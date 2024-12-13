Generatore di Formazione Aziendale Crea Corsi Coinvolgenti Immediatamente

Semplifica la creazione di formazione interattiva per i dipendenti con il Text-to-video da script potenziato dall'AI per aumentare il coinvolgimento e ridurre i tempi di sviluppo.

Immagina un video di 45 secondi rivolto a responsabili delle risorse umane e specialisti in formazione e sviluppo, visivamente pulito e animato professionalmente con una voce narrante ispiratrice e autorevole. Questo video dovrebbe illustrare quanto sia semplice progettare moduli di "formazione aziendale su misura" altamente efficaci. Deve dimostrare come le funzionalità di "AI course creator" di HeyGen, sfruttando "Text-to-video from script" e diversi "AI avatars", possano trasformare informazioni grezze in contenuti raffinati e coinvolgenti, rivoluzionando il loro flusso di lavoro nello sviluppo della formazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 30 secondi rivolto a piccoli imprenditori e capi squadra, con un'estetica amichevole e accessibile e una voce chiara e incoraggiante. Il video dovrebbe concentrarsi sul demistificare la creazione di contenuti essenziali per il "generatore di formazione per dipendenti", enfatizzando come HeyGen aiuti a "semplificare il processo di creazione della formazione per i dipendenti". Mostra la facilità d'uso con "Template e scene" predefiniti e sottolinea come la "generazione di voiceover" faccia risparmiare tempo, rendendo la formazione professionale accessibile a tutti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dinamico di 60 secondi per consulenti di formazione e team aziendali di L&D, utilizzando uno stile visivo moderno ed energico con una colonna sonora sicura e visionaria. Questo pezzo dovrebbe mettere in evidenza la capacità di HeyGen di generare "corsi interattivi" e garantire "corsi scalabili" in grandi organizzazioni. Presenta l'ampia "libreria multimediale/supporto stock" per un'integrazione ricca di contenuti e i "sottotitoli/caption" automatici per l'accessibilità, sottolineando HeyGen come un potente motore per l'educazione aziendale avanzata.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 20 secondi per esperti di materia e creatori di contenuti, progettato con un ritmo visivo rapido e d'impatto e una voce narrante entusiasta e concisa. Il messaggio principale è quanto velocemente possano "catturare la tua conoscenza" e convertirla in "mini-corsi" o "materiali di micro-apprendimento" coinvolgenti. Evidenzia l'efficienza di HeyGen per il rapido dispiegamento dei contenuti, menzionando specificamente il "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattare i contenuti istantaneamente a qualsiasi piattaforma.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Formazione Aziendale

Ottimizza lo sviluppo della formazione per i dipendenti con l'AI. Crea rapidamente corsi aziendali coinvolgenti e scalabili che risuonano con il tuo team e migliorano i risultati di apprendimento.

1
Step 1
Crea il Contenuto del Tuo Corso
Utilizza il creatore di corsi AI per generare materiale di formazione completo. Incolla il tuo script o lascia che l'AI lo costruisca, sfruttando la capacità di HeyGen di text-to-video da script per una rapida generazione di contenuti.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Presentatori
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti, assicurando che la formazione su misura per la tua azienda sia personale e coinvolgente per ogni dipendente.
3
Step 3
Applica l'Identità del Marchio
Applica il branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, utilizzando i robusti controlli di branding di HeyGen per mantenere la coerenza del marchio e del processo in tutti i tuoi moduli di formazione.
4
Step 4
Esporta e Integra
Esporta la tua formazione finita in vari rapporti d'aspetto per un'integrazione senza soluzione di continuità su qualsiasi piattaforma. Questo assicura scalabilità e adattabilità, raggiungendo tutti i tuoi dipendenti in modo efficiente.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Informazioni Complesse

Scomponi argomenti complessi come la conformità o le guide tecniche in moduli di formazione facilmente digeribili ed efficaci.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di materiali di formazione professionale per i dipendenti?

HeyGen semplifica la creazione di materiali di formazione sfruttando gli avatar AI e la tecnologia text-to-video. Puoi generare rapidamente contenuti professionali da uno script, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo necessari per creare corsi coinvolgenti con facilità.

HeyGen può aiutare a creare contenuti di formazione su misura per le esigenze specifiche della nostra azienda?

Assolutamente. HeyGen è un potente generatore di formazione aziendale che ti consente di personalizzare i contenuti con i loghi e i colori specifici del tuo marchio. Utilizza i nostri template diversificati e gli avatar AI per produrre una formazione unicamente adattata alle linee guida e al messaggio della tua azienda.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di corsi AI per esperienze di apprendimento scalabili e interattive?

Come avanzato creatore di corsi AI, HeyGen consente la rapida produzione di corsi scalabili utilizzando avatar AI e text-to-video. Questi video dinamici possono essere integrati senza soluzione di continuità nei tuoi corsi interattivi per un'esperienza di apprendimento più coinvolgente.

Come sfrutta HeyGen l'AI per accelerare lo sviluppo di contenuti di formazione coinvolgenti?

HeyGen accelera notevolmente lo sviluppo dei contenuti trasformando script di testo in video professionali con avatar AI e generazione di voiceover. La nostra piattaforma intuitiva e i template pronti all'uso ti permettono di produrre efficientemente moduli di formazione di alta qualità, risparmiando tempo prezioso.

