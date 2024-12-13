Generatore di Video Pubblicitari per Cosmetici: Crea Annunci di Bellezza Straordinari Velocemente

Accelera le tue campagne pubblicitarie cosmetiche. Il nostro generatore di annunci di bellezza AI consente ai marketer di produrre video di alta qualità utilizzando modelli e scene completi.

Crea un vivace video pubblicitario in stile UGC di 30 secondi rivolto agli appassionati di bellezza della Gen Z che danno priorità all'autenticità. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e non filtrato, con primi piani dell'applicazione del prodotto e pelle luminosa, accompagnato da musica allegra e di tendenza con una voce fuori campo amichevole ed entusiasta generata da un copione. Utilizza la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen per produrre rapidamente testimonianze coinvolgenti che sembrano genuine per il tuo generatore di annunci di bellezza AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un elegante video pubblicitario di cosmetici di 45 secondi rivolto a consumatori di skincare benestanti in cerca di soluzioni premium. Lo stile visivo dovrebbe essere minimalista e lussuoso, mettendo in risalto scatti di prodotto squisiti con un bagliore soffuso ed etereo, accompagnato da musica ambientale rilassante e una voce fuori campo sofisticata. Sfrutta i modelli e le scene estensive di HeyGen per stabilire un'estetica raffinata, completando con risorse della libreria multimediale personalizzata per un tocco veramente su misura.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi creato da AI per annunci di cosmetici rivolto a professionisti del marketing che necessitano di contenuti scalabili. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con un avatar AI che presenta professionalmente i benefici del prodotto e gli ingredienti chiave, arricchito da una voce fuori campo chiara e autorevole e sottotitoli precisi. Impiega gli avatar AI di HeyGen per fornire un messaggio di marca coerente, garantendo l'accessibilità con sottotitoli automatici per piattaforme diverse.
Prompt di Esempio 3
Crea un video pubblicitario dinamico di 15 secondi per generatore di annunci di cosmetici perfetto per piccole imprese di bellezza che cercano di aumentare le vendite sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e colorato, mostrando rapide trasformazioni del prodotto e scorci prima/dopo, accompagnato da musica energica e vivace con una voce fuori campo concisa e persuasiva. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per adattare senza problemi l'annuncio dai modelli video predefiniti per TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts, massimizzando la portata e il coinvolgimento.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Pubblicitari per Cosmetici

Trasforma senza sforzo la tua visione di marketing cosmetico in annunci video AI coinvolgenti, ottimizzati per i social media, con risultati professionali.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia inserendo il tuo messaggio di marketing o copione. La nostra piattaforma genera testo-a-video da copione, formando la narrativa principale per il tuo annuncio cosmetico.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI
Migliora il tuo annuncio selezionando un avatar AI per presentare il tuo messaggio. Questa funzione ti consente di mostrare i tuoi prodotti con un portavoce professionale senza dover filmare.
3
Step 3
Personalizza con il Branding
Applica l'identità unica del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding completi. Integra loghi e colori per assicurarti che il tuo video pubblicitario cosmetico risuoni con il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la tua creazione ed esporta i tuoi annunci video AI di alta qualità. Ridimensiona facilmente per vari rapporti d'aspetto, garantendo una visualizzazione perfetta su tutti i canali social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sfrutta le Testimonianze in Stile UGC

Trasforma il feedback dei clienti in annunci video autentici in stile UGC, costruendo fiducia e mostrando risultati reali per i tuoi prodotti cosmetici.

Domande Frequenti

Come può HeyGen accelerare la creazione di video pubblicitari per cosmetici coinvolgenti?

HeyGen è un avanzato generatore di video pubblicitari AI che semplifica il tuo flusso di lavoro trasformando i copioni in video pubblicitari di cosmetici di alta qualità. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli video e avatar AI per produrre rapidamente contenuti coinvolgenti per il tuo marchio di bellezza, riducendo significativamente i tempi e i costi di produzione.

Quali capacità creative offre HeyGen per progettare annunci di bellezza AI unici?

HeyGen fornisce strumenti creativi robusti, inclusi avatar AI personalizzabili e una libreria multimediale diversificata, perfetti per generare annunci di bellezza AI unici. I marketer possono utilizzare funzionalità come testo-a-video da copione, generazione di voce fuori campo e controlli di branding per garantire che ogni annuncio si allinei perfettamente con le immagini dei prodotti e l'estetica del marchio.

Posso ottimizzare gli annunci video AI creati con HeyGen per diverse piattaforme social come TikTok?

Sì, HeyGen ti consente di ottimizzare facilmente i tuoi annunci video AI per varie piattaforme social, inclusi TikTok. Con opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione, puoi adattare i tuoi contenuti per soddisfare i requisiti specifici delle piattaforme, garantendo il massimo coinvolgimento e portata per le tue campagne di marketing cosmetico.

Come supporta HeyGen la produzione di annunci video in stile UGC autentici per cosmetici?

HeyGen consente la creazione di annunci video in stile UGC autentici fornendo strumenti flessibili per dare vita alla tua visione creativa. Puoi integrare copioni personalizzati e sfruttare avatar AI per simulare testimonianze o dimostrazioni di prodotto relazionabili, aiutandoti a creare narrazioni coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico di riferimento.

