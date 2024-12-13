Il Generatore Definitivo di Video di Aggiornamento Aziendale
Ottimizza il tuo processo di creazione video, trasformando script in aggiornamenti aziendali raffinati con la funzione di testo in video da script.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di aggiornamento aziendale conciso di 2 minuti rivolto a stakeholder esecutivi e responsabili tecnici, dettagliando le nostre prestazioni infrastrutturali trimestrali e la roadmap futura. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e basata sui dati, utilizzando grafici e diagrammi professionali con una voce narrante sicura e autorevole. Sfrutta i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per mantenere la coerenza del marchio e garantire un'ampia accessibilità con sottotitoli/caption generati automaticamente.
Per i nuovi assunti tecnici, progetta un video istruttivo di 60 secondi che introduca efficacemente il nostro processo interno di revisione del codice. Questo video richiede un design visivo pulito e informativo, incorporando filmati di repertorio pertinenti di ambienti di codifica e dimostrazioni semplificate sullo schermo. Sfrutta appieno la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per immagini ricche e la sua potente funzione di generazione di voiceover per una narrazione audio chiara e precisa.
Crea un video di annuncio coinvolgente di 45 secondi per tutti i dipendenti e potenziali partner esterni, celebrando un traguardo significativo di un progetto tecnico, come un aggiornamento di sistema riuscito o il lancio di un prodotto. Il video dovrebbe possedere uno stile visivo vivace e professionale, con transizioni dinamiche e musica di sottofondo celebrativa. Sfrutta i modelli personalizzabili di HeyGen per stabilire rapidamente la coerenza del marchio e garantire una visione ottimale su varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Migliora la Formazione Aziendale.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione dei dipendenti trasformando materiali di formazione complessi in video di aggiornamento aziendale dinamici e potenziati dall'AI con facilità.
Scala i Contenuti di Apprendimento Interno.
Sviluppa e distribuisci in modo efficiente una gamma più ampia di corsi di apprendimento interno e contenuti educativi a tutti i dipendenti utilizzando la creazione di video AI.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di aggiornamento aziendale utilizzando l'AI?
HeyGen è un avanzato video maker AI che trasforma il testo in video da script, generando video di aggiornamento aziendale professionali senza sforzo. I suoi avatar AI e le sofisticate capacità di generazione di voiceover semplificano l'intero processo di creazione video, rendendo semplici e veloci le produzioni complesse.
Quali controlli di branding sono disponibili per la creazione di video in HeyGen?
HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di personalizzare i tuoi video con il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi. Questo assicura che tutti i tuoi video di marketing e comunicazioni interne siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.
HeyGen può generare automaticamente sottotitoli per i miei video potenziati dall'AI?
Sì, HeyGen dispone di una funzione di generazione automatica dei sottotitoli, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento per tutti i tuoi video potenziati dall'AI. Questi sottotitoli sono integrati senza soluzione di continuità e possono essere inclusi nelle opzioni di esportazione finale.
Come può HeyGen migliorare le comunicazioni interne con i video?
HeyGen funge da efficiente generatore di video di aggiornamento aziendale, consentendo la rapida creazione di contenuti coinvolgenti per le comunicazioni interne. Con modelli personalizzabili e avatar AI, aiuta a trasmettere messaggi in modo chiaro e coerente al tuo team.