Crea Video di Formazione Anti Pregiudizio: Potenzia l'Apprendimento D&I

Coinvolgi il tuo team in una formazione essenziale sui pregiudizi inconsci creando video dinamici rapidamente con gli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un corso di microlearning di 45 secondi sulla formazione alla diversità, specificamente progettato per tutti i dipendenti, impiegando un'estetica visiva amichevole e accessibile e una voce narrante incoraggiante. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per costruire rapidamente uno sfondo pertinente e la generazione di voiceover per un audio coerente e di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di formazione sulla conformità di 90 secondi che presenti uno scenario comune di pregiudizio inconscio, rivolto ai dipendenti che necessitano di formazione obbligatoria. Adotta uno stile visivo realistico basato su scenari con dialoghi autentici, garantendo l'accessibilità incorporando i sottotitoli/caption di HeyGen per tutti i contenuti parlati e migliorando il realismo con elementi di supporto della libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 30 secondi d'impatto focalizzato sulla creazione di video di formazione anti pregiudizio per coltivare una cultura inclusiva tra manager e team leader. Questo video dovrebbe presentare una presentazione visiva moderna in stile infografico con una narrazione nitida e concisa, e essere pronto per la distribuzione multipiattaforma utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video di Formazione Anti Pregiudizio

Crea video di formazione anti pregiudizio d'impatto con facilità. Sfrutta gli avatar AI e potenti funzionalità per costruire una cultura inclusiva e fornire una formazione essenziale sui pregiudizi inconsci.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script direttamente nell'editor. La nostra capacità di testo-a-video da script genererà automaticamente scene e visuali iniziali per i tuoi video di formazione anti pregiudizio.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar e Voce
Scegli tra una selezione diversificata di avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Questi avatar consegneranno il tuo script con voci dal suono naturale, migliorando il coinvolgimento per la tua formazione sui pregiudizi inconsci.
3
Step 3
Aggiungi Controlli di Branding
Utilizza i controlli di branding per applicare i tuoi elementi di branding personalizzati, come loghi e colori del marchio, assicurando che i tuoi video di formazione si allineino perfettamente con l'identità della tua organizzazione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Genera i tuoi video di formazione finali, completi di sottotitoli/caption generati automaticamente per una maggiore accessibilità. Il tuo video finito è pronto per promuovere una cultura inclusiva.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi di Pregiudizio

Utilizza video potenziati dall'AI per semplificare e trasmettere efficacemente argomenti anti pregiudizio sfumati o sensibili, migliorando la comprensione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare nella creazione di video di formazione anti pregiudizio efficaci?

HeyGen consente ai team di L&D e HR di produrre video di formazione anti pregiudizio coinvolgenti in modo efficiente utilizzando avatar AI e tecnologia di testo-a-video. Questo semplifica la creazione di contenuti cruciali per promuovere una cultura inclusiva all'interno delle organizzazioni.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare i contenuti di formazione sulla diversità?

HeyGen offre una suite completa di funzionalità, tra cui avatar AI personalizzabili, modelli e scene diversificati, e generazione di voiceover, ideali per sviluppare corsi di formazione sulla diversità e microlearning d'impatto. Gli utenti possono anche incorporare elementi di branding personalizzati per mantenere la coerenza.

HeyGen può semplificare la produzione di materiali di formazione sui pregiudizi inconsci?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la produzione di formazione sui pregiudizi inconsci attraverso la sua piattaforma di generazione video end-to-end. Dallo script allo schermo, funzionalità come sottotitoli/caption e testo-a-video rendono facili da comunicare e comprendere scenari complessi di pregiudizi inconsci.

Come supporta HeyGen il branding personalizzato nei video di formazione aziendale?

HeyGen consente alle organizzazioni di integrare elementi di branding personalizzati, come loghi e colori del marchio, direttamente nei loro video di formazione. Questo assicura che tutti i video di formazione sulla conformità e anti pregiudizio si allineino perfettamente con l'identità e le linee guida visive dell'azienda.

