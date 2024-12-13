Crea Video di Istruzioni per le Valutazioni con l'AI

Coinvolgi gli studenti e semplifica la formazione utilizzando avatar AI per fornire video di valutazione chiari e incisivi.

Prompt di Esempio 1
Sei un formatore aziendale che cerca di rivoluzionare il tuo approccio alla valutazione formativa? Produci un video professionale di 45 secondi con grafica pulita e una voce narrante calma e chiara, utilizzando la capacità di HeyGen di convertire testo in video per creare guide video concise e interattive.
Prompt di Esempio 2
Massimizza il coinvolgimento degli studenti e migliora la ritenzione delle conoscenze per i dipartimenti HR con un video di formazione moderno di 90 secondi, incorporando transizioni dinamiche tra le scene, visuali informative e sottotitoli chiari generati da HeyGen per coprire efficacemente argomenti complessi.
Prompt di Esempio 3
Scopri come semplificare la formazione per i progettisti didattici con un video accattivante di 30 secondi sui video di valutazione potenziati dall'AI, utilizzando visuali ispiratrici e veloci dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e una voce narrante sicura per mostrare l'efficienza.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Istruzioni per le Valutazioni

Semplifica la creazione di video di istruzioni per le valutazioni coinvolgenti ed efficaci utilizzando strumenti potenziati dall'AI per migliorare la comprensione e la ritenzione delle conoscenze degli studenti.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Scegli da una libreria di modelli professionali o inizia con una tela bianca per delineare le tue istruzioni per le valutazioni utilizzando la nostra funzione Modelli & scene.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto di Valutazione e Avatar AI
Incolla il tuo script per le istruzioni di valutazione, quindi seleziona un avatar AI per fornire le informazioni in modo chiaro e coinvolgente.
3
Step 3
Arricchisci con Elementi Interattivi
Integra Elementi Interattivi direttamente nel tuo video per inserire domande di valutazione, verificare la comprensione e aumentare il coinvolgimento per un'esperienza video veramente interattiva.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Istruzioni
Una volta completato il tuo video, utilizza le opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni per salvarlo nel formato desiderato e condividerlo facilmente per coinvolgere efficacemente gli studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Linee Guida Complesse per le Valutazioni

Trasforma requisiti di valutazione complessi in video AI chiari e comprensibili, assicurando che gli studenti comprendano rapidamente ed efficacemente le istruzioni per K-12 e oltre.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di valutazione potenziati dall'AI?

HeyGen consente agli utenti di creare facilmente "video di valutazione potenziati dall'AI" e "video di formazione" professionali utilizzando "avatar AI" realistici generati da testo, aiutando a "coinvolgere gli studenti" efficacemente con contenuti dinamici.

Quali caratteristiche semplificano la creazione di video di formazione con HeyGen?

HeyGen è progettato per "semplificare la creazione" di video di formazione attraverso strumenti "AI" intuitivi come la conversione "testo in video" e l'accesso a "modelli" pre-progettati, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.

HeyGen può incorporare avatar AI nei video di istruzioni per le valutazioni?

Sì, HeyGen ti permette di includere diversi "avatar AI" nei tuoi "video di istruzioni per le valutazioni", che possono "migliorare la ritenzione delle conoscenze" fornendo un presentatore dinamico e coinvolgente per i contenuti di "valutazione formativa".

Come supporta HeyGen insegnanti e educatori K-12 nella creazione di contenuti video?

HeyGen consente a "insegnanti" ed educatori "K-12" di "creare video di istruzioni per le valutazioni" e altri "video di formazione" in modo efficiente. Questa capacità aiuta a "coinvolgere gli studenti" e rende i concetti complessi più accessibili utilizzando "avatar AI" professionali.

