Generatore di Video Aziendali: Crea Video Professionali Velocemente

Crea video di marketing visivamente sorprendenti con facilità, sfruttando gli avatar AI per coinvolgere il tuo pubblico e costruire il tuo brand.

Produci un video di marketing accattivante di 30 secondi progettato per annunciare una nuova funzionalità del prodotto ai potenziali clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con animazioni di testo dinamiche e una colonna sonora vivace e professionale. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video a partire da uno script per generare rapidamente la bozza iniziale dal tuo testo preparato, garantendo un messaggio raffinato per il tuo video aziendale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di aggiornamento di comunicazione interna di 45 secondi per tutti i dipendenti, spiegando una nuova politica aziendale. Punta a uno stile visivo professionale ma accessibile, incorporando elementi di branding aziendale e una voce fuori campo chiara e amichevole. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo coerente e coinvolgente, rendendo il messaggio interno impattante e facile da comprendere.
Prompt di Esempio 2
Crea una sequenza di video esplicativi informativi di 60 secondi rivolti a potenziali clienti B2B, dettagliando i vantaggi della tua nuova soluzione software. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e illustrativa, combinando grafica animata con filmati di repertorio pertinenti per chiarire concetti complessi, accompagnati da una voce fuori campo esperta. Approfitta del supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per trovare immagini di alta qualità che migliorino la tua spiegazione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un vivace snippet di 20 secondi per i social media per coinvolgere i tuoi follower su un prossimo evento del brand. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e energico, con sovrapposizioni di testo audaci e musica di sottofondo alla moda. Assicurati la massima accessibilità utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo il tuo annuncio del brand ampiamente fruibile su varie piattaforme.
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Aziendali

Crea senza sforzo video aziendali professionali per marketing, comunicazioni interne e formazione con strumenti AI e modelli personalizzabili.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script video. Sfrutta i nostri modelli professionali per avviare facilmente la produzione del tuo video aziendale.
2
Step 2
Applica Branding e Elementi Visivi
Migliora il tuo video aziendale applicando il logo e i colori del tuo brand utilizzando i nostri controlli di branding intuitivi per garantire un aspetto professionale e coerente in tutti i tuoi contenuti.
3
Step 3
Aggiungi Voce Fuori Campo e Media
Affina ulteriormente il tuo video con voci fuori campo AI dal suono naturale o carica le tue. Accedi a un'ampia libreria multimediale per includere filmati di repertorio e elementi visivi coinvolgenti nel tuo progetto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Una volta che il tuo video aziendale è perfetto, esportalo in vari formati adatti a diverse piattaforme. Condividi i tuoi contenuti di alta qualità sui social media, comunicazioni interne o presentazioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Dinamici per i Social Media

Genera video e clip accattivanti per i social media in pochi minuti per aumentare il traffico e incoraggiare le condivisioni social per il tuo brand.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video aziendali?

HeyGen agisce come un editor video AI intuitivo, permettendo alle aziende di generare rapidamente video aziendali di alta qualità. Con potenti funzionalità AI come la trasformazione del testo in video da uno script e gli avatar AI, semplifica l'intero processo di creazione video, rendendo la produzione video complessa accessibile a tutti.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per video aziendali professionali?

HeyGen offre una ricca gamma di caratteristiche creative, tra cui migliaia di modelli video personalizzati, un'ampia libreria multimediale con filmati di repertorio e opzioni per animazioni di testo dinamiche e musica di sottofondo. Questi strumenti consentono agli utenti di produrre video animati visivamente sorprendenti e professionali per vari materiali di marketing.

HeyGen può generare materiali di marketing brandizzati per le aziende?

Assolutamente. HeyGen supporta controlli di branding completi, permettendo alle aziende di integrare i loro loghi, colori specifici e font personalizzati nei loro video aziendali. Questo assicura che tutti i materiali di marketing, dalle promozioni sui social media alle presentazioni per gli investitori, riflettano costantemente l'identità del tuo brand con contenuti brandizzati.

Come possono le aziende utilizzare HeyGen per comunicazioni interne e video di formazione?

HeyGen è perfetto per creare comunicazioni interne coinvolgenti, video di onboarding e video di formazione in modo efficiente. Le sue capacità di generazione di voce fuori campo e sottotitoli assicurano messaggi chiari, mentre le funzionalità di collaborazione senza soluzione di continuità permettono ai team di lavorare insieme su annunci aziendali critici e riassunti di rapporti.

