Crea Video di Sensibilizzazione sull'Accessibilità che Abbiano Impatto

Crea contenuti video inclusivi e accessibili senza sforzo. Genera voiceover professionali con HeyGen per una portata più ampia.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un pezzo istruttivo coinvolgente di 90 secondi rivolto a educatori e formatori aziendali su come rendere accessibili i materiali didattici. Il video dovrebbe avere uno stile visivo professionale ma coinvolgente, utilizzando la generazione di voiceover chiari per spiegare i vantaggi dell'incorporazione di descrizioni audio e fornendo trascrizioni complete. Evidenzia come HeyGen possa semplificare la creazione di tali video istruttivi accessibili.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di sensibilizzazione di 45 secondi rivolto a team di marketing e manager dei social media, mostrando l'impatto positivo della creazione di contenuti video veramente accessibili per tutti i pubblici. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e inclusivo, con una rappresentazione diversificata attraverso gli avatar AI di HeyGen per trasmettere un messaggio di design universale per le persone con disabilità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un tutorial completo di 2 minuti per designer UX/UI e produttori video, dettagliando suggerimenti pratici per il design video accessibile come garantire un contrasto cromatico adeguato e ottimizzare per i lettori di schermo. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo passo-passo e di supporto con esempi chiari, dimostrando come i Template e le scene di HeyGen possano essere utilizzati per costruire una base accessibile senza sforzo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Sensibilizzazione sull'Accessibilità

Crea video impattanti e inclusivi per educare il tuo pubblico sull'accessibilità, assicurando che il tuo messaggio raggiunga tutti efficacemente.

Step 1
Crea il Tuo Script
Sviluppa uno script completo che delinei il tuo messaggio di sensibilizzazione sull'accessibilità. Utilizza "Testo-a-video da script" per trasformare facilmente i tuoi contenuti scritti in un formato visivo dinamico, formando la base dei tuoi video istruttivi.
Step 2
Seleziona Immagini e Voce
Scegli immagini coinvolgenti e una voce chiara per il tuo video. Sfrutta gli "avatar AI" per rappresentare il tuo messaggio in modo professionale e assicurati che i tuoi elementi visivi contribuiscano a un'esperienza di contenuto video coinvolgente e accessibile.
Step 3
Aggiungi Elementi Essenziali di Accessibilità
Migliora l'inclusività del tuo video integrando funzionalità di accessibilità cruciali. Incorpora "Sottotitoli/caption" accurati per fornire alternative testuali ai contenuti parlati, aderendo alle migliori pratiche per il sottotitolaggio video.
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Finalizza il tuo video di sensibilizzazione accessibile e preparalo per una distribuzione ampia. Utilizza "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per ottimizzare il tuo video per varie piattaforme, permettendoti di condividere il tuo video in modo accessibile con il tuo pubblico di riferimento.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi la Sensibilizzazione sull'Accessibilità sui Social Media

Produci rapidamente video brevi e coinvolgenti per condividere efficacemente messaggi cruciali di sensibilizzazione sull'accessibilità su piattaforme di social media.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a garantire che i miei video rispettino le WCAG per l'accessibilità video?

HeyGen semplifica la creazione di video accessibili generando automaticamente sottotitoli e caption precisi dal tuo script, essenziali per la conformità alle WCAG. I suoi template personalizzabili aiutano anche a mantenere un contrasto cromatico ottimale e principi di design video importanti per l'accessibilità digitale.

Quali strumenti offre HeyGen per il sottotitolaggio video e le trascrizioni per migliorare l'accessibilità digitale?

HeyGen offre funzionalità robuste di sottotitolaggio video, convertendo automaticamente i tuoi script di testo in sottotitoli accurati per contenuti video accessibili. Questa funzionalità non solo aiuta i lettori di schermo, ma consente anche la facile generazione di trascrizioni per ampliare il tuo pubblico.

HeyGen può aiutare a creare video istruttivi che siano inclusivi e accessibili per tutti gli spettatori?

Assolutamente. Gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo-a-video consentono la produzione di video istruttivi con narrazioni chiare e chiarezza visiva. Includendo sottotitoli automatici, HeyGen aiuta a rendere i tuoi contenuti inclusivi e accessibili, raggiungendo un pubblico più ampio, comprese le persone con disabilità.

Come supporta HeyGen la creazione di contenuti video accessibili con un design video efficace?

HeyGen fornisce template personalizzabili e controlli di branding che ti permettono di gestire il contrasto cromatico e utilizzare font chiari, elementi critici per contenuti video accessibili. Queste funzionalità consentono agli utenti di implementare le migliori pratiche di design video fin dall'inizio, garantendo leggibilità e chiarezza visiva.

