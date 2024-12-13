Creare uno spot pubblicitario dinamico di 30 secondi per il lancio di un prodotto, rivolto a team di marketing e proprietari di piccole imprese, utilizzando uno stile visivo elegante e moderno con musica elettronica di sottofondo vivace. Questo video dovrebbe presentare un affascinante creatore di video con timer di countdown, personalizzabile secondo le linee guida del marchio, facile da assemblare utilizzando gli ampi template e scene di HeyGen.

Generare video