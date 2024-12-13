Generatore di Video di Formazione Aziendale: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Crea facilmente risorse educative coinvolgenti con il nostro generatore di video AI, trasformando script in video di formazione dinamici utilizzando il testo in video.

Produci un video di formazione aziendale conciso di 1 minuto, pensato per i nuovi dipendenti, focalizzato su un software interno critico. Lo stile visivo dovrebbe essere una registrazione dello schermo chiara e professionale che dimostri i processi essenziali sul posto di lavoro, accompagnata da una voce narrante AI informativa generata utilizzando la capacità di generazione vocale di HeyGen, guidando gli spettatori attraverso ogni fase di un tutorial tecnico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video coinvolgente di 45 secondi rivolto ai dipendenti esistenti per annunciare una nuova procedura di conformità o facilitare la rapida condivisione delle conoscenze. Questa produzione dovrebbe sfruttare gli avatar AI di HeyGen, presentando le informazioni in uno stile visivo dinamico e moderno ambientato in un ufficio contemporaneo, con un audio chiaro e conciso per allineare efficacemente il tuo team.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo di 90 secondi progettato come risorsa educativa per tutti i dipendenti, spiegando una complessa politica aziendale o un aggiornamento software. Il video dovrebbe mantenere un'estetica aziendale raffinata, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per generare immagini coinvolgenti e una voce AI professionale, garantendo una chiara trasmissione dei contenuti cruciali dei video di formazione.
Prompt di Esempio 3
Genera un video tutorial tecnico di 2 minuti, specificamente pensato per i team di supporto e gli utenti avanzati, offrendo una guida dettagliata passo-passo su applicazioni software complesse. La presentazione visiva deve essere altamente dettagliata, con dimostrazioni UI nitide, mentre la capacità di sottotitoli/caption di HeyGen dovrebbe essere utilizzata per garantire la massima accessibilità e rafforzare l'apprendimento, abbinata a una voce AI precisa per la massima chiarezza in questa documentazione video generata dall'AI.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione Aziendale

Crea video di formazione professionali e coinvolgenti rapidamente e facilmente, potenziando il tuo team con conoscenze e competenze essenziali attraverso strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto
Redigi il tuo script o utilizza la registrazione dello schermo per catturare i visual necessari. La nostra piattaforma sfrutta poi il tuo input per produrre video di formazione efficaci.
2
Step 2
Aggiungi Voiceover AI
Arricchisci il tuo contenuto con voiceover AI professionali e dal suono naturale generati direttamente dal tuo script, garantendo chiarezza e coerenza.
3
Step 3
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una selezione diversificata di avatar AI per presentare la tua formazione, aggiungendo un elemento dinamico e personalizzato ai tuoi materiali di apprendimento aziendale.
4
Step 4
Esporta per la Condivisione delle Conoscenze
Esporta il tuo video completato in vari formati e rapporti d'aspetto, facilitando una condivisione delle conoscenze senza interruzioni all'interno della tua organizzazione e oltre.

Casi d'Uso

Chiarisci Concetti Complessi

Trasforma processi lavorativi intricati o tutorial tecnici in video chiari e facili da comprendere con spiegazioni potenziate dall'AI.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di documentazione video AI di alta qualità?

HeyGen sfrutta l'AI generativa avanzata per potenziare la sua piattaforma, permettendo agli utenti di trasformare il testo in video professionali con avatar AI realistici e audio sincronizzato. Questo processo semplificato facilita la produzione di librerie di video tutorial e documentazione video completa.

HeyGen può assistere con la registrazione dello schermo per tutorial tecnici e video di applicazioni software?

Sì, HeyGen offre robuste capacità di registrazione dello schermo tramite la sua estensione del browser e l'app desktop, consentendo una cattura senza interruzioni dei processi lavorativi e delle spiegazioni tecniche. L'editor integrato permette rapide regolazioni, rendendo facile produrre guide utente chiare e dettagliate.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per voiceover AI avanzati e supporto multilingue?

HeyGen offre sofisticati voiceover AI con la capacità di generare discorsi in oltre 140 lingue e accenti, garantendo una portata globale per i tuoi contenuti. Puoi caricare una voce o un audio da clonare, fornendo una narrazione autentica per i tuoi video generati dall'AI e risorse educative.

Quali opzioni di personalizzazione ed esportazione sono disponibili per i video generati con HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione all'interno del suo editor, inclusi controlli di branding, accesso alla libreria multimediale e transizioni video. Gli utenti possono esportare video pronti per la piattaforma con vari rapporti d'aspetto, garantendo una consegna ottimale per qualsiasi canale, dai social media alla condivisione interna delle conoscenze.

