Generatore di Video Aziendali: Crea Video Professionali Velocemente
Crea video di marketing visivamente sorprendenti con facilità, sfruttando gli avatar AI per coinvolgere il tuo pubblico e costruire il tuo brand.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di aggiornamento di comunicazione interna di 45 secondi per tutti i dipendenti, spiegando una nuova politica aziendale. Punta a uno stile visivo professionale ma accessibile, incorporando elementi di branding aziendale e una voce fuori campo chiara e amichevole. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo coerente e coinvolgente, rendendo il messaggio interno impattante e facile da comprendere.
Crea una sequenza di video esplicativi informativi di 60 secondi rivolti a potenziali clienti B2B, dettagliando i vantaggi della tua nuova soluzione software. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e illustrativa, combinando grafica animata con filmati di repertorio pertinenti per chiarire concetti complessi, accompagnati da una voce fuori campo esperta. Approfitta del supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per trovare immagini di alta qualità che migliorino la tua spiegazione.
Progetta un vivace snippet di 20 secondi per i social media per coinvolgere i tuoi follower su un prossimo evento del brand. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e energico, con sovrapposizioni di testo audaci e musica di sottofondo alla moda. Assicurati la massima accessibilità utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo il tuo annuncio del brand ampiamente fruibile su varie piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Video di Marketing ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente materiali di marketing coinvolgenti e annunci per aumentare le vendite e migliorare il branding aziendale con video AI.
Migliora la Formazione e l'Onboarding Aziendale.
Migliora i video di formazione e onboarding dei dipendenti, aumentando il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze utilizzando funzionalità potenziate dall'AI.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video aziendali?
HeyGen agisce come un editor video AI intuitivo, permettendo alle aziende di generare rapidamente video aziendali di alta qualità. Con potenti funzionalità AI come la trasformazione del testo in video da uno script e gli avatar AI, semplifica l'intero processo di creazione video, rendendo la produzione video complessa accessibile a tutti.
Quali caratteristiche creative offre HeyGen per video aziendali professionali?
HeyGen offre una ricca gamma di caratteristiche creative, tra cui migliaia di modelli video personalizzati, un'ampia libreria multimediale con filmati di repertorio e opzioni per animazioni di testo dinamiche e musica di sottofondo. Questi strumenti consentono agli utenti di produrre video animati visivamente sorprendenti e professionali per vari materiali di marketing.
HeyGen può generare materiali di marketing brandizzati per le aziende?
Assolutamente. HeyGen supporta controlli di branding completi, permettendo alle aziende di integrare i loro loghi, colori specifici e font personalizzati nei loro video aziendali. Questo assicura che tutti i materiali di marketing, dalle promozioni sui social media alle presentazioni per gli investitori, riflettano costantemente l'identità del tuo brand con contenuti brandizzati.
Come possono le aziende utilizzare HeyGen per comunicazioni interne e video di formazione?
HeyGen è perfetto per creare comunicazioni interne coinvolgenti, video di onboarding e video di formazione in modo efficiente. Le sue capacità di generazione di voce fuori campo e sottotitoli assicurano messaggi chiari, mentre le funzionalità di collaborazione senza soluzione di continuità permettono ai team di lavorare insieme su annunci aziendali critici e riassunti di rapporti.