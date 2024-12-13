creatore di video CPA: Aumenta il ROAS con annunci AI

Genera annunci video vincenti con l'AI per ottimizzare il tuo CPA. La nostra capacità di testo-a-video da script semplifica la creazione di annunci per i marketer delle performance.

I marketer delle performance che cercano di ottimizzare il CPA scopriranno il potere del Creatore di Video Pubblicitari AI in questo dinamico video di 30 secondi. Con uno stile visivo veloce, transizioni coinvolgenti e musica vivace, dimostriamo come gli avatar AI all'avanguardia di HeyGen possano dare vita istantaneamente ai tuoi concetti pubblicitari, trasformando le strategie di marketing delle performance.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i team creativi che mirano a produrre contenuti video UGC AI autentici senza sforzi eccessivi, questo video di 45 secondi mostra le capacità di HeyGen. Utilizzando un'estetica genuina e generata dagli utenti con tagli dinamici e una voce narrante amichevole e conversazionale, evidenziamo come i versatili modelli e scene di HeyGen semplifichino il processo di creazione, permettendo ai team di iterare rapidamente ed efficacemente.
Prompt di Esempio 2
Le aziende che lanciano nuovi prodotti e si concentrano sul massimizzare il ROAS apprezzeranno questa dimostrazione elegante del Creatore di Video di Prodotto di 60 secondi. Con riprese di prodotto aspirazionali, grafiche chiare sullo schermo e una voce autorevole, questo video illustra come la generazione avanzata di voiceover di HeyGen possa creare narrazioni coinvolgenti che risuonano con i potenziali clienti, garantendo video pubblicitari vincenti.
Prompt di Esempio 3
I proprietari di piccole imprese e i marketer solitari alla ricerca di una soluzione efficiente per la creazione di video CPA troveranno la loro risposta in questo esplicativo diretto di 20 secondi. Con uno stile visivo semplice e informativo e un tono amichevole e incoraggiante, il video evidenzia come la funzione di testo-a-video da script di HeyGen consenta una rapida produzione di contenuti coinvolgenti, semplificando l'editing AI per un impatto maggiore.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Creatore di Video CPA

Crea annunci video ad alte prestazioni progettati per ridurre il tuo Costo per Acquisizione (CPA) con la nostra piattaforma intuitiva alimentata dall'AI.

1
Step 1
Crea il tuo Script o Inizia con un Modello
Sfrutta la nostra AI per generare uno script o seleziona dai nostri modelli progettati professionalmente per delineare rapidamente il messaggio e la struttura del tuo annuncio video.
2
Step 2
Seleziona i tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI o carica i tuoi media per creare elementi visivi coinvolgenti che risuonino con il tuo pubblico di riferimento.
3
Step 3
Migliora con Audio e Testo
Utilizza la nostra funzione di generazione di voiceover per aggiungere una narrazione coinvolgente e integra senza soluzione di continuità testo sullo schermo e un chiaro call-to-action.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Applica controlli di branding per adattare l'estetica della tua campagna e poi esporta il tuo video MP4 di alta qualità, ottimizzato per varie piattaforme social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Annunci Video Coinvolgenti in Stile UGC AI

.

Crea istantaneamente annunci video in stile UGC coinvolgenti che risuonano con il pubblico, aumentando le conversioni e migliorando il tuo CPA.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i team creativi a produrre annunci video vincenti in modo efficiente?

HeyGen consente ai team creativi di creare istantaneamente annunci video AI ad alto impatto utilizzando funzionalità come avatar AI, testo-a-video da script e modelli progettati professionalmente. Questo semplifica il processo creativo, permettendo una rapida iterazione e una narrazione visiva efficace per ottenere annunci video vincenti.

Qual è il ruolo degli avatar AI nella generazione di video UGC AI con HeyGen?

Gli avatar AI avanzati di HeyGen sono fondamentali per generare annunci video in stile UGC AI autentici. Questi avatar personalizzabili possono trasmettere il tuo messaggio con espressioni realistiche, rendendo i tuoi video di prodotto più coinvolgenti e relazionabili senza la necessità di riprese tradizionali.

HeyGen può ottimizzare la creazione di video di prodotto con elementi grafici creativi?

Sì, HeyGen ti permette di ottimizzare la creazione di video di prodotto integrando senza soluzione di continuità elementi grafici, call-to-action personalizzabili e riprese di prodotto cinematografiche. La nostra piattaforma offre una libreria multimediale completa e controlli di branding per garantire che i tuoi video di prodotto siano sia visivamente accattivanti che coerenti con il marchio.

Come supporta HeyGen la flessibilità creativa nella produzione video?

HeyGen offre un'ampia flessibilità creativa attraverso il suo editor intuitivo drag-and-drop, offrendo una vasta gamma di modelli e scene progettati professionalmente. Puoi facilmente personalizzare i video con potenti funzionalità come la generazione di voiceover, sottotitoli e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme social media.

