Immagina un video di 45 secondi rivolto a responsabili delle risorse umane e specialisti in formazione e sviluppo, visivamente pulito e animato professionalmente con una voce narrante ispiratrice e autorevole. Questo video dovrebbe illustrare quanto sia semplice progettare moduli di "formazione aziendale su misura" altamente efficaci. Deve dimostrare come le funzionalità di "AI course creator" di HeyGen, sfruttando "Text-to-video from script" e diversi "AI avatars", possano trasformare informazioni grezze in contenuti raffinati e coinvolgenti, rivoluzionando il loro flusso di lavoro nello sviluppo della formazione.

