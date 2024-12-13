Generatore di Video per Concetti di Corso: Creazione di Corsi Potenziata dall'AI

Crea video tutorial e corsi online coinvolgenti senza sforzo. Sfrutta la nostra generazione di voiceover per coinvolgere gli studenti e migliorare i materiali educativi.

385/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Hai difficoltà a produrre contenuti di lezione coinvolgenti rapidamente? Crea un video dinamico di 90 secondi per professori impegnati e creatori di corsi online, mostrando un'estetica visiva moderna con una voce accattivante, evidenziando la velocità e l'efficienza nel generare un 'Generatore di Video di Lezione AI' utilizzando gli 'avatar AI' realistici di HeyGen per trasmettere il tuo messaggio.
Prompt di Esempio 2
Sblocca il potere dell'apprendimento efficiente con un tour guidato; sviluppa un video tutorial di 2 minuti per team di supporto tecnico e formatori software, utilizzando uno stile visivo passo-passo e istruzioni precise e chiare attraverso la generazione di Voiceover di HeyGen, spiegando come utilizzare i 'modelli predefiniti' per creare 'video tutorial' efficaci per applicazioni software complesse.
Prompt di Esempio 3
Assicurati che la tua conoscenza raggiunga ogni studente, ovunque; progetta un video promozionale di 45 secondi per sviluppatori di corsi che mirano a un pubblico globale, impiegando uno stile visivo accessibile e inclusivo, enfatizzando il ruolo vitale dei Sottotitoli/caption di HeyGen nel migliorare la portata dei 'corsi online' generati in modo efficiente con la sua funzionalità di 'generatore di video da testo'.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Video per Concetti di Corso

Trasforma senza sforzo le tue idee di corso in lezioni video coinvolgenti con un generatore di video AI, semplificando la creazione di contenuti per educatori.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il contenuto del tuo corso o lo script della lezione nel generatore di video AI, sfruttando le sue capacità di trasformazione testo-video per formare la base della tua lezione.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Avatar
Scegli da una vasta libreria di avatar AI professionali e modelli predefiniti per dare vita ai tuoi concetti di corso e coinvolgere il tuo pubblico.
3
Step 3
Migliora con Narrazione e Sottotitoli
Affina ulteriormente il tuo video aggiungendo una Narrazione Potenziata dall'AI per trasmettere chiaramente il tuo messaggio, garantendo un'esperienza di apprendimento impattante per i tuoi studenti.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Con i tuoi contenuti e miglioramenti in atto, genera il tuo video completo per il concetto di corso e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per una visualizzazione ottimale su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva Moduli di Apprendimento e Formazione

.

Sviluppa moduli di formazione dinamici e coinvolgenti basati su video che aumentano significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze in vari contesti educativi.

background image

Domande Frequenti

Come trasforma HeyGen il testo in contenuti video dinamici?

HeyGen utilizza una tecnologia avanzata di generatore di video AI per trasformare i tuoi script in video coinvolgenti con avatar AI realistici e Narrazione Potenziata dall'AI, dando vita alle tue idee di generatore di video per concetti di corso senza sforzo.

Gli educatori possono creare facilmente corsi online coinvolgenti usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre agli educatori una piattaforma di creazione video AI facile da usare, con modelli predefiniti e avatar AI per produrre video tutorial e materiali educativi di alta qualità senza necessità di competenze avanzate di produzione video.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la narrazione video e l'accessibilità?

HeyGen include una Narrazione Potenziata dall'AI integrata per generare voiceover professionali direttamente dal tuo script. Inoltre, offre sottotitolazione automatica tramite la sua funzione Auto Caption, migliorando l'accessibilità per tutti gli spettatori.

HeyGen supporta la personalizzazione del branding e degli elementi visivi nei video?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e colori personalizzati. Puoi anche migliorare i tuoi video con animazioni e generare video da immagini, assicurando che i tuoi contenuti si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo