Crea Video di Sensibilizzazione sull'Accessibilità che Abbiano Impatto
Crea contenuti video inclusivi e accessibili senza sforzo. Genera voiceover professionali con HeyGen per una portata più ampia.
Sviluppa un pezzo istruttivo coinvolgente di 90 secondi rivolto a educatori e formatori aziendali su come rendere accessibili i materiali didattici. Il video dovrebbe avere uno stile visivo professionale ma coinvolgente, utilizzando la generazione di voiceover chiari per spiegare i vantaggi dell'incorporazione di descrizioni audio e fornendo trascrizioni complete. Evidenzia come HeyGen possa semplificare la creazione di tali video istruttivi accessibili.
Produci un video di sensibilizzazione di 45 secondi rivolto a team di marketing e manager dei social media, mostrando l'impatto positivo della creazione di contenuti video veramente accessibili per tutti i pubblici. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e inclusivo, con una rappresentazione diversificata attraverso gli avatar AI di HeyGen per trasmettere un messaggio di design universale per le persone con disabilità.
Progetta un tutorial completo di 2 minuti per designer UX/UI e produttori video, dettagliando suggerimenti pratici per il design video accessibile come garantire un contrasto cromatico adeguato e ottimizzare per i lettori di schermo. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo passo-passo e di supporto con esempi chiari, dimostrando come i Template e le scene di HeyGen possano essere utilizzati per costruire una base accessibile senza sforzo.
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Produci Video Educativi Accessibili.
Crea rapidamente corsi video coinvolgenti e materiali di formazione accessibili per educare un pubblico globale e diversificato sugli standard di accessibilità.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione sull'Accessibilità.
Sfrutta l'AI per creare video di sensibilizzazione sull'accessibilità interattivi e coinvolgenti che migliorano la ritenzione dell'apprendimento per tutti i dipendenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a garantire che i miei video rispettino le WCAG per l'accessibilità video?
HeyGen semplifica la creazione di video accessibili generando automaticamente sottotitoli e caption precisi dal tuo script, essenziali per la conformità alle WCAG. I suoi template personalizzabili aiutano anche a mantenere un contrasto cromatico ottimale e principi di design video importanti per l'accessibilità digitale.
Quali strumenti offre HeyGen per il sottotitolaggio video e le trascrizioni per migliorare l'accessibilità digitale?
HeyGen offre funzionalità robuste di sottotitolaggio video, convertendo automaticamente i tuoi script di testo in sottotitoli accurati per contenuti video accessibili. Questa funzionalità non solo aiuta i lettori di schermo, ma consente anche la facile generazione di trascrizioni per ampliare il tuo pubblico.
HeyGen può aiutare a creare video istruttivi che siano inclusivi e accessibili per tutti gli spettatori?
Assolutamente. Gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo-a-video consentono la produzione di video istruttivi con narrazioni chiare e chiarezza visiva. Includendo sottotitoli automatici, HeyGen aiuta a rendere i tuoi contenuti inclusivi e accessibili, raggiungendo un pubblico più ampio, comprese le persone con disabilità.
Come supporta HeyGen la creazione di contenuti video accessibili con un design video efficace?
HeyGen fornisce template personalizzabili e controlli di branding che ti permettono di gestire il contrasto cromatico e utilizzare font chiari, elementi critici per contenuti video accessibili. Queste funzionalità consentono agli utenti di implementare le migliori pratiche di design video fin dall'inizio, garantendo leggibilità e chiarezza visiva.