Crea un video dinamico di 45 secondi per organizzatori comunitari e organizzazioni non profit, mostrando l'impatto delle iniziative di costruzione della comunità e delle campagne di inclusione sociale attraverso una narrazione avvincente. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere edificante, utilizzando palette di colori caldi, musica ispiratrice e voci autentiche generate con le capacità di generazione vocale di HeyGen per risuonare profondamente con gli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing conciso di 30 secondi per i team di relazioni pubbliche, enfatizzando l'importanza di creare contenuti accessibili che raggiungano pubblici diversi in più lingue. Il video dovrebbe presentare grafiche moderne e un ritmo veloce e coinvolgente. Assicurati che tutti i messaggi chiave siano universalmente compresi utilizzando la funzione di sottotitoli/caption auto-generati di HeyGen per una portata globale.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video educativo di 90 secondi per educatori e leader di team, spiegando come coltivare una mentalità inclusiva in ambienti diversi. Questo video dovrebbe essere informativo e incoraggiante, utilizzando animazioni illustrative e una narrazione calma e autorevole. Impiega la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per trasformare in modo efficiente il tuo contenuto formativo dettagliato in un'esperienza visiva raffinata.
Come Creare Video di Consapevolezza sull'Appartenenza

Crea video di consapevolezza sull'appartenenza potenti senza sforzo con strumenti basati su AI, promuovendo ambienti inclusivi e campagne di inclusione sociale di impatto.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Portavoce AI e Script
Inizia scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Inserisci il tuo script per sfruttare le capacità di testo-a-video di HeyGen, assicurandoti che la tua narrazione risuoni chiaramente.
2
Step 2
Arricchisci con Voiceover e Elementi Visivi
Dai vita alla tua storia generando voiceover AI realistici in vari toni. Completa il tuo messaggio integrando immagini, video o musica di sottofondo pertinenti dalla libreria multimediale.
3
Step 3
Garantisci l'Accessibilità con i Sottotitoli AI
Massimizza la portata e l'inclusività attivando il Generatore di Sottotitoli AI. Questa funzione aggiunge automaticamente sottotitoli accurati, rendendo i tuoi video di consapevolezza sull'appartenenza accessibili a tutti i pubblici.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione AI
Rivedi il tuo video finale, apportando eventuali modifiche necessarie al branding o al rapporto d'aspetto. Esporta i tuoi video di formazione AI di alta qualità nel formato preferito, pronti per la distribuzione immediata.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di consapevolezza sull'appartenenza di impatto?

HeyGen consente agli utenti di creare video di consapevolezza sull'appartenenza utilizzando i suoi strumenti basati su AI, inclusi avatar AI realistici e voiceover AI. Questo permette una narrazione potente che può umanizzare il tuo messaggio e promuovere una cultura lavorativa positiva.

Quali strumenti AI offre HeyGen per la formazione sulla diversità HR?

HeyGen fornisce strumenti AI completi per la formazione sulla diversità HR, permettendo la creazione di video di formazione AI coinvolgenti. Gli utenti possono sfruttare avatar AI, voiceover AI e sottotitoli auto-generati in più lingue per rendere la formazione accessibile e di impatto.

HeyGen può assistere nello sviluppo di campagne di inclusione sociale?

Assolutamente, HeyGen è ideale per sviluppare campagne di inclusione sociale e iniziative di costruzione della comunità. Con un portavoce AI e capacità di testo-a-video, puoi creare contenuti avvincenti che risuonano con pubblici diversi e promuovono una mentalità inclusiva.

Come garantisce HeyGen l'accessibilità dei video per pubblici diversi?

HeyGen dà priorità all'accessibilità dei video attraverso funzionalità come sottotitoli auto-generati e supporto per più lingue. Queste capacità assicurano che i tuoi video di formazione sulla diversità e i contenuti di consapevolezza sull'appartenenza possano raggiungere e coinvolgere un pubblico più ampio e diversificato in modo efficace.

