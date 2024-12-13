Come creare video panoramici sull'ATS che attraggano i migliori talenti
Potenzia il tuo marketing di reclutamento con video panoramici sull'ATS dinamici, caratterizzati da avatar AI realistici per catturare l'attenzione dei candidati.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di reclutamento conciso di 30 secondi su misura per i recruiter e i responsabili delle assunzioni, mostrando come i modelli video personalizzabili semplificano la gestione dei candidati. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e dinamica, con tagli rapidi e testo su schermo generato da Testo-a-video da script, evidenziando l'efficienza della creazione di video panoramici sull'ATS attraverso l'ampia libreria di Modelli e scene di HeyGen.
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi per piccole e medie imprese, illustrando l'integrazione senza soluzione di continuità di un Sistema di Tracciamento dei Candidati nel loro processo di assunzione. Il tono dovrebbe essere amichevole e orientato alla soluzione, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per visualizzare il percorso dall'applicazione all'assunzione, arricchito con Sottotitoli/caption chiari per garantire l'accessibilità e rafforzare i messaggi chiave sui video coinvolgenti per il reclutamento.
Progetta un breve video di 15 secondi per i social media per gli specialisti del Recruitment Marketing, enfatizzando la rapida creazione di video panoramici professionali sull'ATS. Questo clip veloce e visivamente accattivante dovrebbe sfruttare i diversi modelli video di HeyGen e dimostrare come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto possano adattare istantaneamente i contenuti per varie piattaforme, rendendolo ideale per le campagne di Recruitment Marketing sui social media.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Genera video coinvolgenti per i social media.
Crea rapidamente video coinvolgenti per i social media per spiegare il tuo Sistema di Tracciamento dei Candidati e guidare i candidati attraverso il processo di assunzione.
Creazione di annunci ad alte prestazioni con video AI.
Sviluppa annunci di reclutamento d'impatto che evidenziano i benefici del tuo ATS, attirando i migliori talenti in modo efficiente con video potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare i team HR a creare video panoramici sull'ATS coinvolgenti?
HeyGen consente ai team HR e ai recruiter di creare video panoramici sull'ATS coinvolgenti senza sforzo. La nostra piattaforma offre una gamma di modelli video personalizzabili progettati specificamente per rendere il tuo processo di assunzione più coinvolgente e informativo per i candidati. Con HeyGen, puoi facilmente trasformare informazioni complesse sul Sistema di Tracciamento dei Candidati in un video breve e d'impatto.
HeyGen offre modelli personalizzabili guidati dall'AI per il marketing di reclutamento?
Sì, HeyGen fornisce una selezione robusta di modelli guidati dall'AI completamente personalizzabili per tutte le tue esigenze di marketing di reclutamento. Questi modelli sono progettati con maestria per catturare l'attenzione, permettendoti di produrre video di reclutamento di alta qualità rapidamente ed efficientemente. Puoi personalizzare ogni elemento per adattarlo al tuo brand e trasmettere il tuo messaggio in modo efficace.
Gli avatar AI e i voiceover professionali possono essere utilizzati nei video di reclutamento di HeyGen?
Assolutamente. HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e voiceover professionali per elevare i tuoi video di reclutamento. Puoi scegliere tra diversi avatar AI per presentare i tuoi contenuti e generare voiceover dal suono naturale direttamente dal tuo script, garantendo una presentazione raffinata e coinvolgente per i potenziali candidati. Questo consente una comunicazione coerente e di alta qualità nel tuo processo di assunzione.
Cosa rende efficiente il processo di creazione video di HeyGen per i recruiter che creano contenuti compatibili con l'ATS?
HeyGen semplifica il processo di creazione video per i recruiter, permettendo loro di produrre contenuti compatibili con l'ATS con facilità senza pari. La nostra interfaccia intuitiva, combinata con modelli video pronti all'uso, ti aiuta a generare rapidamente video brevi e informativi che si distinguono nel panorama competitivo delle assunzioni. Questa efficienza assicura che i tuoi sforzi di reclutamento siano sia efficaci che coinvolgenti.