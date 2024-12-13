Creatore di Tutorial Aziendali: Ottimizza la Tua Formazione

Crea tutorial completi e interattivi istantaneamente. Usa avatar AI per semplificare la creazione di guide e migliorare l'efficienza della formazione dei dipendenti.

Scopri come i tuoi programmi di formazione aziendale possono raggiungere un'efficienza senza pari con un video di 60 secondi progettato per formatori aziendali e responsabili L&D. Questa presentazione professionale ed elegante, con una voce narrante chiara, illustrerà il potere di un creatore di tutorial aziendali potenziato dall'AI per automatizzare il processo di creazione di materiali didattici coinvolgenti, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire documentazione complessa in guide visive dinamiche.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Scopri la semplicità di creare tutorial dettagliati sui prodotti in un video di 90 secondi su misura per sviluppatori software e responsabili di prodotto. Con uno stile visivo pulito e moderno e musica di sottofondo coinvolgente, questo prompt si concentra sulla dimostrazione della generazione fluida di tutorial passo-passo da schermate annotate, utilizzando i sottotitoli di HeyGen per garantire che ogni dettaglio sia perfettamente comunicato al pubblico.
Prompt di Esempio 2
Ottimizza il tuo processo di documentazione interna con un video accessibile di 1 minuto rivolto a piccoli imprenditori e dipartimenti HR. Questo video amichevole e vivace, accompagnato da una generazione di voce chiara e concisa, evidenzia come i modelli e le scene di HeyGen consentano la rapida creazione di materiali di formazione essenziali, migliorando significativamente l'efficienza del tempo nei processi di onboarding e conformità.
Prompt di Esempio 3
Esplora le capacità avanzate di un creatore di tutorial potenziato dall'AI in un video completo di 2 minuti rivolto a team di supporto IT e integratori di soluzioni aziendali. Questa presentazione dettagliata ed esplicativa, con una voce autorevole e gli avatar AI di HeyGen, dimostrerà come catturare facilmente sequenze di schermate e trasformarle in materiali di formazione ricchi e interattivi, pronti per diverse piattaforme grazie al ridimensionamento del rapporto d'aspetto e alle esportazioni.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Tutorial Aziendali

Ottimizza la tua formazione aziendale e documentazione con una piattaforma intuitiva potenziata dall'AI. Crea facilmente tutorial coinvolgenti e professionali in pochi minuti, dallo script al video condivisibile.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Tutorial
Inizia scrivendo o incollando il tuo script, che l'AI utilizzerà per generare il tuo tutorial. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per delineare rapidamente il tuo contenuto e avviare il processo di generazione del tutorial.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo da una vasta libreria di avatar AI per presentare il tuo contenuto tutorial. Questa capacità aiuta a trasformare il tuo script in una presentazione dinamica, rendendolo un creatore di tutorial potenziato dall'AI.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Assicura coerenza e riconoscibilità del marchio utilizzando i robusti controlli di branding di HeyGen per incorporare il logo della tua azienda e palette di colori specifiche, creando un tutorial veramente completo.
4
Step 4
Esporta il Tuo Tutorial Finale
Prepara il tuo tutorial finito per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni. Questo assicura che il tuo tutorial istantaneo sia perfettamente formattato e pronto per la distribuzione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica le Informazioni Complesse

.

Semplifica processi aziendali intricati, caratteristiche di prodotto o guide tecniche in tutorial video AI chiari, concisi e facili da digerire.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di generazione di tutorial con l'AI?

HeyGen automatizza significativamente il processo di generazione di tutorial trasformando script di testo in video coinvolgenti con avatar AI e voci realistiche. Questa capacità del creatore di tutorial potenziato dall'AI consente la rapida creazione di contenuti didattici di alta qualità, ottimizzando l'intero processo di documentazione per le aziende.

HeyGen può aiutare nella creazione di video tutorial completi?

Sì, HeyGen è progettato per aiutarti a creare video tutorial completi per qualsiasi esigenza di tutorial di prodotto o creatore di tutorial aziendali. Gli utenti possono sfruttare scene personalizzate, una ricca libreria multimediale e sottotitoli generati automaticamente per creare guide tutorial chiare e passo-passo.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare guide tutorial interattive?

HeyGen facilita la creazione di tutorial coinvolgenti permettendoti di produrre contenuti video dinamici perfetti per un creatore di tutorial interattivo. Le esportazioni video di alta qualità di HeyGen, le scene personalizzabili e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto assicurano che le tue guide tutorial interattive siano chiare, professionali e pronte per il lancio su qualsiasi piattaforma di apprendimento.

Come possono le aziende garantire la coerenza del marchio nei tutorial sui prodotti utilizzando HeyGen?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, consentendo alle aziende di mantenere un'identità visiva coerente in tutti i loro tutorial sui prodotti e materiali di formazione. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, i colori del marchio e i caratteri aziendali, rendendo HeyGen un potente creatore di tutorial aziendali e software di creazione di guide per un output professionale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo