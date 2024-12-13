Creatore di Video di Formazione per la Riduzione dei Costi: Risparmia Tempo e Denaro

Sfrutta gli avatar AI per contenuti e-learning scalabili e coinvolgenti, riducendo significativamente i costi di produzione per i team L&D.

Crea un video di formazione di 1 minuto rivolto ai team L&D, dimostrando come le capacità del "creatore di video di formazione per la riduzione dei costi" di HeyGen semplificano la produzione di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e informativo, utilizzando grafiche pulite e moderne e una voce chiara e articolata. Mostra la facilità di creare moduli complessi utilizzando "Testo-a-video da script" per un presentatore "AI avatar".

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 90 secondi per specialisti dell'onboarding dei dipendenti, illustrando come i contenuti generati dall'AI aumentano il "mantenimento delle conoscenze" per i nuovi assunti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole, accessibile e altamente interattivo, utilizzando "Template e scene" vivaci e garantendo l'accessibilità con "Sottotitoli/didascalie" chiari in tutto il video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dimostrativo completo di 2 minuti rivolto ai team L&D aziendali, evidenziando come HeyGen supporta la "creazione di video scalabile" per diversi "video di formazione aziendale". Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato e aziendale, mostrando vari casi d'uso con transizioni di scena dinamiche. Sottolinea la flessibilità del "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" e le ricche risorse disponibili tramite la "Libreria multimediale/supporto stock."
Prompt di Esempio 3
Produci uno spot promozionale conciso di 45 secondi per i team L&D globali, mostrando l'efficienza di HeyGen come "generatore di video AI" per creare rapidamente diversi "video di formazione". Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e multiculturale, presentando vari "AI avatar" in diversi contesti. L'audio dovrebbe incorporare la "Generazione di voiceover" professionale in più lingue per trasmettere la portata globale e la facilità di personalizzazione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione per la Riduzione dei Costi

Semplifica la produzione di video di formazione aziendale e riduci significativamente i costi sfruttando la creazione di video potenziata dall'AI per contenuti e-learning di impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Redigi il tuo contenuto di formazione e utilizza la funzione Testo-a-video da script per convertirlo istantaneamente in uno storyboard video. Questo elimina la necessità di riprese e montaggi costosi, riducendo drasticamente i tempi e i costi di produzione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo materiale di formazione. Questo elimina la spesa e la complessità di assumere attori, prenotare studi o gestire troupe di ripresa, rendendo accessibile il video professionale.
3
Step 3
Applica l'Identità del Brand
Integra gli elementi visivi della tua azienda con i controlli di branding, inclusi loghi, colori e font, per garantire che i tuoi video di formazione siano perfettamente allineati con le linee guida aziendali, favorendo la coerenza del brand senza sforzo.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Genera il tuo video di formazione finale con sottotitoli/didascalie automatiche, garantendo l'accessibilità e migliorando il mantenimento delle conoscenze per tutti gli studenti. Condividi facilmente i tuoi contenuti di alta qualità su varie piattaforme per massimizzare l'impatto.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica argomenti complessi per l'istruzione

Trasforma argomenti intricati in video istruttivi facili da comprendere, riducendo il tempo e le risorse necessarie per trasmettere efficacemente informazioni complesse in qualsiasi campo.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione aziendale professionali utilizzando l'AI?

HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che trasforma gli script in video di formazione aziendale professionali con avatar AI realistici. Questo processo semplificato elimina la complessità della produzione video, rendendo più facile per i team L&D generare contenuti e-learning di alta qualità in modo efficiente.

HeyGen può personalizzare gli elementi di branding e gli stili visivi per i video di formazione?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video di formazione siano in linea con la tua identità aziendale, inclusi loghi personalizzati e colori del brand. Puoi anche utilizzare vari template, scene e opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per creare contenuti video professionali e brandizzati.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare l'accessibilità e la portata globale dei video di formazione?

HeyGen migliora l'accessibilità con sottotitoli e didascalie automatiche, rendendo i tuoi video di formazione più inclusivi per diversi studenti. Inoltre, le sue avanzate capacità di generazione di voiceover supportano contenuti multilingue, facilitando la creazione di video scalabili per un pubblico globale.

Che tipo di avatar AI utilizza HeyGen per i contenuti di formazione e e-learning?

HeyGen impiega avatar AI altamente realistici che possono presentare i tuoi contenuti di formazione e e-learning in modo dinamico. Questi avanzati presentatori AI aiutano a migliorare il mantenimento delle conoscenze e il coinvolgimento, rendendo più facili da comprendere e ricordare argomenti complessi.

