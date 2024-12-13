Generatore di Video per Contenuti di Corso per Video di Formazione Coinvolgenti

Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti da testo utilizzando la potente capacità di trasformazione da testo a video di HeyGen.

Crea un video di 1 minuto per i team di L&D che dimostri una nuova funzionalità software per la formazione tecnica, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse con chiarezza professionale. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, incorporando registrazioni dello schermo e sovrapposizioni di testo chiare, accompagnate da una voce fuori campo autorevole ma amichevole.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 90 secondi per educatori e creatori di corsi, trasformando un modulo di corso dettagliato basato su testo in una lezione video coinvolgente. Evidenzia la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente contenuti dinamici, con visualizzazioni informative, transizioni fluide e una narrazione entusiasta e chiara per spiegare concetti complessi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 2 minuti rivolto ai responsabili delle risorse umane globali per l'onboarding dei dipendenti, spiegando le politiche aziendali in più lingue. Mostra la generazione di Voiceover di HeyGen per creare facilmente versioni localizzate, utilizzando uno stile visivo moderno e inclusivo con una rappresentazione diversificata sullo schermo e un tono caldo e accogliente in ogni lingua.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di 45 secondi per istruttori online che necessitano di aggiornare rapidamente un corso o spiegare un concetto specifico all'interno di un modulo esistente. Sottolinea come i Template e le scene di HeyGen possano produrre rapidamente contenuti raffinati, utilizzando uno stile visivamente ricco e veloce con elementi grafici animati e una narrazione concisa ed energica per mantenere gli studenti coinvolti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Contenuti di Corso

Crea video di corsi coinvolgenti e professionali senza sforzo. Sfrutta l'AI per trasformare il tuo testo in lezioni visive accattivanti con avatar personalizzabili e branding, semplificando la produzione della tua formazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il contenuto del tuo corso nell'editor di testo. Il nostro generatore di video da testo creerà automaticamente le scene iniziali dal tuo input, formando la base della tua lezione video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per essere il tuo istruttore sullo schermo. Questi presentatori digitali realistici consegneranno il contenuto del tuo corso, garantendo un'esperienza di apprendimento coerente e coinvolgente.
3
Step 3
Migliora con Elementi Visivi e Branding
Personalizza il tuo video del corso aggiungendo media di stock pertinenti, caricando i tuoi asset e applicando i colori e il logo del tuo marchio. Utilizza i controlli di branding per mantenere un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Corso
Una volta completato il tuo video, esportalo nel rapporto d'aspetto e nella risoluzione desiderati. Il tuo file MP4 di alta qualità è quindi pronto per essere integrato senza problemi in qualsiasi sistema di gestione dell'apprendimento o piattaforma di formazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Contenuti Educativi Complessi

.

Scomponi argomenti difficili in lezioni video facili da comprendere, migliorando la chiarezza educativa e la comprensione degli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per i creatori di corsi?

HeyGen funziona come un intuitivo Generatore di Video AI, trasformando i suggerimenti di testo in contenuti video professionali. La sua capacità di generare video da testo consente agli utenti di produrre rapidamente video di formazione con avatar AI realistici e voiceover AI, semplificando l'intero processo di produzione video.

HeyGen può supportare efficacemente contenuti video di formazione multilingue?

Sì, HeyGen supporta le esigenze di apprendimento globale con funzionalità avanzate come le Traduzioni con un clic e i Voiceover AI di alta qualità. Questo consente la creazione senza sforzo di contenuti video multilingue, garantendo che i tuoi video di formazione siano accessibili a un pubblico più ampio tramite un robusto Lettore Video Multilingue.

Quali opzioni di esportazione tecnica sono disponibili per i video di formazione generati da HeyGen?

HeyGen offre opzioni di esportazione versatili, inclusi formati di file standard MP4, garantendo un'ampia compatibilità con varie piattaforme. Per soluzioni di apprendimento avanzate, HeyGen facilita anche l'integrazione con i tuoi Sistemi di Gestione dell'Apprendimento (LMS) esistenti tramite capacità di esportazione SCORM.

Come posso personalizzare gli avatar AI e il branding all'interno dei video di HeyGen?

HeyGen fornisce ampie opzioni di personalizzazione per gli avatar AI e tutti gli elementi video utilizzando strumenti di editing video intuitivi. Puoi applicare controlli di branding completi, integrare il tuo logo specifico e utilizzare template predefiniti per creare video coinvolgenti che si allineano perfettamente con l'identità del tuo marchio per tutti i contenuti di formazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo