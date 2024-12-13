Crea Video di Ascolto Attivo che Coinvolgono il Tuo Team

Trasforma le competenze comunicative del tuo team con video di ascolto attivo coinvolgenti, creati senza sforzo utilizzando i realistici avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un modulo di formazione coinvolgente di 60 secondi per rappresentanti di vendita e servizio clienti, concentrandoti su competenze pratiche di comunicazione e tecniche di ascolto attivo. Presenta uno stile visivo dinamico e istruttivo con testo pulito sullo schermo, supportato da una voce narrante professionale. Sfrutta le funzionalità di HeyGen di conversione da testo a video e Sottotitoli/didascalie per garantire chiarezza e accessibilità a tutti i discenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un breve video motivazionale di 30 secondi per aspiranti leader e professionisti del marketing, illustrando l'impatto dei video di ascolto attivo sulle competenze di leadership. Il video dovrebbe adottare un'estetica moderna e visivamente attraente con messaggi concisi e musica di sottofondo sottile. Utilizza i Modelli e le scene di HeyGen e il supporto della Libreria multimediale/stock per costruire rapidamente un pezzo raffinato e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un annuncio di servizio pubblico di 50 secondi rivolto a chiunque desideri migliorare la comunicazione personale e professionale creando video di ascolto attivo. Presenta uno stile visivo ispiratore e caloroso con un Portavoce AI accessibile che si rivolge direttamente allo spettatore, assicurando che il messaggio risuoni ampiamente. Evidenzia gli avatar AI di HeyGen per il portavoce e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per garantire una condivisione diffusa su tutte le piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Ascolto Attivo

Produci rapidamente video di ascolto attivo d'impatto con la piattaforma intuitiva di HeyGen, caratterizzata da avatar AI e voiceover dinamici per potenziare efficacemente le competenze comunicative.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia con uno Script
Inizia selezionando un "Modello di Video di Ascolto Attivo" o inserisci direttamente il tuo script. HeyGen fornisce vari "Modelli e scene" per avviare il tuo processo di creazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Dai vita ai tuoi contenuti scegliendo tra una vasta gamma di "avatar AI". Questi presentatori virtuali possono dimostrare efficacemente scenari per migliorare le competenze comunicative.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Migliora la chiarezza e il coinvolgimento con "voiceover AI" dal suono naturale. Genera automaticamente sottotitoli per garantire che il tuo messaggio sia accessibile e compreso da tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Coinvolgente
Finalizza il tuo progetto ed "Esporta" i tuoi "video di ascolto attivo coinvolgenti" nel rapporto d'aspetto desiderato. Il tuo video è ora pronto per essere condiviso per la formazione o la comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video Coinvolgenti sulle Competenze Comunicative

Genera rapidamente video concisi e d'impatto con avatar AI e voiceover, perfetti per la formazione sulla comunicazione del team o sulle competenze di servizio clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le competenze comunicative attraverso i video di ascolto attivo?

HeyGen ti consente di creare video di ascolto attivo coinvolgenti utilizzando avatar AI e voiceover AI realistici, fondamentali per migliorare le competenze comunicative all'interno del tuo team. Questi video possono essere strumentali per la Formazione alle Vendite, il Servizio Clienti e lo sviluppo delle Competenze di Leadership.

HeyGen offre modelli per creare rapidamente Video di Ascolto Attivo?

Sì, HeyGen fornisce una varietà di modelli, inclusi quelli adatti per i Video di Ascolto Attivo, che consentono una rapida creazione di contenuti. La nostra piattaforma intuitiva aiuta i marketer e i team HR a produrre Video di Formazione AI professionali in modo efficiente.

Qual è il ruolo degli avatar AI e dei voiceover AI nel rendere efficaci i video di ascolto attivo?

Gli avatar AI realistici e i voiceover AI avanzati di HeyGen danno vita ai tuoi video di ascolto attivo, rendendoli più coinvolgenti e relazionabili. Questa capacità assicura che il tuo messaggio risuoni profondamente, promuovendo una migliore comprensione.

HeyGen può aggiungere sottotitoli e branding ai video di ascolto attivo?

Assolutamente. HeyGen supporta sottotitoli e didascalie automatiche, migliorando l'accessibilità e la comprensione dei tuoi video di ascolto attivo. Puoi anche applicare controlli di branding come loghi e colori per mantenere un aspetto professionale coerente.

