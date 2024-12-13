Crea Video di Richiesta di Accesso Rapidamente e Facilmente
Ottimizza la governance dell'identità e aiuta gli utenti finali ad accedere alle risorse generando video efficaci con la nostra funzione di testo a video da script.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi per gli amministratori IT, evidenziando come possano gestire e approvare in modo efficiente varie richieste di accesso per diverse applicazioni. Adotta uno stile visivo professionale e pulito, con registrazioni dello schermo nitide e sovrapposizioni informative, completate da una narrazione autorevole e calma da testo a video.
Crea un tutorial di 60 secondi per utenti aziendali e nuovi assunti, guidandoli su come richiedere l'accesso a risorse critiche per ottenere rapidamente l'accesso. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo coinvolgente, passo dopo passo, con evidenziazioni chiare sullo schermo e un tono incoraggiante, presentato da uno degli avatar AI di HeyGen per un tocco personalizzato.
Progetta un video conciso di 30 secondi per manager e team leader, illustrando come possano facilmente creare richieste di accesso per conto di altri all'interno del loro team per semplificare l'accesso alle risorse. Il video dovrebbe avere uno stile visivo efficiente e orientato al business con transizioni dinamiche e spiegazioni precise, arricchito dai sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento per la Formazione sulle Richieste di Accesso.
Migliora il modo in cui gli utenti finali apprendono e completano i processi di richiesta di accesso con video di formazione coinvolgenti generati dall'AI.
Sviluppa Corsi di Richiesta di Accesso per Team Globali.
Crea rapidamente corsi video completi per guidare i dipendenti a livello globale attraverso varie procedure di richiesta di accesso.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?
HeyGen consente agli utenti di trasformare script testuali in video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e tecnologia avanzata di testo a video, accelerando significativamente la produzione di contenuti.
Posso personalizzare i video creati con HeyGen per adattarli al mio brand?
Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e scegliere tra vari modelli e scene per mantenere la coerenza del brand in tutti i tuoi contenuti video.
Quali opzioni offre HeyGen per le voci fuori campo e le funzionalità di accessibilità?
HeyGen include capacità robuste di generazione vocale, offrendo diverse voci AI. Inoltre, puoi facilmente aggiungere sottotitoli e caption ai tuoi video, migliorando l'accessibilità per un pubblico più ampio.
Che tipo di risorse multimediali e opzioni di esportazione sono disponibili in HeyGen?
HeyGen offre una ricca libreria multimediale e supporto per stock per arricchire i tuoi video. Puoi anche regolare facilmente i rapporti d'aspetto ed esportare i tuoi contenuti finiti in vari formati adatti a diverse piattaforme.