Crea un video istruttivo di 2 minuti progettato per i nuovi assunti, spiegando le funzionalità complesse del software. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un avatar AI amichevole che guida l'utente attraverso i processi passo-passo, accompagnato da un audio chiaro e conciso. Assicurati che il video utilizzi sottotitoli per l'accessibilità, rendendolo un video formativo efficace che sfrutta il testo per video da script per una consegna precisa dei contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Immagina un video di aggiornamento aziendale di 90 secondi su misura per tutto il personale interno, che annuncia una nuova iniziativa di progetto. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace ed energico, incorporando transizioni dinamiche e una voce narrante motivazionale. Questo video dovrebbe utilizzare efficacemente modelli e scene per assemblare rapidamente una presentazione raffinata, dimostrando l'efficienza di un creatore di video di aggiornamento aziendale per comunicazioni regolari.
Sviluppa un video di 1 minuto rivolto ai partner tecnici, mostrando le capacità robuste della nostra ultima integrazione di prodotto. Questo video necessita di un'estetica visiva elegante e moderna con registrazioni dettagliate dello schermo e una narrazione audio precisa. Prioritizza le esportazioni in HD per garantire una fedeltà cristallina per le specifiche tecniche, dimostrando come gli strumenti potenziati dall'AI migliorano la qualità complessiva della produzione.
Crea un video conciso di 45 secondi destinato al consiglio di amministrazione, che fornisce il riepilogo finanziario trimestrale. La presentazione visiva deve essere professionale e basata sui dati, utilizzando grafica a schermo e un tono autorevole. Sfrutta il testo per video da script per garantire l'accuratezza nella presentazione di dati complessi, rendendolo un'applicazione ideale per un creatore di video di aggiornamento aziendale reattivo che supporta anche il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Aggiornamento Aziendale

Crea rapidamente video di aggiornamento aziendale coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, garantendo coerenza del brand e comunicazione di alta qualità per il tuo team e gli stakeholder.

Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Scegli tra una varietà di modelli professionali ottimizzati per aggiornamenti aziendali, o inizia con una tela bianca per creare il tuo messaggio.
Step 2
Personalizza il Tuo Messaggio con l'AI
Trasforma il tuo script in contenuti coinvolgenti utilizzando i nostri avatar AI avanzati, creando presentatori dinamici e realistici per i tuoi video aziendali.
Step 3
Applica il Tuo Brand e Finalizza i Dettagli
Assicura la coerenza del brand aggiungendo il tuo logo e i tuoi colori utilizzando controlli di branding completi. Migliora l'accessibilità con sottotitoli automatici.
Step 4
Esporta il Tuo Aggiornamento di Alta Qualità
Scarica il tuo video di aggiornamento aziendale finito in HD cristallino, pronto per essere condiviso su tutti i tuoi canali di comunicazione interni ed esterni.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira con Messaggi di Leadership

Consegna messaggi di leadership ispiratori e annunci aziendali per motivare efficacemente dipendenti e stakeholder.

Domande Frequenti

Quali opzioni di esportazione video offre HeyGen?

HeyGen supporta esportazioni in HD, permettendo agli utenti di creare video aziendali professionali. I nostri strumenti potenziati dall'AI semplificano il processo di editing, garantendo che le tue esigenze di creazione di video aziendali siano soddisfatte con una chiarezza visiva superiore.

HeyGen può generare automaticamente sottotitoli per i video?

Sì, HeyGen offre sottotitoli automatici per i tuoi video, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento. Questo strumento potenziato dall'AI semplifica il processo di aggiunta di sottotitoli accurati, perfetto per video formativi o aggiornamenti aziendali.

Quali opzioni di branding sono disponibili all'interno di HeyGen?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo kit di brand con loghi e colori personalizzati. Utilizza i nostri modelli per mantenere un'identità di brand coerente in tutti i tuoi video di aggiornamento aziendale.

Come utilizza HeyGen l'AI per la creazione di video?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati potenziati dall'AI per trasformare script in video coinvolgenti con avatar AI e voiceover realistici. Questo generatore di video AI semplifica la produzione di contenuti professionali, rendendolo un creatore di video online efficiente.

