Crea Video di Onboarding per App che Coinvolgono gli Utenti
Aumenta l'attivazione e la fidelizzazione degli utenti con video coinvolgenti. Crea guide efficaci in-app utilizzando gli avatar AI di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Produci un microvideo conciso di 30 secondi rivolto agli utenti esistenti che esplorano nuove funzionalità, funzionando come una guida interattiva. Utilizza uno stile visivo pulito e passo-passo con spiegazioni chiare da testo a video per dimostrare una funzione chiave dell'app.
Sviluppa un video di onboarding SaaS professionale di 60 secondi rivolto agli utenti aziendali che valutano un nuovo prodotto, evidenziando la sua proposta di valore principale. Utilizza avatar AI in uno stile di presentazione elegante per spiegare i benefici complessi e come raggiungerli.
Progetta un tutorial video di 25 secondi che affronta una domanda comune degli utenti o un consiglio di risoluzione dei problemi all'interno dell'app. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere calmo e rassicurante, utilizzando efficacemente sottotitoli per garantire chiarezza e accessibilità a tutti gli utenti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Tutorial e Corsi di Formazione Coinvolgenti.
Crea efficientemente tutorial video completi per l'onboarding degli utenti a livello globale, trasformando funzionalità complesse in contenuti facilmente digeribili e promuovendo l'adozione da parte degli utenti.
Migliora il Coinvolgimento e la Fidelizzazione degli Utenti.
Sfrutta l'AI per produrre video di onboarding accattivanti che aumentano significativamente il coinvolgimento degli utenti e migliorano i tassi di fidelizzazione a lungo termine per la tua app.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding per app coinvolgenti?
HeyGen ti consente di creare facilmente video di onboarding per app coinvolgenti. Con i suoi strumenti potenziati dall'AI e il Generatore di Testo in Video Gratuito, puoi trasformare i copioni in microvideo professionali rapidamente, semplificando il tuo processo di onboarding dell'app.
HeyGen può utilizzare Avatar AI e doppiatori per video di onboarding dei clienti?
Sì, HeyGen ti permette di incorporare Avatar AI realistici e Doppiatori AI nei tuoi video di onboarding dei clienti. Questa capacità aiuta a fornire tutorial video personalizzati e coerenti ai nuovi utenti, migliorando la loro esperienza di apprendimento.
Come migliorano gli strumenti di HeyGen l'attivazione degli utenti attraverso tutorial video?
Lo strumento di creazione video di HeyGen migliora significativamente l'attivazione degli utenti consentendo guide interattive e video di onboarding dinamici. Le sue funzionalità come il generatore di sottotitoli AI assicurano che il tuo contenuto sia accessibile ed efficace, portando a un migliore coinvolgimento degli utenti.
Quali opzioni di branding offre HeyGen per i video di onboarding SaaS?
HeyGen offre controlli di branding robusti per i tuoi video di onboarding SaaS, permettendoti di mantenere la coerenza del marchio. Puoi facilmente integrare il tuo logo, i colori del marchio e utilizzare modelli personalizzabili per rendere i tuoi video di onboarding unici.