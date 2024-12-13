Creatore di Video di Formazione per la Riduzione dei Costi: Risparmia Tempo e Denaro
Sfrutta gli avatar AI per contenuti e-learning scalabili e coinvolgenti, riducendo significativamente i costi di produzione per i team L&D.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Immagina un video istruttivo di 90 secondi per specialisti dell'onboarding dei dipendenti, illustrando come i contenuti generati dall'AI aumentano il "mantenimento delle conoscenze" per i nuovi assunti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole, accessibile e altamente interattivo, utilizzando "Template e scene" vivaci e garantendo l'accessibilità con "Sottotitoli/didascalie" chiari in tutto il video.
Sviluppa un video dimostrativo completo di 2 minuti rivolto ai team L&D aziendali, evidenziando come HeyGen supporta la "creazione di video scalabile" per diversi "video di formazione aziendale". Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato e aziendale, mostrando vari casi d'uso con transizioni di scena dinamiche. Sottolinea la flessibilità del "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" e le ricche risorse disponibili tramite la "Libreria multimediale/supporto stock."
Produci uno spot promozionale conciso di 45 secondi per i team L&D globali, mostrando l'efficienza di HeyGen come "generatore di video AI" per creare rapidamente diversi "video di formazione". Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e multiculturale, presentando vari "AI avatar" in diversi contesti. L'audio dovrebbe incorporare la "Generazione di voiceover" professionale in più lingue per trasmettere la portata globale e la facilità di personalizzazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il coinvolgimento e il mantenimento della formazione con l'AI.
Sfrutta i presentatori AI e i contenuti dinamici per creare video di formazione coinvolgenti che migliorano il mantenimento delle conoscenze e le prestazioni complessive dei dipendenti.
Crea più corsi e raggiungi più studenti in tutto il mondo.
Produci rapidamente un alto volume di contenuti e-learning in più lingue, rendendo la formazione scalabile e accessibile a una forza lavoro globale riducendo i costi di produzione.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione aziendale professionali utilizzando l'AI?
HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che trasforma gli script in video di formazione aziendale professionali con avatar AI realistici. Questo processo semplificato elimina la complessità della produzione video, rendendo più facile per i team L&D generare contenuti e-learning di alta qualità in modo efficiente.
HeyGen può personalizzare gli elementi di branding e gli stili visivi per i video di formazione?
Sì, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video di formazione siano in linea con la tua identità aziendale, inclusi loghi personalizzati e colori del brand. Puoi anche utilizzare vari template, scene e opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per creare contenuti video professionali e brandizzati.
Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare l'accessibilità e la portata globale dei video di formazione?
HeyGen migliora l'accessibilità con sottotitoli e didascalie automatiche, rendendo i tuoi video di formazione più inclusivi per diversi studenti. Inoltre, le sue avanzate capacità di generazione di voiceover supportano contenuti multilingue, facilitando la creazione di video scalabili per un pubblico globale.
Che tipo di avatar AI utilizza HeyGen per i contenuti di formazione e e-learning?
HeyGen impiega avatar AI altamente realistici che possono presentare i tuoi contenuti di formazione e e-learning in modo dinamico. Questi avanzati presentatori AI aiutano a migliorare il mantenimento delle conoscenze e il coinvolgimento, rendendo più facili da comprendere e ricordare argomenti complessi.