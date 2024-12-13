Creatore di Video per Team Aziendali: Creazione Rapida di Video con AI

Dai potere al tuo team di produrre rapidamente video aziendali di alta qualità utilizzando avatar AI che danno vita ai tuoi messaggi.

Immagina un vivace video di benvenuto di 60 secondi progettato per i nuovi dipendenti, che li introduce alla cultura aziendale e ai membri chiave del team. Questo video dovrebbe avere uno stile visivo stimolante, amichevole e professionale, accompagnato da una voce fuori campo entusiasta generata utilizzando le capacità di generazione vocale di HeyGen. L'obiettivo è far sentire i nuovi arrivati parte del team aziendale fin dal primo giorno, migliorando la comunicazione interna.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di marketing dinamico di 30 secondi rivolto a potenziali clienti, che mostri un nuovo servizio aziendale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante, moderno e coinvolgente, con grafiche nitide e un tono sicuro e persuasivo. Utilizza i diversi modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione professionale che evidenzi i benefici del prodotto, affermando il tuo marchio come leader nella creazione di video aziendali.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un entusiasmante video di 45 secondi per i social media per anticipare un prossimo evento del settore, rivolto a un ampio pubblico di follower sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, con colori vivaci e musica di sottofondo allegra, mentre un avatar AI coinvolgente fornisce le informazioni chiave. Questo approccio creativo aiuta gli utenti a creare video che si distinguono e catturano l'attenzione su varie piattaforme social.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione chiaro e conciso di 90 secondi per i membri del team interno, spiegando una nuova funzionalità software. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e istruttivo, mostrando processi passo dopo passo con una voce fuori campo concisa e informativa generata direttamente da un copione utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen. Questo dimostra come un generatore di video AI possa semplificare la creazione di contenuti formativi efficaci.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Team Aziendali

Trasforma la tua comunicazione aziendale e la creazione di contenuti con un creatore di video alimentato da AI progettato per efficienza, collaborazione e risultati professionali.

1
Step 1
Seleziona la Tua Base
Inizia scegliendo tra una vasta gamma di modelli e scene professionali per avviare il tuo progetto video, garantendo un punto di partenza raffinato per qualsiasi comunicazione aziendale.
2
Step 2
Aggiungi Contenuti Dinamici
Eleva il tuo messaggio incorporando avatar AI realistici che possono narrare il tuo copione. Popola facilmente le tue scene con filmati di repertorio o i tuoi media attraverso un'interfaccia facile da usare.
3
Step 3
Applica la Coerenza del Marchio
Mantieni un'identità di marchio coerente in tutti i tuoi progetti di video per team aziendali applicando i tuoi loghi, colori e font personalizzati utilizzando controlli di branding completi.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video, sfruttando le funzionalità di collaborazione in team per una revisione e un feedback senza intoppi. Una volta approvato, esporta il tuo contenuto finito in vari formati e rapporti d'aspetto, pronto per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti

.

Sviluppa testimonianze video convincenti e casi studio per dimostrare la soddisfazione dei clienti e costruire fiducia.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti in modo rapido ed efficiente?

HeyGen consente agli utenti di creare video professionali senza sforzo utilizzando tecnologia AI avanzata. La sua piattaforma intuitiva ti permette di trasformare copioni in video dinamici con Avatar AI e una ricca libreria di modelli, rendendolo un potente generatore di video AI per diverse esigenze di contenuto.

Cosa rende HeyGen una piattaforma video ideale per la comunicazione aziendale?

HeyGen funge da piattaforma video completa per le aziende, consentendo ai team aziendali di produrre comunicazioni interne di alta qualità, video di marketing e video di formazione. Con funzionalità come la collaborazione in team e i controlli di branding, semplifica la creazione di video per varie applicazioni aziendali.

HeyGen può incorporare Avatar AI e branding personalizzato nei miei video?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video AI leader che consente l'integrazione senza soluzione di continuità di Avatar AI realistici per narrare i tuoi contenuti. Inoltre, puoi mantenere la coerenza del marchio applicando controlli di branding personalizzati, inclusi loghi e colori, in tutti i tuoi video prodotti con i nostri strumenti di editing video.

HeyGen supporta diversi tipi di video come contenuti di marketing e social media?

Sì, HeyGen è progettato come un creatore di video aziendali versatile, supportando una vasta gamma di tipi di contenuto, inclusi video di marketing e video per i social media. Il suo editor drag-and-drop e le capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto rendono facile creare video ottimizzati per varie piattaforme e scopi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo