Crea Video di Formazione per Tecnologie Assistive Facilmente

Produci video di formazione accessibili in modo efficiente utilizzando gli avatar AI di HeyGen per diversi tipi di studenti.

516/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Educatori e formatori aziendali che mirano a una vasta accessibilità digitale possono creare un video di 90 secondi che spiega il ruolo vitale dei sottotitoli nei video di formazione accessibili. Con uno stile visivo professionale e informativo, questo pezzo dovrebbe mostrare come i sottotitoli siano aggiunti senza sforzo utilizzando gli strumenti di HeyGen, rafforzando l'impegno per l'accessibilità digitale per tutti gli studenti.
Prompt di Esempio 2
Quando si sviluppano Soluzioni di Formazione Scalabili per varie tecnologie assistive, le organizzazioni richiedono una Produzione Video Economica. Genera una panoramica di 2 minuti che dimostri come la funzione di testo-a-video da script di HeyGen consenta la creazione rapida di ampi tutorial video online. Il video presenterà uno stile visivo dinamico e coinvolgente, utilizzando diversi Modelli e scene per mantenere gli spettatori catturati, con una voce fuori campo amichevole e incoraggiante.
Prompt di Esempio 3
Un video di 45 secondi con suggerimenti rapidi per utenti esperti può sbloccare funzionalità avanzate di una specifica tecnologia assistiva controllata dalla voce. Produci questo tutorial video online focalizzato con una presentazione visiva nitida e dettagliata, incorporando screenshot rilevanti del dispositivo e elementi dell'interfaccia tramite supporto della libreria multimediale/stock. Una voce fuori campo precisa e tecnica guiderà il pubblico esperto di tecnologia nell'ottimizzare l'uso di queste complesse tecnologie assistive.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione per Tecnologie Assistive

Sfrutta gli strumenti guidati dall'AI di HeyGen per produrre video di formazione chiari e accessibili per le tecnologie assistive, garantendo esperienze di apprendimento efficaci e inclusive.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per agire come il tuo portavoce coinvolgente. Questa capacità ti consente di mantenere una presenza sullo schermo coerente e professionale senza bisogno di una troupe cinematografica.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script di Formazione
Incolla il tuo contenuto formativo nell'editor di Testo-a-Video. HeyGen convertirà automaticamente il tuo script in voiceover dal suono naturale, formando la base dei tuoi video di formazione accessibili.
3
Step 3
Genera Sottotitoli Accurati
Utilizza la funzione integrata di Sottotitoli per generare automaticamente sottotitoli altamente accurati. Questo assicura che i tuoi video di formazione per tecnologie assistive siano completamente conformi e facilmente comprensibili da tutti gli studenti.
4
Step 4
Personalizza ed Esporta
Migliora ulteriormente il tuo video personalizzando le espressioni degli avatar o aggiungendo il tuo branding. Una volta perfezionato, esporta il tuo video di alta qualità, pronto per la distribuzione come tutorial video online o contenuto incorporato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica argomenti medici e migliora l'educazione sanitaria

.

Semplifica concetti complessi di tecnologia assistiva in formati video chiari e concisi, migliorando significativamente la comprensione e i risultati educativi.

background image

Domande Frequenti

Come possono gli avatar AI di HeyGen migliorare i video di formazione accessibili per le tecnologie assistive?

Gli avatar AI personalizzabili di HeyGen forniscono una presenza coinvolgente e coerente sullo schermo per i contenuti formativi. Questi Portavoce AI possono offrire spiegazioni chiare, rendendo i tutorial video online più accessibili e facili da comprendere per gli utenti delle tecnologie assistive.

HeyGen offre strumenti per garantire l'accessibilità digitale nei contenuti video?

Sì, HeyGen incorpora un Generatore di Sottotitoli AI per produrre automaticamente sottotitoli, aumentando significativamente l'accessibilità digitale per tutti gli spettatori. Questa funzione assicura che i tuoi video di formazione accessibili possano raggiungere un pubblico più ampio, inclusi coloro che si affidano ai sottotitoli per la comprensione.

Quali sono le caratteristiche tecniche chiave della piattaforma di HeyGen per creare video di formazione?

Gli strumenti guidati dall'AI di HeyGen consentono agli utenti di generare video da script di testo, completi di voiceover e avatar personalizzabili. Questo efficiente Generatore di Testo a Video semplifica la produzione di tutorial video online, offrendo una soluzione scalabile per diverse esigenze formative.

Gli utenti possono personalizzare gli avatar AI e il branding all'interno di HeyGen per una formazione specializzata?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione degli avatar AI, inclusi aspetto e voce, insieme a controlli di branding completi. Questo assicura che i tuoi video di formazione per tecnologie assistive mantengano un'identità di marca coerente mentre forniscono contenuti su misura in modo efficace.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo