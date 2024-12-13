Il Tuo Creatore di Video Promozionali per Coupon per Offerte Straordinarie

Trasforma le tue idee in video di marketing ad alta conversione senza sforzo utilizzando la nostra potente funzione di testo a video da script.

Crea un video di marketing coinvolgente di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, progettato per annunciare un coupon introduttivo speciale per il loro nuovo prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con immagini nitide del prodotto e grafiche sovrapposte, accompagnato da una voce fuori campo entusiasta generata utilizzando la capacità di generazione vocale di HeyGen, trasmettendo eccitazione e valore.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video prodotto dinamico di 45 secondi per rivenditori online, concentrandoti sulla presentazione di sconti a tempo limitato per una vendita festiva. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo vibrante e veloce con musica di sottofondo energica e animazioni di testo prominenti per i cali di prezzo, realizzato efficacemente utilizzando la funzione di testo a video di HeyGen per garantire che tutti i dettagli della vendita siano perfettamente sincronizzati e presentati.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale convincente di 60 secondi rivolto agli appassionati di tecnologia e potenziali utenti di software, dimostrando una nuova funzionalità di un'applicazione. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, utilizzando registrazioni dello schermo e grafiche esplicative chiare, fornendo sottotitoli/caption precisi generati dalle capacità di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la comprensione degli strumenti di editing AI.
Prompt di Esempio 3
Immagina un annuncio pubblicitario sui social media di 15 secondi accattivante, su misura per gli organizzatori di eventi, promuovendo un'offerta early bird per un prossimo summit virtuale. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva energica e condivisibile con cambi di scena rapidi, presentando un avatar AI amichevole come portavoce, alimentato dagli avatar AI di HeyGen, per fornire la call to action e evidenziare modelli specifici per una rapida personalizzazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per Coupon

Crea senza sforzo video promozionali per coupon coinvolgenti che catturano l'attenzione e guidano le conversioni per i tuoi sconti.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da Zero
Seleziona tra una varietà di "Modelli e scene" professionali progettati per video d'impatto, oppure inizia con una tela bianca per creare la tua esperienza unica di "creatore di video promozionali per coupon".
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Contenuti e il Tuo Marchio
Carica le immagini dei tuoi prodotti, clip video e logo utilizzando il "Supporto libreria multimediale/stock". Personalizza colori e font con i "Controlli di branding" per creare "video di marketing" professionali che risuonano con il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Elementi Dinamici
Migliora il tuo messaggio con la "Generazione di voce fuori campo" per narrare la tua offerta. Includi testo animato per evidenziare i tuoi "sconti" e una chiara call to action per aumentare il coinvolgimento.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza la tua creazione rivedendo tutti gli elementi. Poi, utilizza il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per scaricare il tuo "video promozionale" rifinito nel formato ottimale per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo con Video Promozionali

Trasforma le testimonianze dei clienti in video coinvolgenti alimentati da AI per costruire fiducia e incoraggiare nuovi acquisti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video promozionali?

HeyGen semplifica l'intero processo di creazione di video promozionali di alta qualità con la sua interfaccia intuitiva e le sue potenti funzionalità. Gli utenti possono sfruttare gli avatar AI e le capacità di testo a video per trasformare gli script in contenuti coinvolgenti senza sforzo. Questo rende HeyGen un efficiente creatore di video promozionali per qualsiasi azienda.

Quali strumenti di editing AI offre HeyGen per creare video di marketing accattivanti?

HeyGen integra avanzati strumenti di editing AI per migliorare i tuoi video di marketing. Questi includono la generazione di voce fuori campo AI, sottotitoli automatici e una robusta libreria multimediale con filmati di stock, consentendo una personalizzazione completa per contenuti dinamici.

Posso produrre rapidamente un video promozionale per coupon professionale utilizzando la piattaforma di HeyGen?

Assolutamente, HeyGen è progettato per aiutarti a produrre rapidamente video d'impatto, incluso un video promozionale per coupon professionale. Con accesso a modelli personalizzabili e un editor drag-and-drop, puoi assemblare efficacemente il tuo messaggio e distribuirlo sui social media.

HeyGen fornisce vari asset e opzioni di personalizzazione per i miei progetti video?

Sì, HeyGen offre un'ampia gamma di asset royalty-free, inclusi diversi filmati di stock, per arricchire i tuoi progetti video. Hai anche il pieno controllo del branding per loghi e colori, assicurando che il tuo video promozionale si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.

