Crea Video di Gestione del Backlog Facilmente con l'AI

Genera rapidamente tutorial professionali e coinvolgenti sulla gestione del backlog con avatar AI e migliora la comprensione del tuo team.

424/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi che spieghi gli errori comuni nelle sessioni di Refinement del Backlog e offra soluzioni rapide per aiutare i team Scrum a ottimizzare il flusso di lavoro. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per trasformare il tuo script in una narrazione dinamica di problema-soluzione con uno stile visivo e audio vivace e incoraggiante, attraente per i team Scrum esperti che cercano di ottimizzare i loro processi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial di 2 minuti che dimostri un approccio passo-passo alla gestione efficiente del backlog per i team di sviluppo e i project manager. Questo video dovrebbe presentare istruzioni dettagliate fornite tramite generazione di voiceover di alta qualità, garantendo una presentazione informativa e pratica con uno stile visivo chiaro e passo-passo, adatto a un pubblico tecnico in cerca di guida pratica.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video coinvolgente di 45 secondi che sottolinei l'importanza critica della gestione costante del backlog per una pianificazione Sprint di successo, rivolgendosi alla leadership e agli stakeholder. Sfrutta i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per creare un pezzo visivamente accattivante e motivazionale con una traccia audio ispiratrice, evidenziando i benefici di un backlog ben mantenuto in modo conciso e d'impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Gestione del Backlog

Trasforma rapidamente le tue discussioni sulla gestione del backlog in video chiari e coinvolgenti utilizzando modelli video potenziati dall'AI, garantendo allineamento e comunicazione efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia strutturando il contenuto della gestione del backlog. Utilizza i modelli video potenziati dall'AI di HeyGen o semplicemente incolla il tuo script per trasformare il testo in scene video dinamiche.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e le Scene
Aumenta il coinvolgimento scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI. Personalizza le scene con elementi visivi pertinenti dalla nostra libreria multimediale per illustrare elementi complessi del backlog del prodotto.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Genera voiceover professionali per il tuo avatar scelto utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen. Migliora ulteriormente la chiarezza aggiungendo automaticamente i sottotitoli.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Rivedi il tuo video completo sulla gestione del backlog, apporta le modifiche finali e poi esportalo facilmente in vari formati. Ottimizza il flusso di lavoro condividendolo con il tuo team per una gestione efficace del backlog.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Aggiornamenti Rapidi e Coinvolgenti sul Backlog

.

Genera rapidamente brevi clip video coinvolgenti per riassumere le sessioni di gestione del backlog, comunicare decisioni chiave o spiegare elementi complessi agli stakeholder in modo efficiente.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video coinvolgenti sulla gestione del backlog?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video sulla gestione del backlog sfruttando modelli video potenziati dall'AI e un potente Generatore di Testo in Video gratuito. Questo consente ai Product Owner e ai team Scrum di trasformare rapidamente script complessi in video professionali e coinvolgenti, semplificando notevolmente il loro flusso di lavoro.

Quali capacità AI offre HeyGen per migliorare la comunicazione nella gestione del backlog?

HeyGen fornisce funzionalità AI avanzate, inclusi avatar AI realistici e voiceover naturali, per elevare la comunicazione nella gestione del backlog. La piattaforma include anche un Generatore di Sottotitoli AI, garantendo che il contenuto di gestione del backlog sia accessibile e facile da comprendere per tutti gli stakeholder.

HeyGen può personalizzare il contenuto video per discussioni specifiche di Sprint Planning o Refinement del Backlog?

Assolutamente. HeyGen offre scene personalizzabili e una libreria multimediale robusta, permettendoti di adattare i tuoi video di gestione del backlog precisamente per varie esigenze di Sprint Planning o Refinement del Backlog. Puoi incorporare mockup UI, risorse visive e elementi specifici del brand per creare una storia chiara e d'impatto.

Quali caratteristiche offre HeyGen per creare video professionali sulla gestione del backlog?

HeyGen offre una suite completa di funzionalità per video professionali sulla gestione del backlog, inclusi avatar AI, scene personalizzabili e generazione precisa di voiceover. Queste capacità, combinate con sottotitoli automatici e opzioni di esportazione flessibili, ti aiutano a creare video di alta qualità e coinvolgenti per presentare chiaramente artefatti e aggiornamenti del backlog.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo