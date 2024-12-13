Crea Video di Design Accessibile: Contenuti Facili e Inclusivi

Rendi i tuoi video digitalmente accessibili a tutti gli utenti aggiungendo sottotitoli e didascalie precise con HeyGen.

561/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di 90 secondi rivolto a produttori video e team di marketing, concentrandoti sulla necessità critica di descrizioni audio complete per rendere i contenuti accessibili agli utenti con disabilità. Il video dovrebbe essere coinvolgente, mostrando brevi esempi di contenuti visivi narrati in modo descrittivo, con una voce chiara ed espressiva. Evidenzia come la capacità di "Generazione di voce narrante" di HeyGen semplifichi la creazione di descrizioni audio efficaci.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial di 2 minuti per educatori e formatori aziendali, illustrando le migliori pratiche per creare video istruttivi accessibili, soprattutto considerando gli utenti che si affidano ai lettori di schermo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole, professionale ma accessibile, con un presentatore. Utilizza gli "Avatar AI" di HeyGen per fornire il contenuto, offrendo un istruttore virtuale coerente e coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di marketing dinamico di 45 secondi rivolto a piccoli imprenditori e assistenti di marketing, sottolineando l'importanza della pianificazione pre-produzione per creare contenuti video accessibili fin dall'inizio. Lo stile visivo dovrebbe essere energico con tagli rapidi, accompagnato da una voce energica, mostrando fasi di pianificazione semplificate. Illustra come la funzione "Testo-a-video da script" di HeyGen possa avviare il processo di pianificazione incentrato sull'accessibilità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Design Accessibile

Progetta contenuti video inclusivi per tutti gli utenti, inclusi quelli con disabilità, integrando senza sforzo le funzionalità di accessibilità nel tuo flusso di produzione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Accessibile
Inizia redigendo uno script completo che non solo trasmetta chiaramente il tuo messaggio, ma includa anche dettagli per elementi visivi e potenziali descrizioni audio. Utilizza la capacità di Testo-a-video da script di HeyGen per convertire il tuo contenuto preparato in una bozza video iniziale, assicurando che tutte le informazioni critiche siano presenti fin dall'inizio per contenuti video accessibili.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e la Voce
Scegli un avatar AI appropriato e una voce narrante che articolino chiaramente il tuo messaggio. Assicurati che i gesti e le espressioni dell'avatar scelto supportino la narrazione senza causare confusione visiva, aderendo ai buoni principi di design video per migliorare la comprensione per tutti gli spettatori.
3
Step 3
Aggiungi Funzionalità di Accessibilità Essenziali
Amplia la portata del tuo video integrando componenti chiave di accessibilità. Genera sottotitoli/didascalie accurati direttamente all'interno di HeyGen per gli spettatori con problemi di udito. Considera la possibilità di generare ulteriori voci narranti per la narrazione descrittiva utilizzando la capacità di Generazione di voce narrante di HeyGen per fornire descrizioni audio per i contenuti visivi, rendendo i tuoi video più completi.
4
Step 4
Esporta il Tuo Contenuto Inclusivo
Una volta integrate tutte le funzionalità di accessibilità, utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per produrre il tuo video finale. Assicurati che soddisfi gli standard necessari per i video accessibili prima di condividerlo, rendendo il tuo contenuto disponibile al pubblico più ampio possibile e promuovendo l'inclusività digitale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Educazione Sanitaria Accessibile

.

Semplifica argomenti medici complessi in contenuti video chiari e accessibili, migliorando la comprensione e l'inclusività nell'educazione sanitaria per tutti.

background image

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare contenuti video accessibili?

HeyGen semplifica il processo di creazione di "video accessibili" fornendo funzionalità come avatar AI e "didascalie automatiche" per migliorare l'"accessibilità video" per "utenti con disabilità".

Quali funzionalità offre HeyGen per soddisfare le Linee Guida per l'Accessibilità dei Contenuti Web?

HeyGen supporta la conformità alle "Linee Guida per l'Accessibilità dei Contenuti Web" (WCAG) offrendo la generazione di "sottotitoli" e "didascalie", essenziali per fornire "trascrizioni" per i contenuti parlati. Questo assicura che i tuoi "video istruttivi accessibili" siano inclusivi.

I video di HeyGen possono essere compresi dai lettori di schermo e dalle tecnologie assistive?

Sì, le robuste capacità di testo-a-video di HeyGen garantiscono che tutti i dialoghi parlati siano chiaramente articolati e disponibili come "didascalie" e "trascrizioni", rendendo i tuoi sforzi di "accessibilità digitale" più efficaci per i "lettori di schermo".

Quali passi posso seguire per integrare le descrizioni audio nei video di HeyGen?

Per integrare efficacemente le "descrizioni audio" per l'"accessibilità video", gli utenti di HeyGen possono incorporare descrizioni narrative dettagliate direttamente nei loro script video durante la "pre-produzione". Questo assicura che tutte le informazioni visive essenziali siano trasmesse per "utenti con disabilità".

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo