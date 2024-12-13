Crea Video di Formazione Anti-Corruzione per una Conformità Incessante

Ottimizza la tua formazione anti-corruzione e anti-tangenti con corsi e-learning coinvolgenti, facilmente generati da script utilizzando il testo-a-video di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione completo di 2 minuti rivolto a manager di livello intermedio e team di vendita operanti nei mercati internazionali, illustrando scenari complessi relativi al Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e al Bribery Act del Regno Unito. Il video dovrebbe impiegare visuali realistiche basate su scenari, arricchite dagli avatar AI di HeyGen per rappresentare vari personaggi in situazioni ad alto rischio, con una voce narrante diretta e informativa.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un'animazione in stile infografica di 1 minuto per tutti i dipendenti, enfatizzando la conformità ai controlli interni e l'uso corretto del Policy Hub e del registro dei regali e dell'ospitalità. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro, con marchio, e utilizzare sovrapposizioni di testo concise con una voce narrante incoraggiante e chiara. Sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare facilmente icone e grafica professionali che rafforzano i processi chiave.
Prompt di Esempio 3
Progetta una serie di video di microlearning coinvolgenti di 45 secondi per i dipendenti esistenti, che fungano da corsi di aggiornamento sulla presa di decisioni etiche e sulla prevenzione della corruzione. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e dinamica, con transizioni rapide e una voce narrante vivace e concisa. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per mantenere la coerenza del marchio e accelerare la produzione di questi brevi moduli d'impatto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione Anti-Corruzione

Progetta e distribuisci video di formazione anti-corruzione efficaci per migliorare la conformità e mitigare i rischi all'interno della tua organizzazione.

1
Step 1
Scegli la Base del Tuo Corso
Seleziona un modello o inizia da uno script, utilizzando la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per costruire la base del tuo piano di formazione personalizzato per la conformità anti-corruzione.
2
Step 2
Crea Contenuti Video Coinvolgenti
Sviluppa i tuoi contenuti anti-corruzione utilizzando gli avatar AI di HeyGen, trasformando argomenti complessi in video di formazione animati coinvolgenti per i tuoi dipendenti.
3
Step 3
Applica l'Identità del Marchio
Applica i controlli di branding di HeyGen per integrare il tuo logo e i colori aziendali, assicurando che i tuoi video di formazione sulla conformità presentino elementi di marchio e siano in linea con l'integrità della tua organizzazione.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione
Esporta i tuoi video di formazione anti-corruzione finiti, sfruttando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per prepararli come pacchetti conformi a SCORM per il tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento.

Casi d'Uso

Chiarisci Concetti Complessi di Conformità

Semplifica regolamenti e politiche anti-corruzione intricati in contenuti video chiari e digeribili per una migliore comprensione e adesione.

Domande Frequenti

Come possono essere integrati i video di formazione di HeyGen con il nostro attuale Sistema di Gestione dell'Apprendimento?

HeyGen supporta l'esportazione di video di formazione in vari formati, inclusi quelli compatibili con i Sistemi di Gestione dell'Apprendimento conformi a SCORM. Questo consente un'integrazione senza soluzione di continuità nella tua infrastruttura di formazione online esistente, rendendola una soluzione e-learning efficace.

Quali controlli tecnici offre HeyGen per la coerenza del marchio e dei contenuti?

HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda in tutti i video di formazione. Puoi anche utilizzare le sue funzionalità di testo-a-video e generazione di sottotitoli per garantire un messaggio coerente in tutte le tue opzioni di corso su misura.

HeyGen facilita la creazione di contenuti di conformità per regolamenti come il Bribery Act del Regno Unito?

HeyGen ti consente di creare una formazione altamente specifica su anti-corruzione e anti-tangenti convertendo i tuoi script dettagliati in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI e generazione di voce narrante. Questo permette una chiara articolazione dei requisiti sotto atti come il Bribery Act del Regno Unito o FCPA, migliorando la tua soluzione di conformità complessiva.

HeyGen può semplificare la produzione di video di microlearning per la formazione sulla conformità?

Assolutamente. La piattaforma intuitiva di HeyGen, con i suoi modelli predefiniti e le capacità di testo-a-video, semplifica notevolmente la creazione di video di microlearning. Puoi trasformare rapidamente gli script di formazione sulla conformità in corsi e-learning coinvolgenti con avatar AI, rendendo efficienti gli aggiornamenti frequenti dei contenuti.

