Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un segmento di microlearning dinamico di 45 secondi per ufficiali di conformità esperti, illustrando uno specifico scenario di anti-riciclaggio di denaro e identificando attività sospette. Impiega immagini vivide e uno stile audio serio e informativo, potenziato dalla generazione di voiceover di HeyGen e sottotitoli/caption nitidi per garantire che ogni dettaglio sia facilmente compreso.
Produci un video autorevole e d'impatto di 90 secondi rivolto alla direzione esecutiva e agli stakeholder, sottolineando l'importanza critica di una formazione robusta sulla conformità AML. Progetta uno stile visivo sofisticato utilizzando i modelli video personalizzabili di HeyGen e attingi dal suo supporto di libreria multimediale/stock per immagini accattivanti, trasmettendo le gravi conseguenze della non conformità.
Genera un video di aggiornamento conciso di 30 secondi per tutti i dipendenti, spiegando con chiarezza un recente cambiamento nelle normative AML con uno stile audio chiaro e informativo. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire una visione ottimale su varie piattaforme e incorpora avatar AI per una rapida e conveniente diffusione della formazione digitale AML.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Scala la Formazione sulla Conformità AML.
Genera numerosi video di formazione AML in modo efficiente, raggiungendo un pubblico più ampio di dipendenti a livello globale per garantire una conformità diffusa.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione dei Discenti.
Produci video di formazione AML dinamici e interattivi utilizzando avatar AI e voiceover che catturano i discenti e migliorano la ritenzione delle conoscenze.
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione AML coinvolgenti?
HeyGen funge da avanzato creatore di video di formazione Anti Riciclaggio di Denaro AI, utilizzando modelli video personalizzabili, avatar AI e funzionalità di testo-a-video da script. Questo motore creativo ti consente di generare video coinvolgenti in modo efficiente, migliorando significativamente il coinvolgimento dei discenti per la tua formazione sulla conformità AML.
Posso personalizzare l'aspetto dei miei video di formazione sulla conformità AML con HeyGen?
Assolutamente. HeyGen fornisce modelli video personalizzabili e controlli di branding, permettendoti di creare video di formazione digitale AML con uno stile visivo elegante e moderno. Puoi adattare ogni aspetto per garantire che la tua formazione sulla conformità AML si allinei perfettamente con il brand della tua organizzazione.
Cosa rende HeyGen uno strumento efficiente per creare video di formazione AML?
HeyGen offre una piattaforma di generazione video end-to-end, semplificando il processo dallo script al video finale. Con una funzionalità di testo-a-video da script senza soluzione di continuità e un voiceover AI naturale, puoi produrre rapidamente video di formazione AML di alta qualità, rendendolo una soluzione conveniente per una formazione sulla conformità normativa robusta.
HeyGen supporta funzionalità avanzate per argomenti AML complessi e una portata più ampia?
Sì, HeyGen sfrutta strumenti avanzati di creazione video guidati dall'AI, inclusi avatar AI realistici e voiceover AI multilingue per rendere le complesse normative AML digeribili e memorabili. Inoltre, funzionalità come sottotitoli/caption automatici garantiscono un'accessibilità più ampia per la tua formazione digitale AML, chiarendo le complesse normative AML.