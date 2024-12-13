Crea Video di Richiesta di Accesso Rapidamente e Facilmente

Ottimizza la governance dell'identità e aiuta gli utenti finali ad accedere alle risorse generando video efficaci con la nostra funzione di testo a video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi per gli amministratori IT, evidenziando come possano gestire e approvare in modo efficiente varie richieste di accesso per diverse applicazioni. Adotta uno stile visivo professionale e pulito, con registrazioni dello schermo nitide e sovrapposizioni informative, completate da una narrazione autorevole e calma da testo a video.
Prompt di Esempio 2
Crea un tutorial di 60 secondi per utenti aziendali e nuovi assunti, guidandoli su come richiedere l'accesso a risorse critiche per ottenere rapidamente l'accesso. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo coinvolgente, passo dopo passo, con evidenziazioni chiare sullo schermo e un tono incoraggiante, presentato da uno degli avatar AI di HeyGen per un tocco personalizzato.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 30 secondi per manager e team leader, illustrando come possano facilmente creare richieste di accesso per conto di altri all'interno del loro team per semplificare l'accesso alle risorse. Il video dovrebbe avere uno stile visivo efficiente e orientato al business con transizioni dinamiche e spiegazioni precise, arricchito dai sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Richiesta di Accesso

Semplifica il processo di richiesta di accesso ad applicazioni e risorse per i tuoi utenti finali con video istruttivi coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo uno script chiaro che delinei i passaggi per gli utenti finali per creare richieste di accesso a varie risorse. Usa la funzione "Testo a video da script" di HeyGen per generare automaticamente il video dal tuo testo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli un "avatar AI" appropriato per presentare le informazioni in modo professionale. Questo aiuta a guidare gli utenti su come ottenere l'accesso ad applicazioni, diritti o ruoli di cui hanno bisogno.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo video con elementi visivi pertinenti e assicurati che sia in linea con le linee guida del tuo brand. Utilizza i "Controlli di branding" per incorporare il tuo logo e i colori, rafforzando i tuoi standard di governance dell'identità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video, usa "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni" per ottimizzarlo per diverse piattaforme. Condividi il tuo nuovo video istruttivo con il tuo team in modo che gli utenti possano facilmente richiedere l'accesso per se stessi o per conto di altri.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Procedure di Accesso Complesse

.

Usa video AI per scomporre flussi di lavoro di richiesta di accesso complessi, rendendoli facili da comprendere e seguire per tutti gli utenti finali.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen consente agli utenti di trasformare script testuali in video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e tecnologia avanzata di testo a video, accelerando significativamente la produzione di contenuti.

Posso personalizzare i video creati con HeyGen per adattarli al mio brand?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e scegliere tra vari modelli e scene per mantenere la coerenza del brand in tutti i tuoi contenuti video.

Quali opzioni offre HeyGen per le voci fuori campo e le funzionalità di accessibilità?

HeyGen include capacità robuste di generazione vocale, offrendo diverse voci AI. Inoltre, puoi facilmente aggiungere sottotitoli e caption ai tuoi video, migliorando l'accessibilità per un pubblico più ampio.

Che tipo di risorse multimediali e opzioni di esportazione sono disponibili in HeyGen?

HeyGen offre una ricca libreria multimediale e supporto per stock per arricchire i tuoi video. Puoi anche regolare facilmente i rapporti d'aspetto ed esportare i tuoi contenuti finiti in vari formati adatti a diverse piattaforme.

