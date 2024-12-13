Creatore di Video Esplicativi per Corsi: Crea Video Formativi Coinvolgenti

Trasforma rapidamente i tuoi script di corsi in video esplicativi accattivanti utilizzando Testo-a-video da script per un apprendimento chiaro.

Crea un video vivace di 30 secondi rivolto a aspiranti creatori di corsi online, dimostrando quanto sia facile la creazione di video con l'AI. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, con animazioni di testo dinamiche e un avatar AI amichevole che presenta i vantaggi principali con una voce narrante incoraggiante e positiva. Evidenzia l'integrazione senza soluzione di continuità degli avatar AI per personalizzare i loro contenuti educativi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video istruttivo elegante di 45 secondi rivolto a imprese e istituzioni che gestiscono piattaforme di eLearning, illustrando la potenza dei modelli di video esplicativi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e informativo, mostrando varie personalizzazioni dei modelli con una voce narrante calma e chiara. Sottolinea come "Modelli & scene" semplifichino la creazione di contenuti e mantengano la coerenza del marchio in tutti i materiali del corso.
Prompt di Esempio 2
Produci un video animato accattivante di 60 secondi per i team di marketing di software educativi e fornitori di corsi online, progettato per migliorare l'engagement sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere giocoso e illustrativo, utilizzando colori vivaci e animazioni fluide, accompagnato da una voce narrante vivace e conversazionale. Dimostra la magia di trasformare semplici script in video animati dinamici utilizzando le capacità di "Testo-a-video da script", rendendo i concetti complessi facili da digerire.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale ispiratore di 30 secondi rivolto a educatori indipendenti e piccole imprese che cercano di arricchire i loro materiali didattici. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, con filmati e grafiche di stock diversificati, accompagnati da una voce narrante motivazionale e amichevole. Mostra come essere un creatore di video esplicativi per corsi sia reso semplice con il vasto "Supporto di libreria multimediale/stock", offrendo infinite possibilità creative.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video Esplicativi per Corsi

Trasforma facilmente i tuoi contenuti di corsi in video esplicativi coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, perfetti per l'educazione e la formazione online.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Usa un Modello
Inizia incollando i contenuti del tuo corso come script, sfruttando la funzionalità di Testo-a-video da script, o selezionando tra una varietà di modelli professionali per impostare la scena del tuo video.
2
Step 2
Seleziona Immagini Coinvolgenti con l'AI
Scegli tra diversi avatar AI per presentare i contenuti del tuo corso e arricchiscili con immagini di supporto dalla libreria multimediale per rendere il tuo video dinamico e accattivante.
3
Step 3
Applica un Tocco Professionale
Personalizza l'aspetto del tuo video utilizzando i controlli di branding per incorporare il tuo logo e i tuoi colori, garantendo un aspetto coerente e professionale per i tuoi contenuti educativi.
4
Step 4
Genera e Distribuisci il Tuo Video del Corso
Esporta il tuo video esplicativo del corso finito, utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattarsi perfettamente a varie piattaforme di eLearning o canali social, pronto per coinvolgere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarire Materiale Didattico Complesso

.

Trasforma argomenti di corsi complessi in video esplicativi facilmente comprensibili, migliorando la chiarezza educativa per tutti gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi professionali?

HeyGen sfrutta la creazione di video avanzata con l'AI per semplificare la produzione di video esplicativi di alta qualità, rendendo il processo intuitivo ed efficiente per qualsiasi utente. Trasforma idee complesse in narrazioni visive coinvolgenti con un'interfaccia facile da usare.

HeyGen può aiutare a creare video animati coinvolgenti con avatar AI?

Assolutamente. HeyGen consente agli utenti di produrre video animati dinamici integrando avatar AI realistici, perfetti per catturare l'attenzione del pubblico in video formativi o corsi online. Puoi personalizzare ulteriormente questi video con potenti controlli di branding per mantenere la coerenza.

Quali funzionalità offre HeyGen per una produzione efficiente di testo-a-video?

HeyGen eccelle nel convertire i tuoi script in video professionali con la sua potente funzione di Testo-a-video da script. Gli utenti possono generare voci narranti naturali, utilizzare una vasta gamma di modelli di video esplicativi e accedere a una libreria multimediale completa per accelerare la creazione di contenuti.

Come può HeyGen migliorare l'accessibilità per i creatori di corsi online e i contenuti sui social media?

HeyGen genera automaticamente sottotitoli/caption accurati per tutti i video, migliorando significativamente l'accessibilità per i creatori di corsi online e gli spettatori su piattaforme di eLearning. Questa funzionalità garantisce che i tuoi contenuti siano inclusivi e raggiungano un pubblico più ampio su varie piattaforme social.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo