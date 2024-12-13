Crea Video Contro le Molestie con l'AI in Minuti

Ottimizza il tuo programma di formazione per i dipendenti con potenti avatar AI, creando video contro le molestie d'impatto e conformi più velocemente che mai.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 2 minuti basato su scenari rivolto a tutti i dipendenti per un aggiornamento sull'identificazione delle forme sottili di molestie sessuali. Il video necessita di uno stile visivo realistico e coinvolgente, utilizzando diversi avatar AI di HeyGen per dimostrare varie situazioni, accompagnato da un tono audio accessibile ma deciso, rendendo il contenuto altamente relazionabile e d'impatto per la formazione sulla conformità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi per i proprietari di piccole imprese e i team leader, sottolineando l'importanza critica di un ambiente libero da molestie. Questo prompt richiede uno stile visivo diretto e motivante, impiegando modelli e scene vivaci disponibili in HeyGen per evidenziare le responsabilità chiave e promuovere una cultura inclusiva, funzionando efficacemente come guida rapida per generare contenuti coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 1 minuto per i team remoti, affrontando specificamente le molestie nei canali di comunicazione virtuale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e accessibile, incorporando esempi di condivisione schermo e una narrazione chiara e concisa derivata da un copione video ben strutturato, facilmente prodotto attraverso la funzione di testo a video di HeyGen per garantire un messaggio coerente tra le forze lavoro distribuite.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video Contro le Molestie

Produci rapidamente video di formazione contro le molestie d'impatto con l'AI. Sfrutta modelli personalizzabili e presentatori AI realistici per educare efficacemente il tuo team.

Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia delineando i messaggi chiave per la tua formazione contro le molestie. Utilizza la funzione di testo a video per trasformare senza sforzo il tuo contenuto scritto in scene dinamiche.
Step 2
Seleziona Avatar AI e Elementi Visivi
Aumenta il coinvolgimento scegliendo tra diversi avatar AI per presentare il tuo contenuto. Sfoglia la nostra libreria multimediale per filmati e immagini di repertorio pertinenti per illustrare chiaramente argomenti complessi.
Step 3
Applica Voce Narrante e Branding
Genera una narrazione dal suono naturale per il tuo video utilizzando la generazione vocale avanzata. Incorpora il logo e i colori della tua azienda con i controlli di branding per mantenere un aspetto professionale e coerente.
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo contenuto di formazione e genera il video. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per assicurarti che il tuo video sia ottimizzato per varie piattaforme, pronto per la distribuzione al tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica la Formazione Complessa

Trasforma politiche e procedure contro le molestie complesse in contenuti video chiari, accessibili e coinvolgenti per un'educazione efficace dei dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione efficaci contro le molestie per la mia organizzazione?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica il processo di creazione di video contro le molestie che siano coinvolgenti e informativi. Puoi sfruttare i nostri avatar AI e la tecnologia di sintesi vocale per sviluppare contenuti accattivanti per il tuo programma di formazione per i dipendenti.

Quali modelli video personalizzabili offre HeyGen per la formazione sulla conformità?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli video personalizzabili specificamente progettati per la formazione sulla conformità, inclusi moduli per video di formazione sulle molestie sessuali. Questi modelli possono essere facilmente adattati con i tuoi elementi visivi e il tuo branding per soddisfare le esigenze specifiche della tua organizzazione.

Gli avatar AI di HeyGen possono trattare efficacemente argomenti sensibili come le politiche contro le molestie?

Sì, gli avatar AI realistici di HeyGen e i presentatori AI sono ideali per trattare contenuti sensibili, come le politiche contro le molestie, con professionalità e chiarezza costanti. Questo assicura che le tue iniziative di formazione a distanza trasmettano contenuti coinvolgenti e un messaggio chiaro.

È facile generare contenuti video per le comunicazioni interne con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen funziona come un intuitivo creatore di video online, permettendoti di generare video da un semplice copione video in pochi minuti. Questo rende la creazione di comunicazioni interne professionali e vari materiali di formazione incredibilmente efficiente con la nostra tecnologia di sintesi vocale.

