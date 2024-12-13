Creatore di Video per Procedure Correttive: Semplifica la Formazione

Trasforma senza sforzo gli aggiornamenti delle politiche in video istruttivi coinvolgenti utilizzando testo-a-video da script, garantendo conformità e responsabilità.

454/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 90 secondi progettato per il personale esistente delle strutture penitenziarie, dettagliando le procedure aggiornate per il trasporto dei detenuti. Questo video dovrebbe sfruttare la funzionalità di testo-a-video da script per presentare le informazioni in modo conciso, accompagnato da uno stile visivo preciso e informativo e sottotitoli/caption sullo schermo per rafforzare i passaggi chiave, garantendo un'applicazione coerente dei protocolli.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video completo di 2 minuti rivolto ai team di gestione e conformità delle strutture penitenziarie, illustrando i nuovi aggiornamenti delle politiche riguardanti la responsabilità e la segnalazione degli incidenti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo autorevole ma accessibile, incorporando filmati di repertorio e grafica pertinenti dalla libreria multimediale/stock support di HeyGen, presentati all'interno di modelli e scene raffinati per evidenziare efficacemente i cambiamenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video istruttivo conciso di 45 secondi rivolto al dipartimento di formazione, dimostrando come adattare rapidamente i programmi di e-learning per la visualizzazione su dispositivi mobili. Questo video dinamico dovrebbe mostrare uno stile visivo e audio coinvolgente, enfatizzando la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, consentendo una consegna senza soluzione di continuità dei contenuti su vari dispositivi senza compromettere la qualità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Procedure Correttive

Crea in modo efficiente video di formazione correttiva chiari e coerenti con strumenti potenziati dall'AI, garantendo la diffusione delle procedure corrette e una maggiore responsabilità all'interno della tua struttura.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia delineando le tue procedure correttive. Usa la nostra piattaforma intuitiva per generare il tuo video da uno script, garantendo accuratezza e coerenza per le tue esigenze di creatore di video per procedure correttive.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI e una Scena
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare i tuoi istruttori. Migliora il tuo processo di creazione di video di formazione selezionando scene e modelli adatti per trasmettere visivamente le procedure corrette.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionale e Sottotitoli
Migliora la chiarezza e l'accessibilità dei tuoi video istruttivi generando voiceover professionali e aggiungendo automaticamente sottotitoli accurati, garantendo che ogni dettaglio sia compreso.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Tua Formazione
Finalizza il tuo video, ridimensiona per varie piattaforme ed esporta in qualità HD. Integra i tuoi nuovi video di formazione correttiva senza soluzione di continuità nei tuoi programmi di e-learning per un accesso diffuso.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Procedure Complesse

.

Crea facilmente video esplicativi per semplificare procedure correttive e di sicurezza complesse, garantendo una chiara comprensione e responsabilità tra il personale.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione per le strutture penitenziarie?

HeyGen consente agli utenti di produrre rapidamente "video di formazione" professionali utilizzando "avatar AI" e convertendo "testo-a-video da script". Questo assicura che i contenuti video di "qualità HD" siano accessibili per varie esigenze di "creatore di video per procedure correttive", semplificando i requisiti istruttivi complessi.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per personalizzare i contenuti video?

HeyGen fornisce solidi "controlli di branding" per integrare senza soluzione di continuità il logo e gli schemi di colore della tua organizzazione in qualsiasi video. Puoi anche sfruttare la sua vasta "libreria multimediale" e i "modelli e scene" personalizzabili per creare video istruttivi unici e di grande impatto.

HeyGen può aiutare a generare contenuti video accessibili, inclusi voiceover e sottotitoli?

Assolutamente, le potenti funzionalità di "generazione di voiceover" e "sottotitoli" automatici di HeyGen garantiscono che i tuoi video siano universalmente accessibili. Questa funzionalità di "testo-a-video da script" consente un rapido adattamento dei contenuti per pubblici e stili di apprendimento diversi.

Come supporta HeyGen la gestione sicura delle risorse video e l'accesso degli utenti?

HeyGen offre strumenti avanzati di "gestione basata sul web" per i tuoi contenuti video, consentendo un'archiviazione organizzata e un facile recupero all'interno di un "database ricercabile". Le sue robuste funzionalità di "gestione dei diritti degli utenti" garantiscono che solo il personale autorizzato possa accedere e modificare video di formazione correttiva sensibili, mantenendo la responsabilità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo