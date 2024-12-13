Il tuo strumento definitivo per video di miglioramento artigianale

Trasforma i tutorial artigianali in video coinvolgenti utilizzando avatar AI per narrare i tuoi passaggi con facilità.

570/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo nitido di 45 secondi su una tecnica di maglia intermedia, rivolto a educatori di artigianato online e creatori di contenuti che desiderano condividere la loro esperienza. Il design visivo dovrebbe essere pulito e professionale, enfatizzando i passaggi visivi con testo integrato sullo schermo, abbinato a un audio istruttivo calmo e chiaro. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per un aspetto raffinato e utilizza il Text-to-video da script per 'creare video' senza riprese estensive, perfetto per una produzione rapida di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di saluto personalizzato di 30 secondi per i clienti di un negozio online di gioielli fatti a mano, destinato ai venditori di fiere artigianali e artisti che cercano di costruire la fedeltà dei clienti. L'estetica visiva dovrebbe essere calda e invitante, con un avatar AI accogliente in un ambiente di studio creativo, accompagnato da un tono di voce amichevole e coinvolgente. Questa soluzione di 'creatore di video AI' consente un facile utilizzo degli avatar AI di HeyGen e sottotitoli/caption automatici, permettendo ai creatori di produrre 'video di saluto personali' rapidamente ed efficacemente.
Prompt di Esempio 3
Progetta una presentazione di prodotto energica di 60 secondi per una nuova linea di forniture artistiche ecologiche, rivolta a fornitori di materiali artigianali e artisti che evidenziano strumenti innovativi. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica e coinvolgente, con diverse riprese di prodotto adatte a più piattaforme, sottolineata da musica ispiratrice e una voce fuori campo concisa. Utilizza la libreria multimediale/stock di HeyGen per arricchire i visual e sfrutta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per garantire che i 'video fai-da-te' siano ottimizzati per vari canali social media, liberando il tuo 'motore creativo'.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Video Maker per il Miglioramento Artigianale

Trasforma la tua esperienza in video di miglioramento coinvolgenti senza sforzo con il nostro creatore di video AI, guidando il tuo pubblico verso la maestria.

1
Step 1
Crea il tuo Script
Inizia delineando i tuoi passaggi di miglioramento artigianale. Utilizza la nostra funzione "Text-to-video da script" per generare istantaneamente scene video dal tuo contenuto scritto, creando la base per un'istruzione chiara.
2
Step 2
Seleziona Visual e Avatar
Arricchisci il tuo contenuto istruttivo scegliendo tra diversi "Template e scene" che si adattano al tuo artigianato. Opzionalmente, aggiungi un "avatar AI" per presentare i tuoi consigli, rendendo il tuo video più personale e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali
Genera un "Voiceover generation" di alta qualità per spiegare chiaramente ogni tecnica di miglioramento. Assicurati che le tue istruzioni siano facili da seguire con una narrazione dal suono naturale, guidando efficacemente i tuoi spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi la tua Guida
Finalizza il tuo video di miglioramento artigianale raffinato. Usa la nostra interfaccia intuitiva "drag-and-drop" per eventuali ultime modifiche, quindi esporta il tuo video nel formato desiderato, pronto per potenziare gli studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Efficacia della Formazione Artigianale

.

Migliora significativamente il coinvolgimento e la ritenzione nei tutorial e nei workshop di miglioramento artigianale attraverso contenuti video dinamici e potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti e creativi senza editing complesso?

HeyGen funge da potente motore creativo, permettendoti di produrre video fai-da-te professionali e coinvolgenti senza sforzo. La sua interfaccia intuitiva drag-and-drop semplifica il processo di creazione video, rendendolo accessibile a tutti.

Posso utilizzare avatar AI per personalizzare i miei video di saluto con HeyGen?

Sì, HeyGen ti consente di sfruttare gli avatar AI per creare video di saluto altamente personalizzati. Questo creatore di video AI ti permette di scegliere tra diversi avatar per trasmettere il tuo messaggio con impatto.

Qual è il processo per trasformare uno script in un video dinamico usando HeyGen?

Con HeyGen, puoi facilmente trasformare i tuoi script in video dinamici utilizzando la nostra avanzata capacità di text-to-video da script. La nostra piattaforma integra una generazione di voce fuori campo senza soluzione di continuità, rendendo il processo di creazione video sia efficiente che di alta qualità.

Come migliorano i template e le scene di HeyGen la creazione di video?

HeyGen offre una ricca libreria di template e scene progettati per migliorare significativamente la creazione dei tuoi video. Queste risorse forniscono una base professionale, permettendoti di creare rapidamente video con un aspetto e una sensazione raffinati, rendendo HeyGen un vero strumento di miglioramento artigianale per video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo