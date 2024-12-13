Crea Video di Conformità all'Accessibilità Senza Sforzo
Ottimizza i tuoi video di conformità all'accessibilità. Converti rapidamente i copioni in video completamente accessibili per tutti gli utenti con disabilità utilizzando la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen.
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per creatori di contenuti e editor video su come implementare praticamente le principali funzionalità di accessibilità video. Questo video dovrebbe mostrare esempi dinamici di registrazione dello schermo, dimostrando l'uso efficace di sottotitoli e descrizioni audio, con un tono professionale e istruttivo. Utilizza la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen e avatar AI per presentare passaggi chiari e praticabili per migliorare l'accessibilità video.
Produci un video di formazione sulla conformità di 2 minuti rivolto ai dipartimenti HR e legali nelle agenzie federali o grandi aziende, spiegando le complessità dei requisiti della Sezione 508 per i contenuti digitali. Il video dovrebbe adottare un'estetica professionale e aziendale con una narrazione chiara e autorevole fornita da un avatar AI di HeyGen simile a un essere umano, sfruttando vari Template e scene per trasmettere efficacemente l'importanza di creare video conformi all'accessibilità.
Progetta un video di sensibilizzazione conciso di 45 secondi per designer UX e sviluppatori, sottolineando il ruolo critico del design proattivo e del test dei video per l'accessibilità per garantire un'esperienza inclusiva per gli utenti con disabilità. Impiega uno stile visivo moderno e pulito, completato da una voce coinvolgente e incoraggiante. Questo video può utilizzare efficacemente il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali accattivanti e sfruttare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Corsi Più Accessibili e Raggiungi Più Studenti.
Sviluppa efficacemente materiali di formazione conformi, garantendo l'accessibilità video e raggiungendo un pubblico globale più ampio.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione Accessibile con l'AI.
Migliora le esperienze di apprendimento rendendo i video di formazione accessibili, migliorando il coinvolgimento e la ritenzione per tutti i partecipanti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di conformità all'accessibilità?
HeyGen ti consente di produrre video accessibili integrando funzionalità cruciali per la conformità. La nostra piattaforma semplifica l'aggiunta di elementi essenziali, garantendo che i tuoi contenuti soddisfino importanti standard di accessibilità video per un pubblico più ampio.
HeyGen supporta funzionalità per la conformità WCAG 2.1 Livello AA, come sottotitoli e trascrizioni descrittive?
Sì, HeyGen supporta le funzionalità chiave per la conformità WCAG 2.1 Livello AA. Puoi facilmente generare e personalizzare i sottotitoli chiusi, rendendo i tuoi video accessibili, e utilizzare equivalenti basati su testo per trascrizioni descrittive complete.
Quali strumenti offre HeyGen per il pubblico con disabilità visive?
Le robuste capacità di generazione di voiceover di HeyGen possono essere utilizzate per aggiungere descrizioni audio dettagliate ai tuoi video, fornendo un contesto cruciale per gli utenti con disabilità visive. Questo migliora l'esperienza complessiva di accessibilità video per gli utenti con disabilità.
Come facilita HeyGen il rispetto dei requisiti della Sezione 508 per i contenuti video digitali?
HeyGen ti aiuta a soddisfare i requisiti della Sezione 508 consentendo la creazione di video con componenti di accessibilità integrati. La nostra piattaforma permette l'inclusione di sottotitoli sincronizzati e altri equivalenti testuali, fondamentali per l'accessibilità dei contenuti digitali.