

Potenzia i team HR per creare video di orientamento sui benefici coinvolgenti più velocemente utilizzando modelli potenziati dall'AI per un processo di onboarding conveniente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding per i dipendenti di 60 secondi che utilizzi lo storytelling video per spiegare piani pensionistici e di risparmio complessi, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti. Il pubblico di riferimento include nuovi assunti e personale esistente in cerca di un aggiornamento sui benefici. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e basato su infografiche, utilizzando la conversione da testo a video per precisione e visuali dinamiche, accompagnato da una generazione di voiceover professionale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di orientamento vivace di 30 secondi che metta in evidenza aspetti unici della cultura aziendale legati ai benefici per i dipendenti, mirato ad attrarre potenziali reclute e coinvolgere i nuovi assunti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e ispirante, con avatar AI diversi che interagiscono in scenari aspirazionali, supportati da una ricca libreria multimediale/supporto di stock per mostrare l'ambiente vibrante dell'azienda.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di orientamento sui benefici di 75 secondi per i team HR da distribuire, consentendo una rapida personalizzazione e una comunicazione chiara di tutti i vantaggi per i dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere organizzato e professionale, utilizzando modelli e scene per strutturare efficacemente le informazioni, con sottotitoli/didascalie per garantire accessibilità e chiarezza in vari ambienti di visualizzazione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Orientamento sui Benefici

Crea video di orientamento sui benefici coinvolgenti e informativi per semplificare l'onboarding dei nuovi assunti e comunicare efficacemente la cultura aziendale.

1
Step 1
Seleziona un Modello per Iniziare
Seleziona tra una gamma di modelli progettati professionalmente per iniziare rapidamente a costruire il tuo video di orientamento. Questi modelli e scene forniscono un vantaggio visivo iniziale.
2
Step 2
Aggiungi gli Elementi del Tuo Brand
Aggiungi l'identità unica della tua azienda attraverso controlli di branding come loghi e colori. Questo permette una personalizzazione completa del video per adattarsi all'estetica della tua azienda.
3
Step 3
Genera la Narrazione con Avatar AI
Genera presentazioni coinvolgenti per i tuoi video di onboarding per i dipendenti selezionando un avatar AI per narrare le informazioni sui benefici.
4
Step 4
Esporta per i Nuovi Assunti
Esporta il tuo video di orientamento sui benefici finito nel formato ottimale. Questo rende facile fornire informazioni cruciali ai nuovi assunti per un processo di onboarding fluido.

Casi d'Uso

Chiarisci Informazioni Complesse sui Benefici

Utilizza video potenziati dall'AI per semplificare efficacemente argomenti complessi su assistenza sanitaria e benefici, rendendo i dettagli cruciali facilmente comprensibili per i dipendenti.

Domande Frequenti

HeyGen semplifica la creazione di video di orientamento sui benefici per i nuovi assunti?

Sì, il generatore di video AI di HeyGen semplifica il processo consentendo ai team HR di creare video di orientamento sui benefici coinvolgenti con avatar AI e funzionalità di conversione da testo a video. Questo permette una comunicazione efficiente delle informazioni essenziali, semplificando il processo di onboarding per i nuovi assunti.

Cosa rende HeyGen efficace per creare video di onboarding per i dipendenti coinvolgenti?

HeyGen offre modelli potenziati dall'AI e opzioni di personalizzazione video robuste, rendendo facile produrre video di onboarding per i dipendenti coinvolgenti che riflettono la cultura unica della tua azienda. Puoi personalizzare i video con l'aspetto e il feeling del tuo brand, assicurando che i nuovi assunti si sentano connessi fin dal primo giorno.

HeyGen può generare vari tipi di video di orientamento oltre ai benefici?

Sì, HeyGen è un generatore di video AI versatile in grado di produrre vari video di orientamento, inclusi panoramiche generali dell'azienda, formazione sulla conformità e guide dettagliate sul processo di onboarding. Le sue funzionalità di storytelling video e avatar AI aiutano a fornire messaggi chiari e coerenti per tutte le esigenze di coinvolgimento dei dipendenti.

Quali capacità AI offre HeyGen per produrre contenuti di onboarding HR?

HeyGen sfrutta capacità AI avanzate come avatar AI realistici, voiceover naturali e conversione da testo a video per produrre contenuti di onboarding HR di alta qualità. I team HR possono anche utilizzare modelli potenziati dall'AI e sottotitoli automatici, garantendo video di onboarding per i dipendenti curati ed efficaci.

