Crea Video per A/B Testing e Aumenta il Tuo Coinvolgimento e le Conversioni

Eleva il tuo split testing con modelli video ottimizzati per un maggiore coinvolgimento e conversioni.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sfrutta il potere della sperimentazione rapida con un video dinamico di 30 secondi progettato per creatori di contenuti e team di marketing, illustrando come personalizzare più versioni video per l'A/B testing. Adotta uno stile visivo e audio moderno e vivace, mostrando come i modelli e le scene di HeyGen consentano rapide modifiche per testare diversi elementi.
Prompt di Esempio 2
Ottimizza i tuoi tassi di conversione producendo un video convincente di 60 secondi rivolto a manager e specialisti di generazione di lead nel settore e-commerce, concentrandosi sull'impatto del testing e dell'ottimizzazione per le Call to Action (CTA). Il video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e orientato ai risultati con una voce narrante sicura, sfruttando la generazione di voiceover di HeyGen per articolare i benefici del testare varie CTA.
Prompt di Esempio 3
Migliora facilmente il coinvolgimento degli spettatori creando un video elegante di 40 secondi per innovatori e professionisti esperti di tecnologia, evidenziando la semplicità di come eseguire A/B Test su Video AI. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo futuristico con una traccia di sottofondo energica, dimostrando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per creare e confrontare diversi contenuti generati dall'AI per il massimo coinvolgimento.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per A/B Testing

Ottimizza le tue campagne video confrontando diverse versioni per aumentare il coinvolgimento e le conversioni, portando a risultati migliori.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Base
Inizia selezionando un design adatto dai nostri Modelli e scene per costruire la tua versione video principale, che servirà come controllo per il tuo test A/B.
2
Step 2
Personalizza le Variabili Chiave
Duplica il tuo video base e regola elementi specifici per il tuo test A/B. Sperimenta con diversi avatar AI o 'Avatar o stili vocali' per creare versioni distinte.
3
Step 3
Aggiungi Messaggi Mirati
Integra diverse 'Call to Action (CTA)' all'interno del tuo script video o elementi visivi. Usa la nostra funzione di testo-a-video da script per assicurarti che il tuo messaggio sia chiaro e convincente in ogni variante di test.
4
Step 4
Esporta e Rivedi
Genera e scarica tutte le tue versioni video. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare le tue varianti video 'ottimizzate' per varie piattaforme prima del lancio e dell'analisi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione e Educazione Ottimizzate

Sviluppa e testa A/B diversi formati di video di formazione per identificare gli approcci più efficaci che aumentano significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a testare efficacemente i video A/B?

HeyGen ti consente di creare rapidamente più versioni video, permettendoti di condurre test A/B completi. Puoi facilmente personalizzare elementi come avatar AI, stili vocali e Call to Action (CTA) per ottimizzare i tuoi contenuti video per migliori conversioni e coinvolgimento.

Quali elementi posso personalizzare per lo split testing con i video AI di HeyGen?

Con HeyGen, hai il pieno controllo per personalizzare vari elementi per uno split testing efficace. Sperimenta con diversi avatar AI, stili vocali, miniature video e Call to Action (CTA) su più versioni video per scoprire cosa risuona meglio con il tuo pubblico.

HeyGen può aiutare a creare versioni video distinte per l'A/B testing?

Sì, HeyGen è progettato per assisterti nella creazione efficiente di più versioni video per l'A/B testing. Puoi facilmente modificare avatar AI, stili vocali, sfondi e Call to Action su diverse versioni per ottimizzare le prestazioni del tuo video.

Perché dovrei usare HeyGen per creare video AI per A/B test?

HeyGen è la piattaforma ideale per creare video AI per A/B test in modo efficiente, consentendo iterazioni rapide e ottimizzazione. Le sue funzionalità robuste ti permettono di generare e personalizzare rapidamente vari componenti video, aiutandoti a scoprire cosa guida conversioni e coinvolgimento più elevati per le tue campagne.

