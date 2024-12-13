Potenzia il Tuo Team: Crea Video di Intervento Comportamentale

Potenzia educatori e team HR per migliorare il coinvolgimento e la comprensione trasformando i Piani di Intervento Comportamentale in video dinamici con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione del personale di 60 secondi per i team HR e formatori, utilizzando modelli dinamici e scene, dimostrando strategie pratiche di prevenzione per comportamenti comuni sul posto di lavoro. Il video dovrebbe essere coinvolgente e diretto, con un tono professionale e indicazioni chiare e attuabili per una formazione del personale efficace.
Prompt di Esempio 2
Produci un video empatico di 30 secondi per i genitori, concentrandoti sulla Comunicazione del Piano di Crisi e introducendo Comportamenti Sostitutivi, arricchito con sottotitoli per l'accessibilità. Lo stile visivo dovrebbe essere di supporto e facile da comprendere, trasmettendo rassicurazione attraverso una voce narrante gentile.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 50 secondi rivolto ai Creatori di E-learning e ai team L&D, illustrando l'importanza della raccolta dati all'interno di un Piano di Intervento Comportamentale, utilizzando una ricca libreria multimediale per enfatizzare visivamente i punti chiave. Il video dovrebbe essere conciso e visivamente attraente, con una voce narrante sicura e chiara.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Intervento Comportamentale

Trasforma complessi Piani di Intervento Comportamentale in video chiari e coinvolgenti con avatar AI, rendendo le informazioni vitali accessibili per team HR, educatori e formatori.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per i Piani di Intervento Comportamentale
Redigi il tuo script dettagliato, delineando strategie di prevenzione, Comportamenti Sostitutivi o Comunicazione del Piano di Crisi. Utilizza la funzione di testo-a-video da script per preparare il tuo contenuto per la produzione guidata dall'AI.
2
Step 2
Scegli un Avatar AI per Presentare il Tuo Contenuto
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per agire come il tuo Portavoce AI. Questo aiuta a presentare il tuo Piano di Intervento Comportamentale con una voce coerente e professionale, rendendolo più relazionabile per gli spettatori.
3
Step 3
Arricchisci con Voiceover e Elementi Visivi
Genera voiceover di alta qualità dal tuo script e aggiungi video coinvolgenti o immagini pertinenti dalla libreria multimediale. Assicurati che il tuo contenuto sia chiaro e facile da comprendere per tutti i pubblici.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Finale
Finalizza il tuo video di intervento comportamentale applicando controlli di branding ed esportandolo nel formato desiderato. Condividi il video completato per la formazione del personale, con educatori o come parte di una Valutazione Funzionale del Comportamento.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di intervento comportamentale?

HeyGen consente agli utenti di creare rapidamente video di intervento comportamentale efficaci utilizzando avatar AI realistici e la funzione di testo-a-video da script. Questo permette a educatori e formatori di produrre video coinvolgenti che comunicano chiaramente piani e strategie complesse senza una produzione estensiva.

Quali funzionalità offre HeyGen per sviluppare la formazione del personale sui Piani di Intervento Comportamentale?

HeyGen fornisce una piattaforma completa per i team HR e gli educatori per sviluppare una formazione del personale coinvolgente. Puoi sfruttare i Portavoce AI, aggiungere voiceover professionali e includere sottotitoli accurati per trasmettere efficacemente i dettagli del Piano di Intervento Comportamentale, garantendo una comunicazione chiara e una migliore implementazione.

HeyGen può aiutare a presentare in modo creativo i Comportamenti Sostitutivi e la Comunicazione del Piano di Crisi?

Assolutamente. HeyGen consente la presentazione creativa dei Comportamenti Sostitutivi e della Comunicazione del Piano di Crisi attraverso video dinamici e coinvolgenti. I suoi modelli e controlli di branding aiutano a mantenere la coerenza, rendendo le informazioni critiche accessibili e d'impatto per tutti gli stakeholder.

Come migliorano la comprensione delle strategie di prevenzione gli avatar AI e le funzionalità di accessibilità di HeyGen?

Gli avatar AI diversificati di HeyGen e le robuste funzionalità di accessibilità, come i voiceover multilingue e i sottotitoli, migliorano la comprensione delle strategie di prevenzione per vari pubblici. Questo assicura che informazioni essenziali, come le Valutazioni Funzionali del Comportamento e le intuizioni sulla raccolta dati, siano chiaramente trasmesse e assorbite da bambini, studenti, insegnanti e genitori.

