Generatore di Video per Programmi di Corso: Crea Video Educativi Coinvolgenti

Ottimizza la creazione dei contenuti del tuo corso e migliora il coinvolgimento nell'apprendimento con il potente Text-to-video da script.

397/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo professionale di 45 secondi rivolto ai formatori aziendali, mostrando un corso di formazione interattivo con visuali pulite e transizioni eleganti. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro e coinvolgente, trasformando contenuti aridi in esperienze educative dinamiche, dimostrando il potere di un creatore di corsi AI.
Prompt di Esempio 2
Per gli educatori K-12, un video di annuncio luminoso e colorato di 30 secondi può condividere rapidamente aggiornamenti importanti o mini-lezioni. Questo contenuto dovrebbe utilizzare modelli pre-progettati con testo chiaro sullo schermo e musica di sottofondo edificante, sfruttando i Templates & scenes di HeyGen per creare un video educativo coinvolgente senza un lavoro di design estensivo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo sofisticato di 90 secondi per sviluppatori di corsi online che articoli visivamente concetti complessi attraverso animazioni illustrative e dinamiche. Migliora l'esperienza di apprendimento con una narrazione coinvolgente alimentata da AI, creata utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen, per dare vita ai tuoi contenuti educativi e facilitare la visualizzazione di concetti complessi con animazioni coinvolgenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Programmi di Corso

Ottimizza la creazione di video educativi coinvolgenti con un generatore di video per programmi di corso alimentato da AI. Trasforma il tuo programma in contenuti dinamici senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script del Programma
Inizia incollando o digitando il contenuto del tuo programma. La nostra funzionalità Text-to-video da script trasforma il tuo testo in una narrazione video dinamica, fungendo da base per il tuo corso.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Visual e Avatar
Seleziona dalla nostra libreria di avatar AI per presentare il tuo programma. Personalizza il loro aspetto e gli sfondi utilizzando opzioni di modelli video pre-progettati per adattarsi allo stile del tuo corso.
3
Step 3
Genera Voiceover AI
Dai vita al tuo script con voci dal suono naturale. Utilizza la generazione di voiceover alimentata da AI per aggiungere una narrazione chiara e coinvolgente, rendendo il tuo programma facilmente comprensibile per gli studenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Rifinisci il tuo video con testo e animazioni personalizzati, e aggiungi automaticamente sottotitoli/caption. Infine, esporta il tuo video professionale del corso con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni adatte a qualsiasi piattaforma di apprendimento online.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi Contenuti Educativi

.

Crea senza sforzo brevi clip video accattivanti per i social media per promuovere efficacemente i tuoi corsi e attrarre nuovi studenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video educativi coinvolgenti?

HeyGen ti permette di creare facilmente video educativi coinvolgenti sfruttando avatar AI, modelli pre-progettati e testo e animazioni personalizzati. Questo approccio semplifica la produzione video e aiuta a migliorare il coinvolgimento nell'apprendimento per il tuo pubblico su varie piattaforme di apprendimento online.

HeyGen può trasformare il mio programma di corso o script in un video?

Sì, HeyGen funziona come un efficace generatore di video per programmi di corso, convertendo il tuo script o testo direttamente in contenuti video dinamici. Con la generazione di voiceover alimentata da AI e sottotitoli/caption automatici, HeyGen offre una soluzione completa per la generazione di video educativi.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i contenuti video educativi?

HeyGen fornisce opzioni di personalizzazione robuste per i contenuti video educativi, tra cui l'aggiunta di testo e animazioni personalizzati, l'applicazione di controlli di branding come loghi e colori, e l'utilizzo di una libreria multimediale completa. Puoi anche beneficiare del ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di vari formati di esportazione per diverse piattaforme di apprendimento online.

Come semplifica HeyGen la creazione di corsi di formazione alimentati da AI?

HeyGen semplifica essere un creatore di corsi AI offrendo un intuitivo Generatore di Video AI che sfrutta modelli video pre-progettati e avatar AI. Questo potente strumento aiuta a ottimizzare la produzione video per vari corsi di formazione, rendendo accessibili video educativi di alta qualità e coinvolgenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo