Crea Video di Formazione Anti-Corruzione per una Conformità Incessante
Ottimizza la tua formazione anti-corruzione e anti-tangenti con corsi e-learning coinvolgenti, facilmente generati da script utilizzando il testo-a-video di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di formazione completo di 2 minuti rivolto a manager di livello intermedio e team di vendita operanti nei mercati internazionali, illustrando scenari complessi relativi al Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e al Bribery Act del Regno Unito. Il video dovrebbe impiegare visuali realistiche basate su scenari, arricchite dagli avatar AI di HeyGen per rappresentare vari personaggi in situazioni ad alto rischio, con una voce narrante diretta e informativa.
Sviluppa un'animazione in stile infografica di 1 minuto per tutti i dipendenti, enfatizzando la conformità ai controlli interni e l'uso corretto del Policy Hub e del registro dei regali e dell'ospitalità. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro, con marchio, e utilizzare sovrapposizioni di testo concise con una voce narrante incoraggiante e chiara. Sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare facilmente icone e grafica professionali che rafforzano i processi chiave.
Progetta una serie di video di microlearning coinvolgenti di 45 secondi per i dipendenti esistenti, che fungano da corsi di aggiornamento sulla presa di decisioni etiche e sulla prevenzione della corruzione. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e dinamica, con transizioni rapide e una voce narrante vivace e concisa. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per mantenere la coerenza del marchio e accelerare la produzione di questi brevi moduli d'impatto.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Formazione sulla Conformità Estesa.
Sviluppa rapidamente una vasta gamma di corsi e-learning anti-corruzione per educare in modo efficiente la tua forza lavoro globale.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione.
Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare significativamente la partecipazione e la ritenzione nei programmi di formazione essenziali su anti-corruzione e anti-tangenti.
Domande Frequenti
Come possono essere integrati i video di formazione di HeyGen con il nostro attuale Sistema di Gestione dell'Apprendimento?
HeyGen supporta l'esportazione di video di formazione in vari formati, inclusi quelli compatibili con i Sistemi di Gestione dell'Apprendimento conformi a SCORM. Questo consente un'integrazione senza soluzione di continuità nella tua infrastruttura di formazione online esistente, rendendola una soluzione e-learning efficace.
Quali controlli tecnici offre HeyGen per la coerenza del marchio e dei contenuti?
HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda in tutti i video di formazione. Puoi anche utilizzare le sue funzionalità di testo-a-video e generazione di sottotitoli per garantire un messaggio coerente in tutte le tue opzioni di corso su misura.
HeyGen facilita la creazione di contenuti di conformità per regolamenti come il Bribery Act del Regno Unito?
HeyGen ti consente di creare una formazione altamente specifica su anti-corruzione e anti-tangenti convertendo i tuoi script dettagliati in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI e generazione di voce narrante. Questo permette una chiara articolazione dei requisiti sotto atti come il Bribery Act del Regno Unito o FCPA, migliorando la tua soluzione di conformità complessiva.
HeyGen può semplificare la produzione di video di microlearning per la formazione sulla conformità?
Assolutamente. La piattaforma intuitiva di HeyGen, con i suoi modelli predefiniti e le capacità di testo-a-video, semplifica notevolmente la creazione di video di microlearning. Puoi trasformare rapidamente gli script di formazione sulla conformità in corsi e-learning coinvolgenti con avatar AI, rendendo efficienti gli aggiornamenti frequenti dei contenuti.