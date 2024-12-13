Creatore di Video sui Valori Aziendali: Mostra la Tua Cultura

Racconta la tua autentica storia di brand e connettiti con i dipendenti. Genera video aziendali coinvolgenti con la funzione di testo in video.

Per i nuovi dipendenti, un creatore di video sui valori aziendali di 45 secondi potrebbe mostrare vividamente le convinzioni fondamentali dell'azienda durante l'onboarding. Questo pezzo di comunicazione interna dovrebbe presentare immagini luminose ed energiche e una colonna sonora stimolante per trasmettere efficacemente lo spirito della nostra organizzazione. Utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen, si può rapidamente assemblare una produzione professionale e ispirante.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Un sofisticato creatore di video aziendali di 60 secondi è ideale per comunicare i valori unici del nostro brand a potenziali clienti e stakeholder esterni. Dovrebbe impiegare grafiche raffinate e professionali e una voce narrante calma e autorevole per articolare la nostra missione con chiarezza. Gli avatar AI avanzati di HeyGen possono essere sfruttati per presentare messaggi chiave, aggiungendo un tocco moderno e coinvolgente ai nostri sforzi di storytelling del brand.
Prompt di Esempio 2
Produci un creatore di video sui valori aziendali di 30 secondi per i membri del team esistenti, celebrando i recenti successi allineati con i nostri valori aziendali. Questo pezzo di comunicazione interna dovrebbe adottare uno stile visivo autentico e sincero abbinato a un tono audio amichevole e conversazionale. Usa la funzione di testo in video di HeyGen per trasformare senza sforzo un semplice script in un aggiornamento coinvolgente per il team, rafforzando i nostri principi condivisi all'interno delle comunicazioni interne.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video aziendale ispiratore di 45 secondi per i potenziali candidati, evidenziando perché i nostri valori aziendali ci rendono un luogo di lavoro ideale. Questo sforzo di marketing video dovrebbe presentare immagini dinamiche e ispiratrici e una colonna sonora ottimistica e vivace per attrarre i migliori talenti. Assicurati un'integrazione senza soluzione di continuità della nostra identità di brand utilizzando le capacità di branding personalizzato di HeyGen, facendo una forte e memorabile impressione sui potenziali assunti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video sui Valori Aziendali

Crea video sui valori aziendali coinvolgenti con facilità utilizzando il nostro generatore alimentato da AI. Comunica chiaramente la missione e l'etica della tua azienda per ispirare il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando i valori fondamentali della tua azienda. Incolla il tuo testo in HeyGen, e la nostra AI lo convertirà istantaneamente in un video bozza utilizzando la funzione di testo in video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare la voce della tua azienda. Personalizza il loro aspetto e sincronizzali con il tuo script per incarnare i tuoi valori aziendali.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali
Eleva il tuo messaggio con voiceover dal suono naturale. Genera audio di alta qualità direttamente dal tuo script utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover, assicurando chiarezza e impatto per il tuo video sui valori aziendali.
4
Step 4
Applica i Tocchi Finali ed Esporta
Rifinisci il tuo video regolando le scene, aggiungendo musica di sottofondo o incorporando il tuo branding personalizzato. Una volta completato, esporta facilmente il tuo video sui valori aziendali per comunicazioni interne senza soluzione di continuità o condivisione esterna.

Casi d'Uso

Mostra il Successo dei Clienti

Evidenzia come i tuoi valori aziendali si traducano in un impatto reale creando video coinvolgenti di storie di successo dei clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti sui valori aziendali?

HeyGen consente alle aziende di produrre video coinvolgenti sui valori aziendali e rafforzare lo storytelling del brand. Con HeyGen, puoi facilmente trasformare il testo in video utilizzando avatar AI e integrare il branding personalizzato per riflettere l'identità della tua azienda. Questo rende HeyGen un eccellente creatore di video sui valori aziendali AI.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI efficace per l'uso aziendale?

HeyGen sfrutta funzionalità AI avanzate per semplificare la creazione di video aziendali professionali. Gli utenti possono selezionare tra una varietà di modelli di video, generare voiceover realistici e aggiungere sottotitoli senza sforzo, semplificando l'intero processo di creazione di video aziendali.

HeyGen supporta il branding personalizzato per i video aziendali?

Assolutamente, HeyGen offre robuste capacità di branding personalizzato, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda e colori specifici in tutti i tuoi video aziendali. Questo assicura coerenza del brand nei tuoi video di marketing e comunicazioni interne, migliorando il tuo storytelling complessivo del brand.

Come utilizza HeyGen gli avatar AI e la funzionalità di testo in video?

HeyGen impiega sofisticate funzionalità AI per consentire agli utenti di creare video dinamici semplicemente digitando uno script, che la piattaforma converte in parole pronunciate da un avatar AI. Questa capacità di testo in video, combinata con strumenti intuitivi di editing video, rivoluziona il modo in cui le aziende si avvicinano alla creazione di video aziendali.

