Crea Video di Formazione sulla Comunicazione Asincrona con AI
Potenzia i tuoi team remoti e ibridi per apprendere più velocemente con spiegazioni visive coinvolgenti utilizzando avatar AI, riducendo l'affaticamento da riunioni.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di formazione coinvolgente di 45 secondi progettato per nuovi dipendenti e dipartimenti HR, concentrandosi sulle migliori pratiche per l'onboarding e la formazione tramite video. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo animato e amichevole con audio vivace, realizzato facilmente sfruttando la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare il contenuto scritto in apprendimento visivo dinamico.
Produci un breve pezzo di comunicazione aziendale di 30 secondi rivolto a project manager e professionisti aziendali, illustrando come i brevi messaggi video possano essere utilizzati per ridurre l'affaticamento da riunioni. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, con una traccia audio vivace, e la capacità di generazione di voiceover in HeyGen può fornire una narrazione professionale senza bisogno di un oratore fisico.
Progetta un video di formazione clienti di 60 secondi che fornisca spiegazioni visive chiare di una funzionalità complessa del prodotto per clienti e utenti del prodotto. Il video dovrebbe mantenere uno stile visivo pulito e illustrativo con un approccio passo-passo, assicurando che tutti gli spettatori possano seguire con sottotitoli/caption accurati generati da HeyGen per accessibilità e chiarezza.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione.
Sfrutta l'AI per creare video di formazione asincroni dinamici che catturano l'attenzione e migliorano la ritenzione delle conoscenze per i tuoi team remoti.
Scala il Contenuto di Formazione e Raggiungi Team Globali.
Produci senza sforzo un alto volume di video di formazione asincroni, espandendo la tua portata a un pubblico mondiale senza limitazioni geografiche.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen la comunicazione video asincrona efficace per team remoti e ibridi?
HeyGen consente ai team di creare video di formazione e messaggi video raffinati in modo efficiente, promuovendo una comunicazione video asincrona chiara senza la necessità di riunioni dal vivo. La nostra piattaforma semplifica la creazione di video per forza lavoro distribuita e team remoti e ibridi.
Quali tipi di video di formazione posso creare con HeyGen?
Con HeyGen, puoi facilmente produrre diversi video di formazione, inclusi demo di prodotto coinvolgenti, formazione clienti completa e moduli di onboarding efficaci. Utilizza avatar AI e capacità di testo-a-video per una creazione di video semplificata.
HeyGen può aiutare la mia organizzazione a ridurre l'affaticamento da riunioni?
Assolutamente. Abilitando la rapida creazione di messaggi video professionali e spiegazioni visive, HeyGen consente ai team di trasmettere informazioni in modo asincrono, riducendo significativamente l'affaticamento da riunioni e migliorando la comunicazione aziendale complessiva.
HeyGen supporta la personalizzazione del branding per i miei video di formazione aziendale?
Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio in tutte le tue comunicazioni aziendali e video di formazione. Puoi anche aggiungere facilmente sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità e la professionalità durante la creazione del video.