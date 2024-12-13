Creatore di Video di Lancio del Corso: Crea Video di Formazione Coinvolgenti Velocemente

Sfrutta gli avatar AI per creare video educativi professionali con facilità, condividendo la conoscenza in modo efficace.

Sei un creatore di corsi L&D che vuole fare la differenza? Lancia il tuo prossimo video educativo con un dinamico clip promozionale di 30 secondi, caratterizzato da avatar AI professionali e generazione di voiceover nitidi per evidenziare i principali risultati di apprendimento.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Crea senza sforzo un video di lancio del corso ispiratore di 45 secondi che cattura l'attenzione degli studenti potenziali, utilizzando il nostro potente Generatore di Video AI e i diversi Modelli Video per trasformare il tuo script in immagini straordinarie.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video animato di 60 secondi che introduce il tuo ultimo contenuto educativo a un pubblico globale; crea questo pezzo coinvolgente con uno stile visivo amichevole, arricchito da un'ampia libreria multimediale per immagini di sfondo e Sottotitoli automatici per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione animato conciso di 30 secondi per il tuo team che spiega concetti complessi in modo semplice, sfruttando il Testo-a-video dallo script per una rapida creazione di contenuti e il ridimensionamento e l'esportazione del Rapporto d'aspetto per adattarsi a qualsiasi piattaforma.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Lancio del Corso

Crea video di lancio del corso accattivanti con l'AI, trasformando il tuo script in immagini coinvolgenti rapidamente ed efficacemente per attrarre gli studenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona un Avatar AI
Inizia incollando il tuo script di lancio del corso nell'editor. Poi, scegli tra una vasta gamma di **avatar AI** per essere il tuo presentatore coinvolgente, dando vita al tuo messaggio con una consegna autentica.
2
Step 2
Aggiungi Voiceover Dinamici e Media di Stock
Arricchisci il tuo video con immagini coinvolgenti dalla libreria di media di stock integrata. Utilizza la potente **generazione di voiceover** per aggiungere una narrazione coinvolgente in varie lingue, perfettamente sincronizzata con il tuo script.
3
Step 3
Applica il Branding e Affina il Tuo Video
Utilizza i robusti **controlli di branding** per incorporare il tuo logo e i colori del tuo brand, assicurando un aspetto coerente e professionale. Affina il tuo video utilizzando strumenti di editing intuitivi per un tempismo e un flusso perfetti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Corso Professionale
Una volta finalizzato, **esporta** facilmente il tuo video di lancio del corso di alta qualità nel rapporto d'aspetto desiderato. Facoltativamente, aggiungi sottotitoli professionali automaticamente per una maggiore accessibilità e portata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci contenuti social media accattivanti per la promozione dei corsi

.

Crea rapidamente video social media accattivanti per annunciare e promuovere efficacemente i tuoi lanci di corsi a un pubblico più ampio.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video di lancio del corso coinvolgenti e contenuti di formazione animati?

HeyGen è un potente Generatore di Video AI che consente agli utenti di produrre rapidamente video di lancio del corso di alta qualità e video di formazione animati. La sua piattaforma intuitiva, con un'interfaccia facile da usare e ricchi Modelli Video, semplifica l'intero processo di creazione video, rendendo i contenuti creativi accessibili ai creatori di corsi L&D.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di testo-a-video per varie esigenze educative e di marketing?

HeyGen rivoluziona il processo di creazione di testo-a-video permettendoti di trasformare gli script in video dinamici senza sforzo. Sfruttando il formato avanzato degli avatar AI e i voiceover realistici, rende la generazione di video educativi e contenuti di marketing d'impatto semplice ed efficiente.

HeyGen può generare voiceover professionali e sottotitoli sincronizzati per una condivisione della conoscenza migliorata?

Sì, HeyGen eccelle nella generazione di voiceover dal suono naturale e nella loro sincronizzazione automatica con un Generatore di Sottotitoli, cruciale per una condivisione della conoscenza efficace. Questo assicura che i tuoi video di formazione e altri contenuti siano accessibili e chiari per tutti gli spettatori.

Quali strumenti avanzati di editing video offre HeyGen per personalizzare i video generati dall'AI?

HeyGen fornisce robusti strumenti di editing video che permettono una personalizzazione completa dei tuoi video generati dall'AI, inclusi controlli di branding per integrare il tuo logo e i tuoi colori. Questo assicura che ogni contenuto, dai video educativi ai contenuti interattivi, si allinei perfettamente con l'identità e gli standard professionali del tuo brand.

