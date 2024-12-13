Crea Video sull'Alfabetizzazione AI con Facilità

Trasforma concetti complessi in video formativi coinvolgenti e di alta qualità con la funzione di testo in video da script di HeyGen.

438/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di 90 secondi che dimostri come una piattaforma video AI semplifica la creazione di contenuti per i team di marketing. Visivamente, incorpora grafiche moderne ed eleganti con sovrapposizioni di testo animate per illustrare il flusso di lavoro, accompagnate da una voce professionale e autorevole. Questo video dovrebbe sfruttare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script e i vari Modelli e scene per mostrare la rapida produzione di video formativi di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video educativo di 45 secondi per studenti delle scuole superiori, mostrando applicazioni quotidiane dell'AI per rendere la tecnologia più comprensibile. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e dinamico, utilizzando esempi reali dalla libreria multimediale/supporto stock, supportati da una voce amichevole e conversazionale. Assicurati che sia accessibile a tutti gli spettatori integrando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per questo avvincente racconto sull'AI.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video formativo di 2 minuti specificamente per i team di L&D aziendali, illustrando il processo di creazione di video avanzati sull'alfabetizzazione AI per team globali. L'approccio visivo dovrebbe essere professionale e dettagliato, con dimostrazioni passo-passo, arricchite da una voce chiara e istruttiva. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e la robusta generazione di Voiceover per fornire questa guida completa alla creazione di video formativi di impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video sull'Alfabetizzazione AI

Produci facilmente video coinvolgenti sull'alfabetizzazione AI per formazione ed educazione, trasformando concetti complessi in contenuti accessibili con la potente piattaforma video AI di HeyGen.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inserisci il tuo contenuto sull'alfabetizzazione AI nell'editor di script, utilizzando la funzione di testo in video da script di HeyGen per costruire il tuo video iniziale.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per essere il tuo presentatore sullo schermo, conferendo un tocco professionale ai tuoi video formativi.
3
Step 3
Genera Voiceover
Produci una narrazione dal suono naturale per i tuoi video coinvolgenti utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen, garantendo una comunicazione chiara per il tuo pubblico.
4
Step 4
Applica il Branding e Pubblica
Integra il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding, quindi pubblica i tuoi video formativi di alta qualità per condividerli con i team globali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Complessi di AI

.

Utilizza la piattaforma video AI di HeyGen per semplificare argomenti AI intricati, rendendoli accessibili e comprensibili per qualsiasi pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video sull'alfabetizzazione AI?

HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che sfrutta avatar AI realistici e una sofisticata creazione di video da testo per ottimizzare la produzione video. Questo consente lo sviluppo rapido di video formativi e esplicativi coinvolgenti e di alta qualità senza necessità di competenze tecniche estese.

HeyGen supporta modelli video personalizzati e branding per contenuti educativi?

Sì, HeyGen offre modelli video personalizzati e controlli di branding robusti, inclusi loghi e colori, per garantire che i tuoi video educativi si allineino perfettamente con l'identità della tua organizzazione. Questo lo rende ideale per i team di L&D che creano video formativi su misura.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video AI multilingue per team globali?

Gli strumenti di creazione video AI di HeyGen includono voiceover multilingue avanzati e generazione automatica di sottotitoli, consentendo una localizzazione senza soluzione di continuità dei tuoi contenuti. Questo permette ai team globali di produrre video coinvolgenti che risuonano con pubblici diversi in tutto il mondo.

Come garantisce HeyGen video formativi di alta qualità per uso professionale?

HeyGen è una piattaforma video AI progettata per output professionali, offrendo funzionalità come avatar AI realistici, generazione di voiceover nitidi ed esportazioni ad alta risoluzione. Queste capacità garantiscono che tutti i video formativi creati siano non solo coinvolgenti ma anche conformi agli standard di qualità professionale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo