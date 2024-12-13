Crea Facilmente Video Anti-Molestie sul Posto di Lavoro
Progetta video di formazione anti-molestie professionali con facilità, sfruttando modelli e scene personalizzabili per soddisfare i requisiti legali in modo efficiente.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di micro-apprendimento di 45 secondi rivolto a tutti i dipendenti, utilizzando immagini coinvolgenti e diversi avatar AI per dimostrare come promuovere un ambiente inclusivo. L'audio dovrebbe essere amichevole e accessibile, sfruttando al meglio gli avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi impattanti e relazionabili.
Il tuo compito è sviluppare un video di formazione completa di 1,5 minuti sulla molestia sul posto di lavoro per manager e professionisti HR, rappresentando scenari reali con uno stile visivo empatico. Assicurati accessibilità e chiarezza per argomenti complessi attraverso sottotitoli/caption automatici, vitali per comprendere e rispettare i requisiti legali.
Concepisci un video di promemoria anti-molestie di 30 secondi per team remoti e nuovi assunti, caratterizzato da immagini nitide e consentendo doppiaggi multilingue per colmare le lacune geografiche e linguistiche. Utilizza la generazione di doppiaggi di HeyGen per produrre opzioni vocali diverse per una formazione remota efficace.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Memoria della Formazione.
Eleva la formazione anti-molestie creando video dinamici e coinvolgenti generati dall'AI che assicurano che le informazioni critiche di conformità siano assorbite e ricordate.
Scala la Formazione sulla Conformità a Livello Globale.
Produci e distribuisci efficacemente video anti-molestie personalizzabili per una forza lavoro globale e diversificata, soddisfacendo le esigenze di conformità con supporto multilingue.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione anti-molestie?
HeyGen utilizza una tecnologia avanzata di generazione video AI e avatar AI realistici per trasformare script di testo in video di formazione anti-molestie coinvolgenti. Questo approccio di testo a video AI semplifica notevolmente la produzione di contenuti per il tuo team HR, garantendo materiale di alta qualità e focalizzato sulla conformità.
Posso personalizzare l'aspetto e il branding dei miei video di formazione sulla molestia sul posto di lavoro?
Assolutamente! HeyGen offre modelli video personalizzabili e ampi controlli di branding, permettendoti di integrare facilmente il logo, i colori e i media della tua azienda. Questo assicura che i tuoi video di formazione sulla molestia sul posto di lavoro mantengano la coerenza del marchio offrendo contenuti coinvolgenti.
Come può HeyGen supportare la formazione sulla conformità anti-molestie multilingue e accessibile?
HeyGen fornisce robusti doppiaggi multilingue e sottotitoli/caption automatici, permettendoti di creare video di formazione anti-molestie che soddisfano esigenze linguistiche diverse e requisiti di accessibilità. Questo assicura che i tuoi sforzi di conformità, allineati ai requisiti legali, raggiungano efficacemente un pubblico più ampio, inclusi quelli in scenari di formazione remota.
HeyGen è compatibile con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti per la distribuzione della formazione?
Sì, i video generati con HeyGen sono facilmente esportabili in vari formati e rapporti d'aspetto, garantendo una compatibilità senza soluzione di continuità con la maggior parte degli LMS/LXP e delle piattaforme di formazione remota esistenti. Questa caratteristica offre la massima facilità d'uso e distribuzione efficiente per i tuoi strumenti potenziati dall'AI.