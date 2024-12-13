Crea Video di Onboarding per App che Coinvolgono gli Utenti

Aumenta l'attivazione e la fidelizzazione degli utenti con video coinvolgenti. Crea guide efficaci in-app utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

318/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un microvideo conciso di 30 secondi rivolto agli utenti esistenti che esplorano nuove funzionalità, funzionando come una guida interattiva. Utilizza uno stile visivo pulito e passo-passo con spiegazioni chiare da testo a video per dimostrare una funzione chiave dell'app.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di onboarding SaaS professionale di 60 secondi rivolto agli utenti aziendali che valutano un nuovo prodotto, evidenziando la sua proposta di valore principale. Utilizza avatar AI in uno stile di presentazione elegante per spiegare i benefici complessi e come raggiungerli.
Prompt di Esempio 3
Progetta un tutorial video di 25 secondi che affronta una domanda comune degli utenti o un consiglio di risoluzione dei problemi all'interno dell'app. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere calmo e rassicurante, utilizzando efficacemente sottotitoli per garantire chiarezza e accessibilità a tutti gli utenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Onboarding per App

Crea facilmente video di onboarding per app coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI per guidare i nuovi utenti e aumentare l'attivazione, semplificando le funzionalità complesse.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia creando il tuo copione. La nostra funzione "Testo in video da copione" ti permette di trasformare facilmente il tuo testo in scene coinvolgenti, rendendo la creazione dei tuoi "video di onboarding" senza sforzo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Arricchisci il tuo video con un tocco professionale. "Scegli" tra una vasta gamma di "avatar AI" per presentare il tuo contenuto, fornendo un volto amichevole che guida gli utenti attraverso le funzionalità della tua app.
3
Step 3
Applica il Tuo Marchio e Voce
Personalizza il tuo video con l'identità del tuo marchio. "Applica" il tuo logo e i colori del marchio utilizzando i "controlli di branding (logo, colori)" per rendere i tuoi "video coinvolgenti" immediatamente riconoscibili e professionali.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Una volta perfezionato, "Esporta" il tuo video in vari formati e risoluzioni utilizzando la nostra funzione di "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto". Fornisci istruzioni chiare e concise per aumentare efficacemente l'"attivazione degli utenti".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Rapidamente Video di Onboarding di Alta Qualità

.

Genera rapidamente video di onboarding per app professionali e potenziati dall'AI, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti e accelerando il tempo di valore per l'utente.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding per app coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di onboarding per app coinvolgenti. Con i suoi strumenti potenziati dall'AI e il Generatore di Testo in Video Gratuito, puoi trasformare i copioni in microvideo professionali rapidamente, semplificando il tuo processo di onboarding dell'app.

HeyGen può utilizzare Avatar AI e doppiatori per video di onboarding dei clienti?

Sì, HeyGen ti permette di incorporare Avatar AI realistici e Doppiatori AI nei tuoi video di onboarding dei clienti. Questa capacità aiuta a fornire tutorial video personalizzati e coerenti ai nuovi utenti, migliorando la loro esperienza di apprendimento.

Come migliorano gli strumenti di HeyGen l'attivazione degli utenti attraverso tutorial video?

Lo strumento di creazione video di HeyGen migliora significativamente l'attivazione degli utenti consentendo guide interattive e video di onboarding dinamici. Le sue funzionalità come il generatore di sottotitoli AI assicurano che il tuo contenuto sia accessibile ed efficace, portando a un migliore coinvolgimento degli utenti.

Quali opzioni di branding offre HeyGen per i video di onboarding SaaS?

HeyGen offre controlli di branding robusti per i tuoi video di onboarding SaaS, permettendoti di mantenere la coerenza del marchio. Puoi facilmente integrare il tuo logo, i colori del marchio e utilizzare modelli personalizzabili per rendere i tuoi video di onboarding unici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo