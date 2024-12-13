Creatore di Video Promozionali per Corsi: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Trasforma facilmente il tuo script del corso in un video promozionale di alta qualità con la generazione di testo in video potenziata dall'AI per un impatto massimo.

Produci un video promozionale di 60 secondi rivolto agli educatori online, mostrando come trasformare script complessi in contenuti coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico con grafiche moderne sullo schermo, accompagnato da una voce fuori campo chiara e professionale generata utilizzando la generazione vocale di HeyGen, evidenziando la facilità del passaggio da testo a video a partire dallo script.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per piccoli imprenditori e team di marketing, illustrando come creare video promozionali professionali. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e informativa, utilizzando una varietà di immagini dalla libreria multimediale/supporto stock, abbinata a musica di sottofondo vivace e sottotitoli perfettamente sincronizzati per migliorare l'accessibilità e la portata.
Prompt di Esempio 2
Crea un video vivace di 30 secondi rivolto a imprenditori e nuovi creatori di contenuti, dimostrando la velocità e la semplicità della produzione video. Utilizza uno stile visivo energico con colori vivaci e un avatar AI amichevole, sottolineando quanto sia facile iniziare con modelli e scene e personalizzare i contenuti senza esperienza di editing precedente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un tutorial completo di 2 minuti per i digital marketer che gestiscono più piattaforme, dettagliando come ottimizzare i contenuti video per diversi canali social media. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante e autorevole, con registrazioni dello schermo e tagli dinamici, evidenziando specificamente le capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per un'implementazione multi-piattaforma senza soluzione di continuità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per Corsi

Crea facilmente video promozionali coinvolgenti per i corsi in pochi minuti, attirando più studenti con qualità professionale e contenuti dinamici.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli da una vasta libreria di "modelli video" pre-progettati su misura per le promozioni dei corsi. Scegli semplicemente una scena che si allinea con il tema del tuo corso per iniziare a creare il tuo video coinvolgente.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script
Incolla il tuo script del corso e la nostra funzione "Testo in video da script" lo convertirà in una narrazione visiva coinvolgente. Migliora ulteriormente integrando elementi dalla "libreria multimediale stock".
3
Step 3
Applica Miglioramenti Visivi
Eleva l'appeal del tuo video generando "sottotitoli" per l'accessibilità e aggiungendo "testo animato" per evidenziare i principali benefici del corso. Assicurati che il tuo messaggio sia chiaro e accattivante.
4
Step 4
Esporta il Tuo Promo
Ottimizza il tuo "video promozionale" per varie piattaforme con "ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto". Condividi il tuo promo del corso di alta qualità su tutti i tuoi canali per attirare più studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Promozioni di Corsi Coinvolgenti sui Social Media

.

Progetta facilmente brevi clip video accattivanti su misura per i social media per pubblicizzare efficacemente i tuoi corsi e aumentare il traffico.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di editing video per i video promozionali?

HeyGen sfrutta strumenti di editing AI avanzati e un editor online intuitivo per semplificare la creazione di video promozionali. Gli utenti possono trasformare facilmente semplici suggerimenti di testo in video professionali, riducendo significativamente le complessità tradizionali dell'editing video. Il nostro editor drag-and-drop semplifica ulteriormente l'aggiunta di elementi.

HeyGen può aiutare a creare video promozionali con avatar AI e branding personalizzato?

Assolutamente. HeyGen ti consente di creare video promozionali coinvolgenti con avatar AI realistici che migliorano l'engagement. Puoi personalizzare completamente l'identità del tuo brand con controlli di branding per loghi e colori, assicurando che ogni video sia in linea con le tue campagne di marketing. Offriamo anche una gamma di modelli video per avviare il tuo processo creativo.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per generare voiceover e sottotitoli coinvolgenti?

HeyGen fornisce robusti strumenti di editing AI per generare voiceover di alta qualità e creare automaticamente sottotitoli o didascalie precisi. Questo assicura che il tuo contenuto promozionale sia accessibile e d'impatto, permettendoti di aggiungere testo, musica e voiceover senza soluzione di continuità per un prodotto finale raffinato.

Quanto velocemente gli utenti possono creare un video promozionale professionale utilizzando i modelli di HeyGen?

La libreria completa di modelli video di HeyGen e il suo potente generatore da idea a video consentono una rapida creazione di video professionali. Combinando questi con la nostra vasta libreria di media stock, gli utenti possono produrre video promozionali di alta qualità in modo efficiente, spesso in minuti anziché ore.

