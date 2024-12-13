Crea Video di Copywriting Pubblicitario che Convertono Facilmente

Crea rapidamente video pubblicitari che performano. Sfrutta la nostra funzione Testo a video da script per ottimizzare le campagne e ottenere più conversioni.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Crea un annuncio video raffinato di 45 secondi rivolto a marketer digitali e brand di e-commerce, illustrando il potere di un 'AI Spokesperson' nel potenziare il 'Coinvolgimento sui Social Media'. Il video dovrebbe presentare un 'avatar AI' professionale e amichevole che offre un discorso di vendita convincente per un prodotto fittizio, con una voce narrante chiara e articolata. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, concentrandosi sulle espressioni e i movimenti realistici dell'avatar AI, dimostrando la potente capacità di HeyGen di personalizzare le campagne pubblicitarie con 'avatar AI'.
Progetta un video informativo di 60 secondi per agenzie di contenuti e copywriter pubblicitari, rivelando come possano trasformare semplici script in coinvolgenti 'video pubblicitari' utilizzando HeyGen. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita ed esplicativa, mostrando uno script che appare sullo schermo e si trasforma senza soluzione di continuità in un video completamente prodotto con animazioni di testo dinamiche e una sofisticata voce 'Text-to-Speech'. Una voce narrante AI autorevole ma amichevole guida lo spettatore attraverso il processo, sottolineando la funzione 'Testo a video da script' di HeyGen per una generazione di contenuti efficiente.
Produci un video promozionale conciso di 30 secondi rivolto a marketer di performance e analisti pubblicitari, evidenziando come HeyGen possa aiutarli a 'ottimizzare le campagne' per 'più conversioni'. Lo stile visivo dovrebbe essere basato sui dati e d'impatto, utilizzando tagli rapidi tra vari creativi pubblicitari con diverse call-to-action, insieme a statistiche sullo schermo che dimostrano un miglioramento delle prestazioni. Una voce narrante energica dovrebbe enfatizzare l'efficienza, mentre 'Sottotitoli/didascalie' perfettamente sincronizzati assicurano che i messaggi chiave siano trasmessi anche senza audio, mostrando il robusto supporto di HeyGen per 'Sottotitoli/didascalie' per massimizzare la portata degli annunci.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Copywriting Pubblicitario

Trasforma senza sforzo il tuo copy pubblicitario in video pubblicitari coinvolgenti e orientati alle prestazioni utilizzando strumenti potenziati dall'AI progettati per velocità e impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Pubblicitario
Inizia utilizzando il Generatore di Script AI per creare un copy convincente da zero o incolla il tuo testo esistente, formando il contenuto principale per il tuo annuncio.
2
Step 2
Seleziona un AI Spokesperson
Scegli da una collezione diversificata di avatar AI per presentare il tuo script. Questi presentatori virtuali aggiungono un volto professionale e coinvolgente ai tuoi contenuti pubblicitari.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi Dinamici e Voce
Arricchisci il tuo video con media coinvolgenti dalla nostra libreria e utilizza il Text-to-Speech per generare una narrazione dal suono naturale che si adatta perfettamente al messaggio del tuo annuncio.
4
Step 4
Esporta e Ottimizza
Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare il tuo video finale per qualsiasi piattaforma. Distribuisci i tuoi contenuti in modo efficace per ottimizzare le campagne e ottenere risultati migliori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci di Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in annunci video coinvolgenti utilizzando l'AI, costruendo fiducia e credibilità per convertire i potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente video pubblicitari coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video pubblicitari in modo efficiente utilizzando strumenti potenziati dall'AI e un editor intuitivo drag-and-drop. Puoi sfruttare modelli di video predefiniti e un Generatore di Script AI per sviluppare rapidamente creativi pubblicitari coinvolgenti che catturano l'attenzione e generano più conversioni.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per generare video di copywriting pubblicitario coinvolgenti?

HeyGen fornisce una suite completa di utilità creative per generare video pubblicitari dinamici. Puoi utilizzare avatar AI, voiceover personalizzati e capacità di Text-to-Speech per creare narrazioni coinvolgenti. Migliora ulteriormente i tuoi video di copywriting pubblicitario con controlli di branding e una ricca libreria multimediale.

HeyGen può ottimizzare le mie campagne video pubblicitarie per un miglior Coinvolgimento sui Social Media?

Assolutamente. HeyGen ti aiuta a ottimizzare le campagne consentendo la creazione di diversi video pubblicitari su misura per varie piattaforme social. Con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e elementi di call-to-action coinvolgenti, puoi aumentare significativamente il Coinvolgimento sui Social Media e raggiungere i tuoi obiettivi di marketing.

Come migliorano i miei video pubblicitari gli avatar AI e gli AI Spokespersons di HeyGen?

Gli avatar AI e gli AI Spokespersons di HeyGen forniscono una presenza professionale e coerente sullo schermo per i tuoi video pubblicitari senza la necessità di servizi fotografici tradizionali. Danno vita ai tuoi script con espressioni realistiche e apparenze diverse, rendendo i tuoi creativi pubblicitari più impattanti e relazionabili per il tuo pubblico.

