Crea un video di formazione aziendale di 1 minuto progettato per i nuovi assunti, offrendo una presentazione amichevole delle politiche e della cultura aziendale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e professionale, con infografiche chiare e una voce narrante accogliente, facilmente prodotto con la funzione di generazione di voiceover di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video istruttivo di 2 minuti per il personale esistente che dimostri l'ultimo aggiornamento software, concentrandosi sulle nuove funzionalità chiave per migliorare il flusso di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno con sovrapposizioni di testo sullo schermo, utilizzando i modelli e le scene diversificate di HeyGen per garantire un'esperienza coerente e coinvolgente.
Produci un modulo di formazione sulla conformità di 90 secondi rivolto a tutti i dipendenti, spiegando le normative cruciali sulla privacy dei dati. Questo video richiede uno stile visivo formale ma accessibile con scene animate per illustrare concetti complessi e deve includere sottotitoli/caption accurati di HeyGen per un'accessibilità universale.
Progetta un video di conoscenza del prodotto di 45 secondi rivolto al team di vendita, evidenziando le proposte di vendita uniche di una nuova offerta di servizi. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e coinvolgente con immagini sorprendenti, presentato da un avatar AI per trasmettere informazioni in modo efficiente e memorabile utilizzando la funzione di avatar AI di HeyGen.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Tuo Creatore di Video di Formazione Aziendale

Crea video di formazione aziendale di impatto senza sforzo con la nostra piattaforma AI generativa, trasformando argomenti complessi in risorse di formazione per i dipendenti coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Video di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo script per il video di formazione. La nostra piattaforma trasforma quindi il tuo testo in video di formazione coinvolgenti, ponendo le basi essenziali per il tuo contenuto.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Narrazione
Migliora il tuo video selezionando avatar AI per presentare il tuo contenuto. Personalizza ulteriormente i tuoi materiali di formazione per i dipendenti con una generazione di voiceover naturale, assicurando che il tuo messaggio risuoni.
3
Step 3
Applica Branding e Rifinisci
Assicurati che il tuo video sia in linea con l'identità del tuo marchio applicando controlli di branding personalizzati. Migliora l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori aggiungendo facilmente sottotitoli/caption al tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Guida
Finalizza il tuo video scegliendo le impostazioni ottimali di ridimensionamento e esportazione dell'aspetto. La tua documentazione video professionale è quindi pronta per una distribuzione senza soluzione di continuità al tuo team e al tuo pubblico.

Crea Contenuti Ispiratori per i Dipendenti

Produci video motivazionali e comunicazioni interne che elevano il personale e rafforzano i valori aziendali.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione aziendale?

HeyGen rivoluziona il modo in cui crei video di formazione sfruttando una piattaforma AI generativa con avatar AI e capacità di testo in video da script. Questo consente alle aziende di produrre contenuti di formazione per i dipendenti di alta qualità in modo efficiente e coerente, semplificando la documentazione video.

HeyGen può migliorare i video di formazione dei dipendenti con elementi coinvolgenti?

Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti completi per creare video di formazione coinvolgenti, inclusi voiceover generati dall'AI, modelli personalizzabili e sottotitoli automatici. Queste caratteristiche ti aiutano a fornire guide pratiche e risorse educative che risuonano con il tuo personale.

Quali capacità di AI generativa offre HeyGen per la creazione di video di formazione?

La piattaforma AI generativa di HeyGen consente agli utenti di trasformare script in video con avatar AI realistici e scene dinamiche. Questa tecnologia AI avanzata accelera notevolmente il processo di creazione di video di formazione professionali e documentazione video, dal concetto al completamento.

Come posso personalizzare i video di formazione usando HeyGen per il mio marchio?

HeyGen offre ampi controlli di branding, inclusa la possibilità di aggiungere il tuo logo e colori specifici del marchio ai modelli. Il suo editor intuitivo e il supporto della libreria multimediale assicurano che la tua esperienza di creazione di video di formazione aziendale sia su misura, risultando in una documentazione video professionale e coerente che si allinea con il tuo marchio.

