Crea Video di Pianificazione Annuale: Più Intelligente, Più Veloce, Migliore

Sfrutta il Text-to-video from script per trasformare i tuoi piani annuali in video coinvolgenti e professionali per la pianificazione aziendale.

436/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 45 secondi rivolto a investitori e stakeholder chiave, delineando i pilastri strategici della pianificazione aziendale del prossimo anno. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando i "Templates & scenes" di HeyGen per un aspetto raffinato e incorporando filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale per illustrare le tendenze di mercato e le opportunità di crescita, il tutto accompagnato da una traccia audio sofisticata e informativa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video vivace di 30 secondi per i social media che riassuma i tre principali obiettivi annuali per il pubblico esterno, come clienti e potenziali clienti. Questa creazione video dovrebbe essere veloce, con animazioni di testo audaci e musica di sottofondo d'impatto, sfruttando la funzione "Text-to-video from script" per una rapida generazione di contenuti e includendo "Sottotitoli/caption" per una maggiore accessibilità, garantendo un'ampia portata e un messaggio chiaro.
Prompt di Esempio 3
Genera un video informativo di 75 secondi per il senior management, dettagliando gli obiettivi specifici dei dipartimenti all'interno dell'iniziativa "crea video di pianificazione annuale". Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e aziendale con distrazioni minime, presentando un avatar AI che illustra punti dati e strategie chiave. Assicurati che l'esportazione finale sia ottimizzata per varie piattaforme utilizzando "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto", mantenendo un tono professionale e serio attraverso una voce fuori campo misurata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Pianificazione Annuale

Trasforma senza sforzo i tuoi obiettivi di pianificazione annuale in video coinvolgenti e accattivanti utilizzando il nostro generatore di video AI, garantendo chiarezza e impatto in tutto il tuo team.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione o Scegli un Modello
Inizia incollando i tuoi contenuti di pianificazione annuale nel nostro editor Text-to-video from script, o seleziona un modello pre-progettato dalla nostra libreria per avviare la creazione del tuo video.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Avatar AI
Rafforza il tuo messaggio selezionando avatar AI professionali per presentare i tuoi piani e aggiungi media di repertorio pertinenti dalla nostra libreria per rappresentare visivamente dati e obiettivi chiave.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Integra l'identità della tua azienda utilizzando i Controlli di branding per personalizzare colori, font e aggiungere il tuo logo, assicurando che i tuoi video di pianificazione annuale si allineino perfettamente con l'immagine aziendale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di pianificazione annuale aggiungendo sottotitoli/caption automatici, quindi Esporta facilmente il tuo video in varie opzioni di Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto per la distribuzione su tutti i tuoi canali di comunicazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Spiegazioni Strategiche

.

Produci rapidamente video chiari e concisi per spiegare piani annuali complessi, nuove politiche o cambiamenti procedurali a tutta la tua organizzazione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di pianificazione annuale coinvolgenti?

HeyGen ti consente di "creare video di pianificazione annuale" che sono veramente "coinvolgenti". Utilizza i nostri "Templates & scenes" e strumenti potenziati dall'AI per trasformare i tuoi contenuti di "pianificazione aziendale" in presentazioni dinamiche e professionali, riducendo significativamente il tempo di "produzione video" tradizionale.

Qual è il ruolo degli avatar AI nella creazione di video con HeyGen?

Gli "avatar AI" sono centrali nel "generatore di video AI" di HeyGen, permettendoti di presentare i tuoi "video di pianificazione annuale" con presentatori digitali realistici ed espressivi. Questa funzione consente una conversione efficiente "text-to-video from script", dando vita ai tuoi messaggi senza la necessità di riprese tradizionali.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video aziendali di pianificazione annuale?

Assolutamente. HeyGen offre robusti "Controlli di branding" per garantire che i tuoi "video aziendali" si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, i colori del brand e utilizzare vari "Templates & scenes" per mantenere un'estetica coerente e professionale in tutta la tua "creazione video".

Come semplifica HeyGen la produzione di video da un copione?

HeyGen rivoluziona la "produzione video" consentendo una conversione senza soluzione di continuità "text-to-video from script". Basta inserire il tuo testo, e il nostro "editor drag-and-drop" combinato con le funzioni di "Generazione di voce fuori campo" e "Sottotitoli/caption" genera rapidamente un video raffinato, rendendo il processo incredibilmente efficiente per qualsiasi "video esplicativo" o contenuto formativo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo