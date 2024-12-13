Creatore di Video di Presentazione del Corso: Crea Teaser Coinvolgenti

Personalizza rapidamente i video e crea teaser coinvolgenti per i social media con i nostri modelli intuitivi.

Immagina un video di presentazione del corso di 1 minuto progettato per educatori online impegnati che desiderano promuovere il loro ultimo corso digitale. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, incorporando grafiche animate e un avatar AI chiaro ed entusiasta che guida gli spettatori attraverso i moduli chiave del corso, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per una presentazione professionale. L'audio dovrebbe includere una colonna sonora vivace e ispiratrice con una generazione di voiceover nitida per articolare la proposta di valore del corso, enfatizzando come questo "creatore di video di presentazione del corso" semplifichi la promozione dei contenuti per una massima diffusione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un reel dinamico di 90 secondi rivolto ai team di marketing nel settore dell'e-learning, mostrando i loro corsi migliori. Visivamente, pensa a tagli rapidi, colori vivaci e testo sullo schermo che evidenzia statistiche e testimonianze, il tutto accompagnato da una traccia di sottofondo motivazionale e coinvolgente. La capacità di HeyGen di trasformare il testo in video a partire da uno script sarebbe perfetta per generare rapidamente segmenti coinvolgenti direttamente dal loro materiale di marketing, permettendo loro di produrre "sizzle reels" d'impatto senza un ampio editing video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di presentazione autentico e relazionabile di 45 secondi per coach e consulenti indipendenti che cercano di catturare l'essenza dei loro workshop o delle storie di successo dei clienti. L'estetica visiva dovrebbe essere calda e invitante, con reazioni genuine dei partecipanti e un tono amichevole e incoraggiante nel voiceover. Fondamentale, la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen garantirà accessibilità e coinvolgimento per gli spettatori che guardano senza audio, trasformando il materiale grezzo in "video di presentazione" coinvolgenti che risuonano con i potenziali clienti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale di 30 secondi veloce e dinamico su misura per i social media manager che hanno bisogno di riproporre contenuti di corsi di lunga durata in clip brevi per piattaforme come TikTok e Instagram. Visivamente, utilizza transizioni energetiche e testi sovrapposti audaci, con una traccia musicale di sottofondo alla moda e concisa. La funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen è essenziale per adattare rapidamente il video per varie piattaforme "social media", garantendo una visione ottimale su tutti i dispositivi e massimizzando la portata dei contenuti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Presentazione del Corso

Trasforma facilmente i tuoi contenuti del corso in video di presentazione coinvolgenti con l'AI, perfetti per i social media e le promozioni, senza bisogno di competenze di editing.

1
Step 1
Carica i Tuoi Contenuti del Corso
Inizia caricando il tuo materiale grezzo del corso o lo script. La nostra piattaforma supporta vari formati multimediali, rendendo facile dare vita ai tuoi video di presentazione del corso.
2
Step 2
Personalizza con i Modelli
Seleziona tra una gamma di modelli professionali e organizza facilmente le clip scelte per costruire un reel di presentazione coinvolgente per il tuo corso.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo video di presentazione con i colori e il logo unici del tuo brand utilizzando i nostri controlli di branding intuitivi per personalizzare i video in modo efficace.
4
Step 4
Esporta e Condividi Senza Problemi
Finalizza il tuo video di presentazione ed esportalo in più rapporti d'aspetto, ottimizzato per la condivisione su tutte le piattaforme social media desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Esperienza di Apprendimento

.

Migliora il coinvolgimento e la ritenzione degli studenti nei tuoi corsi incorporando video di presentazione dinamici generati dall'AI che mostrano i concetti chiave.

background image

Domande Frequenti

Come migliora l'AI di HeyGen la creazione di video di presentazione?

HeyGen sfrutta un'AI avanzata per semplificare la produzione video, permettendoti di generare avatar AI realistici e voiceover, e utilizzare strumenti intelligenti per un'esperienza di editing video senza interruzioni. Questo potente creatore di video di presentazione AI aiuta efficacemente gli utenti a personalizzare i video con funzionalità come sottotitoli/caption e musica di sottofondo.

HeyGen può aiutare a produrre reel di presentazione professionali ottimizzati per varie piattaforme?

Assolutamente. HeyGen è un versatile Creatore di Video di Presentazione progettato per produrre video di presentazione coinvolgenti per diverse piattaforme. Le sue funzionalità di ridimensionamento e esportazione multi-piattaforma assicurano che il tuo contenuto sia perfettamente ottimizzato per i social media e altri canali di distribuzione, mantenendo alta qualità.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per un editing video efficiente?

HeyGen fornisce una piattaforma online intuitiva con strumenti facili da usare per un rapido editing video. Gli utenti possono facilmente utilizzare una gamma di modelli, tagliare e combinare clip, aggiungere testi sovrapposti e applicare transizioni per creare contenuti raffinati in modo efficiente, funzionando come un potente creatore di video di presentazione online.

È possibile personalizzare i video con il proprio branding ed esportarli senza watermark usando HeyGen?

Sì, HeyGen offre opzioni complete di personalizzazione del branding, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo e i colori specifici del tuo brand nei tuoi video di presentazione. Inoltre, tutti i video creati ed esportati tramite HeyGen vengono consegnati senza watermark, garantendo un output di qualità professionale pronto per la condivisione immediata.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo