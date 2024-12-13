Crea un attraente video di countdown di 30 secondi per il lancio di un prodotto destinato a startup tecnologiche e marchi di e-commerce, progettato per generare attesa per un imminente lancio. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno con grafiche dinamiche e testo in movimento, accompagnato da una colonna sonora energica e futuristica. Utilizza la funzione di generazione della voce fuori campo di HeyGen per consegnare un annuncio chiaro e professionale.

