Crea Video di Onboarding API con Automazione AI

Offri video di onboarding personalizzati e riduci i costi utilizzando gli avatar AI di HeyGen per contenuti coinvolgenti e automatizzati.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 30 secondi rivolto ai manager del successo del cliente o ai professionisti del marketing, evidenziando il potere dei video di onboarding personalizzati. Questo pezzo dovrebbe presentare avatar AI diversi e amichevoli in ambienti caldi e accoglienti, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e la generazione di voiceover per trasmettere un messaggio naturale ed empatico che risuoni direttamente con i nuovi utenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 60 secondi per architetti di software aziendali o specialisti di integrazione, spiegando come l'API di generazione video e i modelli dinamici possano rivoluzionare i loro processi di onboarding. Adotta uno stile visivo professionale e sofisticato con animazioni eleganti che dimostrano il flusso di dati e le chiamate API, completato da un voiceover autorevole e sottotitoli chiari generati da HeyGen per una chiarezza tecnica.
Prompt di Esempio 3
Produci un video coinvolgente di 50 secondi per professionisti delle risorse umane o manager L&D, sottolineando l'efficienza e la convenienza dei moderni video di onboarding per i nuovi dipendenti, contribuendo infine a ridurre i costi. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e incoraggiante, raffigurando scene diverse di nuovi assunti che apprendono con successo, sfruttando l'ampia libreria multimediale di HeyGen/supporto stock e il ridimensionamento e l'esportazione flessibili del rapporto d'aspetto per adattarsi a vari canali di comunicazione interna.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video di Onboarding API

Crea in modo efficiente video di onboarding API personalizzati che coinvolgono gli utenti fin dal primo giorno. Sfrutta l'AI per ottimizzare la produzione e fornire istruzioni dinamiche e chiare su larga scala.

Step 1
Crea il Tuo Script di Onboarding
Scrivi il tuo contenuto di onboarding API, quindi utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertirlo automaticamente in una bozza di video con istruzioni chiare.
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Aumenta il coinvolgimento scegliendo da una libreria diversificata di avatar AI per essere il tuo presentatore, rendendo i tuoi video di onboarding personalizzati più relazionabili.
Step 3
Applica l'Integrazione Dinamica
Utilizza l'API di generazione video di HeyGen per connetterti con le tue piattaforme esistenti, consentendo la consegna automatizzata di contenuti personalizzati per ogni utente.
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video con controlli di branding (logo, colori), quindi esportalo. Integra con i tuoi strumenti per un flusso di lavoro automatizzato che fornisce contenuti su misura esattamente quando necessario.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera la Produzione di Video di Onboarding

Produci rapidamente video di onboarding personalizzati e di alta qualità utilizzando l'AI, riducendo significativamente i tempi di creazione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di onboarding personalizzati?

HeyGen ti consente di creare video di onboarding altamente personalizzati utilizzando avatar AI avanzati e modelli dinamici. Questo ti permette di adattare i messaggi sia per l'onboarding dei clienti che dei dipendenti su larga scala, garantendo un'esperienza coerente e coinvolgente.

HeyGen offre un'API di Generazione Video per l'onboarding automatizzato?

Sì, HeyGen fornisce un'API di Generazione Video robusta progettata per integrarsi perfettamente nei tuoi sistemi esistenti, permettendoti di creare video di onboarding API in modo programmatico. Questa capacità facilita un flusso di lavoro automatizzato per generare contenuti video personalizzati su larga scala senza intervento manuale.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la creazione di video professionali?

HeyGen è uno strumento completo per la creazione di video che offre funzionalità come avatar AI realistici, integrazione avanzata di sintesi vocale e supporto multilingue. Queste capacità ti permettono di produrre video di formazione professionali e video dimostrativi di prodotto in modo efficiente.

HeyGen è una piattaforma senza codice per la generazione di video?

Assolutamente, HeyGen è progettato come una piattaforma user-friendly senza codice, rendendola accessibile a chiunque per generare video di alta qualità senza competenze tecniche. Questo riduce significativamente il tempo e lo sforzo associati alla produzione di contenuti coinvolgenti come video di onboarding e materiali di marketing attraverso modelli dinamici intuitivi.

