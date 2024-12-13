Il Generatore Definitivo di Video di Aggiornamento Aziendale

Ottimizza il tuo processo di creazione video, trasformando script in aggiornamenti aziendali raffinati con la funzione di testo in video da script.

Immagina un video di aggiornamento tecnico di 90 secondi per i team interni di sviluppo e operazioni, che spieghi chiaramente la nostra nuova pipeline CI/CD. Dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e professionale con diagrammi di flusso animati e frammenti di codice, accompagnati da una voce narrante precisa e istruttiva. Utilizza il video maker AI di HeyGen, in particolare la sua capacità di trasformare il testo in video da script per garantire accuratezza e i suoi avatar AI per una presentazione coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video di aggiornamento aziendale conciso di 2 minuti rivolto a stakeholder esecutivi e responsabili tecnici, dettagliando le nostre prestazioni infrastrutturali trimestrali e la roadmap futura. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e basata sui dati, utilizzando grafici e diagrammi professionali con una voce narrante sicura e autorevole. Sfrutta i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per mantenere la coerenza del marchio e garantire un'ampia accessibilità con sottotitoli/caption generati automaticamente.
Per i nuovi assunti tecnici, progetta un video istruttivo di 60 secondi che introduca efficacemente il nostro processo interno di revisione del codice. Questo video richiede un design visivo pulito e informativo, incorporando filmati di repertorio pertinenti di ambienti di codifica e dimostrazioni semplificate sullo schermo. Sfrutta appieno la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per immagini ricche e la sua potente funzione di generazione di voiceover per una narrazione audio chiara e precisa.
Crea un video di annuncio coinvolgente di 45 secondi per tutti i dipendenti e potenziali partner esterni, celebrando un traguardo significativo di un progetto tecnico, come un aggiornamento di sistema riuscito o il lancio di un prodotto. Il video dovrebbe possedere uno stile visivo vivace e professionale, con transizioni dinamiche e musica di sottofondo celebrativa. Sfrutta i modelli personalizzabili di HeyGen per stabilire rapidamente la coerenza del marchio e garantire una visione ottimale su varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Aggiornamento Aziendale

Trasforma le tue comunicazioni interne con video di aggiornamento aziendale professionali e potenziati dall'AI in pochi clic. Crea contenuti coinvolgenti in modo efficiente.

Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di aggiornamento aziendale nella piattaforma. La nostra AI trasforma automaticamente il tuo testo in un video, rendendo il processo di creazione fluido con le capacità di testo in video da script.
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo aggiornamento. Personalizza le scene con sfondi e media dalla nostra libreria per adattarle al tuo messaggio e migliorare il coinvolgimento.
Aggiungi gli Elementi del Tuo Branding
Integra il logo della tua azienda, i colori del marchio e la musica per assicurarti che i tuoi video di aggiornamento aziendale siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio utilizzando robusti controlli di branding.
Esporta e Condividi il Tuo Video
Rivedi il tuo video, genera sottotitoli automatici per l'accessibilità, e poi esporta il tuo aggiornamento aziendale di alta qualità per una distribuzione immediata attraverso i tuoi canali di comunicazione interna.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Trasmetti Messaggi di Leadership Ispiratori

Comunica efficacemente messaggi di leadership ispiratori e promuovi una cultura aziendale positiva attraverso video di aggiornamento aziendale coinvolgenti e generati dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di aggiornamento aziendale utilizzando l'AI?

HeyGen è un avanzato video maker AI che trasforma il testo in video da script, generando video di aggiornamento aziendale professionali senza sforzo. I suoi avatar AI e le sofisticate capacità di generazione di voiceover semplificano l'intero processo di creazione video, rendendo semplici e veloci le produzioni complesse.

Quali controlli di branding sono disponibili per la creazione di video in HeyGen?

HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di personalizzare i tuoi video con il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi. Questo assicura che tutti i tuoi video di marketing e comunicazioni interne siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.

HeyGen può generare automaticamente sottotitoli per i miei video potenziati dall'AI?

Sì, HeyGen dispone di una funzione di generazione automatica dei sottotitoli, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento per tutti i tuoi video potenziati dall'AI. Questi sottotitoli sono integrati senza soluzione di continuità e possono essere inclusi nelle opzioni di esportazione finale.

Come può HeyGen migliorare le comunicazioni interne con i video?

HeyGen funge da efficiente generatore di video di aggiornamento aziendale, consentendo la rapida creazione di contenuti coinvolgenti per le comunicazioni interne. Con modelli personalizzabili e avatar AI, aiuta a trasmettere messaggi in modo chiaro e coerente al tuo team.

